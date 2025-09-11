ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
  • Прогнозы на хоккей
    Кобби МейнуПроблема роста: как успехи Мейну обернулись для него потерей места в составе «МЮ» Ламин ЯмальНеудержимые: Испания с Ямалем и Педри устроила очередной спектакль Нуну Эшпириту Санту«Ноттингем Форест» без Нуну: решение, которое кажется лишним и слишком грустным
    «Северсталь» увезет очки из столицы

    Спартак — Северсталь. Ставка (к. 2.28) и прогноз на хоккей, КХЛ, 11 сентября 2025 года

    Прогноз и ставки на «Спартак» — «Северсталь»
    «Северсталь» разгромила «Нефтехимик»
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Спартак» будет принимать «Северсталь». Игра пройдет на «Мегаспорт-Арене» 11 сентября 2025 года. Начало встречи — в 19:30 (мск). Ставка и прогноз на матч «Спартак» — «Северсталь», коэффициенты, форма соперников и статистика.
    Хоккей. КХЛ 11 Сентября 2025 года

    Спартак

  • Москва
    •  Спартак 19:30 Северсталь

    Северсталь

  • Череповец
    «Спартак»

    Турнирное положение: В двух матчах «Спартак» одержал одну победу и прописался на восьмой строчке в таблице Западной конференции с 2 очками на счету.

    Последние матчи: Уже на старте сезона «Спартак» провел энергичную встречу на своей территории, куда заявился «Сочи» и — в какой-то степени неожиданно — развернул битву на встречных курсах, в которой «красно-белые» взяли верх (4:3).

    Дополнительный уровень сложности команде Алексея Жамнова обеспечило минское «Динамо» во второй игре на «Мегаспорт-Арене», где было зафиксировано крупное поражение хозяев (0:3).

    Не сыграют: Роман Бычков, Даниил Пивчулин, Иван Рябов, Даниэль Усманов.

    Состояние команды: В новый сезон «Спартак» вошел без одного из ведущих форвардов последних лет, который теперь набирает очки в составе СКА.

    И если в первом матче проблемы с результативностью у команды Алексея Жамнова не наблюдались, то во встрече с «Динамо» Минск «Спартак» сыграл недопустимо слабо с точки зрения реализации. Оборона тем временем является еще одним звеном, которое нуждается в улучшении.

    «Северсталь»

    Турнирное положение: С одной победой после двух матчей, «Северсталь» — с 2 очками в активе — расположилась на шестой строчке в таблице Западной конференции.

    Последние матчи: В новый чемпионат «Северсталь» вошла бодро и динамично — в лучших своих традициях последних лет. В частности, в Нижнекамске череповчане разнесли «Нефтехимик» (5:0).

    Более тяжелый вызов ждал команду Андрея Козырева во второй игре, что было обусловлено гостевым визитом к «Локомотиву». Во встрече с действующим обладателем Кубка «Северсталь» допустила крупную неудачу (1:4).

    Не сыграют: В составе «Северстали» нет игроков, которые пропустят матч.

    • Состояние команды: Идеи штаба Козырева, как правило, основаны на быстрых комбинациях в чужой зоне и перемещениях между линиями в переходных фазах игры.

    С соперниками рангом ниже это обеспечивает разрывной эффект, в то время как в матчах с топами «Северсталь» испытывает организационные проблемы, на которые в предыдущей встрече указал «Локомотив».

    Статистика для ставок

    • «Спартак» победил в пяти личных встречах из шести последних

    • В семи личных встречах из восьми последних команды забрасывали шесть и более шайб

    • В шести последних личных встречах в Москве победу одержал «Спартак»

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа «Спартака» оценивается букмекерами в 2.07, ничья — в 4.60, а победа «Северстали» — в 2.98.

    На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.66, на тотал меньше 5.5 — за 2.22.

    Прогноз: «Северсталь» — крайне неудобный соперник для любой топ-команды. Вне зависимости от игровых условий коллектив Козырева старается реализовать базовый объем атакующих идей, даже если в моменте приходится подстраиваться под конкретные условия на льду.

    Ставка: «Северсталь» победит с форой 0 за 2.28.

    Прогноз: С учетом проблем «Спартака» в моменты давления в собственной зоне «Северсталь» способна закончить этот матч с высоким процентом реализации.

    Ставка: Индивидуальный тотал «Северстали» больше 2.5 за 1.80.

    Спартак — Северсталь: прогноз и ставка за 2.28, статистика, коэффициенты матча 11.09.202519:30. «Северсталь» увезет очки из столицы
