Сибирь
Салават Юлаев
«Сибирь»
Путь к плей-офф: Новосибирцы заработали 69 очков, закончив регулярную кампанию на 7-й позиции в таблице Восточной конференции, опередив по дополнительной статистике «Адмирал».
Последние матчи: В заключительных матчах регулярного сезона «Сибирь» допустила 2 поражения. На домашней арене команда уступила «Салавату Юлаеву» — 1:3 и «Ак Барсу» — 2:3 ОТ. Еще хуже сибиряки стартовали в Кубке.
Сибирь — Салават Юлаев: коэффициенты букмекеров
В дебютном матче плей-офф на льду «Салавата Юлаева» коллектив Вадима Епанчинцева утратил всяческую боеспособность и устроился на 0:7. Практически по аналогии прошла следующая встреча, в которой гости также уступили разгромно — 2:8.
Не сыграют: Владимир Бутузов, Павел Гоголев, Федор Гордеев.
Состояние команды: Сибиряки заявились в кубковый раунд в числе очевидных аутсайдеров, претендующих на ранний вылет. Однако старт плей-офф серии оказался еще хуже, чем это предполагалось.
В настоящий момент «Сибирь» демонстрирует полную беспомощность на льду ввиду тактической несостоятельности и отсутствия понимания, как нужно действовать, чтобы остановить соперника, набравшего колоссальную форму.
Ограниченный резерв и отсутствие четкой игровой модели также не способствуют прогрессу «Сибири». Коллектив Вадима Епанчинцева не готов задавать ритм и ввиду недостатка инициативы не может переломить ход в нужный момент на площадке.
«Салават Юлаев»
Путь к плей-офф: «Салават Юлаев» финишировал в регулярке на 2-й строчке в Восточной конференции. С 93 очками на счету, уфимцы отстали от лидирующего «Трактора» на 3 турнирных балла.
Последние матчи: На флажке регулярного чемпионата «зеленые» добились 4-х побед кряду. В рамках череды локальных успехов были обыграны минское «Динамо» — 4:3 Б, «Автомобилист» — 4:1, «Сибирь» — 3:1 и «Барыс» — 4:1.
Не менее эффектно команда Виктора Козлова засветилась в Кубке Гагарина, где в дебютном матче устроила тотальный разнос «Сибири» — 7:0. Еще большую результативность уфимцы выдали во 2-й встрече при родных трибунах — 8:2.
Не сыграют: Данил Алалыкин, Глеб Кузьмин.
Состояние команды: В нынешнем розыгрыше Кубка Гагарина «Салават Юлаев» решительно нацелен на преодоление первого раунда. В настоящее время трудно представить, чтобы у уфимцев что-то пошло не по плану.
В 2-х встречах с «Сибирью» команда Виктора Козлова показала тотальное превосходство во всех игровых отношениях и добилась значимого успеха за счет атакующей агрессии.
На катке сибиряков «Салавату Юлаеву» важно сберечь текущий заряд и сохранить баланс между умением эффективно распоряжаться моментами и дисциплиной в собственной зоне, создав для соперника максимально тяжелые условия борьбы.
Статистика для ставок
- В 4-х очных матчах из 5 последних «Сибирь» пропускала не менее 3 голов
- «Сибирь» потерпела 4 поражения кряду
- «Салават Юлаев» не проигрывает на протяжении 6 матчей подряд
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Победа «Сибири» оценивается букмекерами в 3.29, ничья — в 3.90, а победа «Салавата Юлаева» — в 2.09.
На тотал больше 4.5 можно поставить за 1.72, на тотал меньше 4.5 — за 2.12.
- 2.32Авангард — Металлург Мг: прогноз и ставкаСегодня в 14:00
- 2.74ЦСКА — Динамо Минск: прогноз и ставкаСегодня в 17:00
- 2.12Вашингтон — Баффало: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
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Прогноз: При нынешнем соотношении сил «Салават Юлаев» демонстрирует всяческое преимущество над «Сибирью» и имеет все необходимое, чтобы разницу в серии довести до максимально комфортной.
Ставка: «Салават Юлаев» победит за 2.09.
Прогноз: С учетом высокой результативности и прекрасной формы ведущих бомбардиров команда Виктора Козлова способна провести очередную насыщенную в атакующем смысле встречу.
Ставка: Тотал больше 5 за 1.98.