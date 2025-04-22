Даллас — Колорадо. Ставка (к. 2.18), прогноз на матч плей-офф НХЛ, 22 апреля 2025 года

В матче плей-офф Национальной хоккейной лиги «Даллас» будет принимать «Колорадо». Игра пройдет на «Американ Эйрлайнс Центре» 22 апреля. Начало встречи — в 04:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Даллас» — «Колорадо», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Даллас»

Турнирное положение: Шансы у «Далласа» на победу в серии против «Колорадо» есть, но для этого нужно играть в куда более сбалансированный и защитный хоккей.

Последние матчи: Уже восемь матчей подряд «Даллас» не может выиграть, и это весьма настораживает. Первый матч серии был проигран в одну калитку.

Травмированные игроки: Лундквист и Робертсон точно не помогут «Далласу» в предстоящем поединке, а вот Хейсканен вполне может вернуться в строй, если медицинский персонал техасцев хорошенько постарается.

Общий тонус клуба: Дебуру нужно срочно что-то делать, иначе и во втором домашнем поединке против «Колорадо» победы не видать.

«Колорадо»

Турнирное положение: Крепость состава «Колорадо» видна невооруженным глазом, и есть ощущение, что клуб Беднара еще не играет в полную силу.

Прогнозы и ставки на НХЛ

Последние матчи: В первой игре серии на выезде «Колорадо» особо не напрягался и одержал победу с большим запасом.

Травмированные игроки: У «Колорадо» в лазарете продолжает находиться Пулман из-за серьезной травмы головы.

Общий тонус клуба: Если «Даллас» не найдет варианты, как замедлить темп и сдержать лидеров, то в Денвер, команды передут со счетом 0:2 не в пользу «Старз».

Статистика для ставок

Проигрышная серия «Далласа» составляет уже восемь матчей подряд

Три последних очных противостояния остались за «Колорадо»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.83, на ничью — 4.56, на гостей — 2.18.

Прогноз: «Колорадо» снова одержит победу на выезде.

Альтернативный прогноз: Упорного хоккея не получится, поэтому снова ждем результативной игры.

Ставка: П2 с коэффициентом 2.18.

Альтернативная ставка: ТБ 7 с коэффициентом 3.22.