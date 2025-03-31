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    «Салават Юлаев» доведет разницу до разгромной

    Сибирь — Салават Юлаев. Ставка (к. 2.09) и прогноз на хоккей, Кубок Гагарина, 31 марта 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Сибирь» — «Салават Юлаев»
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    «Салават Юлаев» разгромил «Сибирь» в первом матче серии
    В третьем матче серии 1/8 финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги «Сибирь» будет принимать «Салават Юлаев». Игра пройдет на «Сибирь-Арене» 31 марта. Начало встречи — в 15:30 (мск). Ставка и прогноз на матч «Сибирь» — «Салават Юлаев», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина 31 Марта 2025 года

    Сибирь

  • Новосибирск
    •  Сибирь 15:30 Салават Юлаев

    Салават Юлаев

  • Уфа
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    «Сибирь»

    Путь к плей-офф: Новосибирцы заработали 69 очков, закончив регулярную кампанию на 7-й позиции в таблице Восточной конференции, опередив по дополнительной статистике «Адмирал».

    Последние матчи: В заключительных матчах регулярного сезона «Сибирь» допустила 2 поражения. На домашней арене команда уступила «Салавату Юлаеву» — 1:3 и «Ак Барсу» — 2:3 ОТ. Еще хуже сибиряки стартовали в Кубке.

    Сибирь — Салават Юлаев: коэффициенты букмекеров

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    В дебютном матче плей-офф на льду «Салавата Юлаева» коллектив Вадима Епанчинцева утратил всяческую боеспособность и устроился на 0:7. Практически по аналогии прошла следующая встреча, в которой гости также уступили разгромно — 2:8.

    Не сыграют: Владимир Бутузов, Павел Гоголев, Федор Гордеев.

    Состояние команды: Сибиряки заявились в кубковый раунд в числе очевидных аутсайдеров, претендующих на ранний вылет. Однако старт плей-офф серии оказался еще хуже, чем это предполагалось.

    Прогнозы и ставки на КХЛ

    В настоящий момент «Сибирь» демонстрирует полную беспомощность на льду ввиду тактической несостоятельности и отсутствия понимания, как нужно действовать, чтобы остановить соперника, набравшего колоссальную форму.

    Ограниченный резерв и отсутствие четкой игровой модели также не способствуют прогрессу «Сибири». Коллектив Вадима Епанчинцева не готов задавать ритм и ввиду недостатка инициативы не может переломить ход в нужный момент на площадке.

    «Салават Юлаев»

    Путь к плей-офф: «Салават Юлаев» финишировал в регулярке на 2-й строчке в Восточной конференции. С 93 очками на счету, уфимцы отстали от лидирующего «Трактора» на 3 турнирных балла.

    Последние матчи: На флажке регулярного чемпионата «зеленые» добились 4-х побед кряду. В рамках череды локальных успехов были обыграны минское «Динамо» — 4:3 Б, «Автомобилист» — 4:1, «Сибирь» — 3:1 и «Барыс» — 4:1.

    Не менее эффектно команда Виктора Козлова засветилась в Кубке Гагарина, где в дебютном матче устроила тотальный разнос «Сибири» — 7:0. Еще большую результативность уфимцы выдали во 2-й встрече при родных трибунах — 8:2.

    Не сыграют: Данил Алалыкин, Глеб Кузьмин.

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    • Состояние команды: В нынешнем розыгрыше Кубка Гагарина «Салават Юлаев» решительно нацелен на преодоление первого раунда. В настоящее время трудно представить, чтобы у уфимцев что-то пошло не по плану.

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    В 2-х встречах с «Сибирью» команда Виктора Козлова показала тотальное превосходство во всех игровых отношениях и добилась значимого успеха за счет атакующей агрессии.

    На катке сибиряков «Салавату Юлаеву» важно сберечь текущий заряд и сохранить баланс между умением эффективно распоряжаться моментами и дисциплиной в собственной зоне, создав для соперника максимально тяжелые условия борьбы.

    Статистика для ставок

    • В 4-х очных матчах из 5 последних «Сибирь» пропускала не менее 3 голов

    • «Сибирь» потерпела 4 поражения кряду

    • «Салават Юлаев» не проигрывает на протяжении 6 матчей подряд

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа «Сибири» оценивается букмекерами в 3.29, ничья — в 3.90, а победа «Салавата Юлаева» — в 2.09.

    На тотал больше 4.5 можно поставить за 1.72, на тотал меньше 4.5 — за 2.12.

    Прогноз: При нынешнем соотношении сил «Салават Юлаев» демонстрирует всяческое преимущество над «Сибирью» и имеет все необходимое, чтобы разницу в серии довести до максимально комфортной.

    Ставка: «Салават Юлаев» победит за 2.09.

    Прогноз: С учетом высокой результативности и прекрасной формы ведущих бомбардиров команда Виктора Козлова способна провести очередную насыщенную в атакующем смысле встречу.

    Ставка: Тотал больше 5 за 1.98.

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    Сибирь — Салават Юлаев: прогноз и ставка за 2.09, статистика, коэффициенты матча 31.03.202515:30. «Салават Юлаев» доведет разницу до разгромной
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