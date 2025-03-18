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    Дальневосточники наберут очки на катке «Лады»

    «Лада» — «Амур»: прогноз на хоккей, КХЛ, 18 марта 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Лада» — «Амур»
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    Иван Мищенко
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Лада» будет принимать «Амур». Игра пройдет на «Лада Арене» 18 марта. Начало встречи — в 18:00 (мск). Ставка и прогноз на матч «Лада» — «Амур», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Хоккей. КХЛ 18 Марта 2025 года

    Лада

  • КХЛ
    •  Лада 18:00 Амур

    Амур

  • Хабаровск
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    «Лада»

    Турнирное положение: Тольяттинская команда обосновалась на 10-м месте в таблице Восточной конференции. С 52 очками после 65 матчей, она опережает будущего соперника на 12 турнирных пунктов.

    Последние матчи: В одном из недавних матчей «Лада» на домашнем катке одержала минимальную победу над «Сибирью» — 1:0 ОТ, которая стала значимой с точки зрения попыток прервать серию из 7 поражений кряду.

    Лада — Амур: коэффициенты букмекеров

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    После скромного локального успеха в игре с претендентом на плей-офф команда Павла Зубова допустила новые провалы, крупно уступив «Трактору» — 0:6 и «Спартаку» — 2:4. В последней же встрече «Лада» устроила тотальный разгром «Нефтехимика» — 7:1.

    Не сыграют: Егор Черников, Владислав Червоненко, Евгений Грошев, Павел Колтыгин, Артем Иванюженков.

    Состояние команды: Тольяттинцы доигрывают сезон без турнирной мотивации. Команда Павла Зубова утратила боевой заряд, ввиду чего ее результаты переросли в затяжную фазу кризиса.

    Прогнозы и ставки на КХЛ

    «Лада», безусловно, стремится к достойному завершению чемпионата, но вместе с тем испытывает колоссальные комплексные проблемы, включая низкую реализацию, обусловленную скромными игровыми возможностями.

    Отсутствие должной глубины состава ограничивает вариативность «Лады» в нападении, а низкое оборонительное качество не позволяет тольяттинцам бороться с тактически организованным соперниками в статусе равного коллектива.

    «Амур»

    Турнирное положение: В 65 матчах хабаровчане набрали 40 очков, с которыми разместились на 11-м месте в таблице Восточной конференции. На 5 турнирных баллов команда опережает последний «Барыс».

    Последние матчи: В течение нескольких последних недель «Амур» снова выдавал исключительно отрицательные результаты, череда которых началась с 2-х поражений от «Салавата Юлаева» — 1:3; 1:2 ОТ.

    Днями ранее «Амур» неудачно заявился в гости к «Адмиралу», допустив крупный провал — 2:5, после чего случилось поражение на территории «Сибири» — 2:4. Вернувшись на домашний лед, команда Виктора Костюченка разгромила «Барыс» — 5:2.

    Не сыграют: Девин Броссо.

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    • Состояние команды: Амбициозная дальневосточная команда провела провальную регулярку, так и не обозначив борьбу за места в зоне Кубка. По ходу кампании «Амур» безуспешно пытался совладать с затяжным игровым кризисом.

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    На фоне кадровых перестановок «Амур» старается прибавить в агрессии и реализовать высокий потенциал за счет боевого настроя. Команда Виктора Костюченка активно использует давление, но зачастую это приводит к другим проблемам.

    В частности, «Амур» демонстрирует низкую эффективность завершения, которая усугубляется трудностями оборонительного плана. Дальневосточники допускают слишком много грубых ошибок ввиду невозможности подстраиваться под темп соперников.

    Статистика для ставок

    • «Амур» потерпел 4 поражения в 5 последних матчах

    • «Амур» не выигрывает в гостях на протяжении 6 матчей

    • В 3-х личных встречах из 4 последних был пробит тотал больше 4.5

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа «Лады» оценивается букмекерами в 2.32, ничья — в 4.00, а победа «Амура» — в 2.84.

    На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.15, на тотал меньше 5.5 — за 1.70.

    Прогноз: На ледовой арене «Лады» схлестнутся соперники, не имеющие никакой турнирной мотивации. Однако в отношении глубины состава и атакующего потенциала более предпочтительным в очной встрече является «Амур».

    Ставка: «Амур» победит в матче за 2.09.

    Прогноз: При всех проблемах игрового содержания «Амур» старается действовать эффективно впереди и не отказывается от попыток грамотно выстроить атакующую игру.

    Ставка: Индивидуальный тотал «Амура» больше 2.5 за 2.07.

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    «Лада» — «Амур»: прогноз и ставка за 2.09, статистика, коэффициенты матча 18.03.202518:00. Дальневосточники наберут очки на катке «Лады»
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