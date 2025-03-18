В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Лада» будет принимать «Амур». Игра пройдет на «Лада Арене» 18 марта. Начало встречи — в 18:00 (мск). Ставка и прогноз на матч «Лада» — «Амур», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Лада»

Турнирное положение: Тольяттинская команда обосновалась на 10-м месте в таблице Восточной конференции. С 52 очками после 65 матчей, она опережает будущего соперника на 12 турнирных пунктов.

Последние матчи: В одном из недавних матчей «Лада» на домашнем катке одержала минимальную победу над «Сибирью» — 1:0 ОТ, которая стала значимой с точки зрения попыток прервать серию из 7 поражений кряду.

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После скромного локального успеха в игре с претендентом на плей-офф команда Павла Зубова допустила новые провалы, крупно уступив «Трактору» — 0:6 и «Спартаку» — 2:4. В последней же встрече «Лада» устроила тотальный разгром «Нефтехимика» — 7:1.

Не сыграют: Егор Черников, Владислав Червоненко, Евгений Грошев, Павел Колтыгин, Артем Иванюженков.

Состояние команды: Тольяттинцы доигрывают сезон без турнирной мотивации. Команда Павла Зубова утратила боевой заряд, ввиду чего ее результаты переросли в затяжную фазу кризиса.

Прогнозы и ставки на КХЛ

«Лада», безусловно, стремится к достойному завершению чемпионата, но вместе с тем испытывает колоссальные комплексные проблемы, включая низкую реализацию, обусловленную скромными игровыми возможностями.

Отсутствие должной глубины состава ограничивает вариативность «Лады» в нападении, а низкое оборонительное качество не позволяет тольяттинцам бороться с тактически организованным соперниками в статусе равного коллектива.

«Амур»

Турнирное положение: В 65 матчах хабаровчане набрали 40 очков, с которыми разместились на 11-м месте в таблице Восточной конференции. На 5 турнирных баллов команда опережает последний «Барыс».

Последние матчи: В течение нескольких последних недель «Амур» снова выдавал исключительно отрицательные результаты, череда которых началась с 2-х поражений от «Салавата Юлаева» — 1:3; 1:2 ОТ.

Днями ранее «Амур» неудачно заявился в гости к «Адмиралу», допустив крупный провал — 2:5, после чего случилось поражение на территории «Сибири» — 2:4. Вернувшись на домашний лед, команда Виктора Костюченка разгромила «Барыс» — 5:2.

Не сыграют: Девин Броссо.

Состояние команды: Амбициозная дальневосточная команда провела провальную регулярку, так и не обозначив борьбу за места в зоне Кубка. По ходу кампании «Амур» безуспешно пытался совладать с затяжным игровым кризисом.

На фоне кадровых перестановок «Амур» старается прибавить в агрессии и реализовать высокий потенциал за счет боевого настроя. Команда Виктора Костюченка активно использует давление, но зачастую это приводит к другим проблемам.

В частности, «Амур» демонстрирует низкую эффективность завершения, которая усугубляется трудностями оборонительного плана. Дальневосточники допускают слишком много грубых ошибок ввиду невозможности подстраиваться под темп соперников.

Статистика для ставок

«Амур» потерпел 4 поражения в 5 последних матчах

«Амур» не выигрывает в гостях на протяжении 6 матчей

В 3-х личных встречах из 4 последних был пробит тотал больше 4.5

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Лады» оценивается букмекерами в 2.32, ничья — в 4.00, а победа «Амура» — в 2.84.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.15, на тотал меньше 5.5 — за 1.70.

Прогноз: На ледовой арене «Лады» схлестнутся соперники, не имеющие никакой турнирной мотивации. Однако в отношении глубины состава и атакующего потенциала более предпочтительным в очной встрече является «Амур».

Ставка: «Амур» победит в матче за 2.09.

Прогноз: При всех проблемах игрового содержания «Амур» старается действовать эффективно впереди и не отказывается от попыток грамотно выстроить атакующую игру.

Ставка: Индивидуальный тотал «Амура» больше 2.5 за 2.07.