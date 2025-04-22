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    «Колорадо» поведет в серии со счетом 2:0?

    Даллас — Колорадо. Ставка (к. 2.18), прогноз на матч плей-офф НХЛ, 22 апреля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Даллас» — «Колорадо»
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    «Колорадо»
    В матче плей-офф Национальной хоккейной лиги «Даллас» будет принимать «Колорадо». Игра пройдет на «Американ Эйрлайнс Центре» 22 апреля. Начало встречи — в 04:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Даллас» — «Колорадо», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Хоккей. Кубок Стэнли 22 Апреля 2025 года

    Даллас

  • Кубок Стэнли
    •  Даллас 04:30 Колорадо

    Колорадо

  • Кубок Стэнли
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    «Даллас»

    Турнирное положение: Шансы у «Далласа» на победу в серии против «Колорадо» есть, но для этого нужно играть в куда более сбалансированный и защитный хоккей.

    Последние матчи: Уже восемь матчей подряд «Даллас» не может выиграть, и это весьма настораживает. Первый матч серии был проигран в одну калитку.

    Даллас — Колорадо: коэффициенты букмекеров

    Травмированные игроки: Лундквист и Робертсон точно не помогут «Далласу» в предстоящем поединке, а вот Хейсканен вполне может вернуться в строй, если медицинский персонал техасцев хорошенько постарается.

    Общий тонус клуба: Дебуру нужно срочно что-то делать, иначе и во втором домашнем поединке против «Колорадо» победы не видать.

    «Колорадо»

    Турнирное положение: Крепость состава «Колорадо» видна невооруженным глазом, и есть ощущение, что клуб Беднара еще не играет в полную силу.

    Прогнозы и ставки на НХЛ

    Последние матчи: В первой игре серии на выезде «Колорадо» особо не напрягался и одержал победу с большим запасом.

    Травмированные игроки: У «Колорадо» в лазарете продолжает находиться Пулман из-за серьезной травмы головы.

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    Общий тонус клуба: Если «Даллас» не найдет варианты, как замедлить темп и сдержать лидеров, то в Денвер, команды передут со счетом 0:2 не в пользу «Старз».

    Статистика для ставок

    • Проигрышная серия «Далласа» составляет уже восемь матчей подряд

    • Три последних очных противостояния остались за «Колорадо»

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.83, на ничью — 4.56, на гостей — 2.18.

    Прогноз: «Колорадо» снова одержит победу на выезде.

    Альтернативный прогноз: Упорного хоккея не получится, поэтому снова ждем результативной игры.

    Ставка: П2 с коэффициентом 2.18.

    Альтернативная ставка: ТБ 7 с коэффициентом 3.22.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Даллас — Колорадо?

    Матч Даллас — Колорадо состоится 22 апреля 2025 года в 04:30 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Даллас — Колорадо?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: П2.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Даллас — Колорадо?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «П2» с коэффициентом у букмекеров 2.18.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Даллас — Колорадо?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Даллас — Колорадо?

    Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.83, на ничью — 4.56, на гостей — 2.18.

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    Даллас — Колорадо: прогноз и ставка за 2.18, статистика, коэффициенты матча 22.04.202504:30. «Колорадо» поведет в серии со счетом 2:0?
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