Даллас — Колорадо. Ставка (к. 2.18), прогноз на матч плей-офф НХЛ, 22 апреля 2025 года

Даллас
Колорадо
«Даллас»
Турнирное положение: Шансы у «Далласа» на победу в серии против «Колорадо» есть, но для этого нужно играть в куда более сбалансированный и защитный хоккей.
Последние матчи: Уже восемь матчей подряд «Даллас» не может выиграть, и это весьма настораживает. Первый матч серии был проигран в одну калитку.
Даллас — Колорадо: коэффициенты букмекеров
Травмированные игроки: Лундквист и Робертсон точно не помогут «Далласу» в предстоящем поединке, а вот Хейсканен вполне может вернуться в строй, если медицинский персонал техасцев хорошенько постарается.
Общий тонус клуба: Дебуру нужно срочно что-то делать, иначе и во втором домашнем поединке против «Колорадо» победы не видать.
«Колорадо»
Турнирное положение: Крепость состава «Колорадо» видна невооруженным глазом, и есть ощущение, что клуб Беднара еще не играет в полную силу.
Последние матчи: В первой игре серии на выезде «Колорадо» особо не напрягался и одержал победу с большим запасом.
Травмированные игроки: У «Колорадо» в лазарете продолжает находиться Пулман из-за серьезной травмы головы.
Общий тонус клуба: Если «Даллас» не найдет варианты, как замедлить темп и сдержать лидеров, то в Денвер, команды передут со счетом 0:2 не в пользу «Старз».
Статистика для ставок
- Проигрышная серия «Далласа» составляет уже восемь матчей подряд
- Три последних очных противостояния остались за «Колорадо»
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.83, на ничью — 4.56, на гостей — 2.18.
Прогноз: «Колорадо» снова одержит победу на выезде.
- 2.31Спартак — Салават Юлаев: прогноз и ставкаСегодня в 19:00
- 1.85Авангард — Локомотив: прогноз и ставкаСегодня в 16:00
- 2.41Лос-Анджелес — Эдмонтон: прогноз и ставкаЗавтра в 05:00
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Альтернативный прогноз: Упорного хоккея не получится, поэтому снова ждем результативной игры.
Ставка: П2 с коэффициентом 2.18.
Альтернативная ставка: ТБ 7 с коэффициентом 3.22.