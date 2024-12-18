В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Трактор» примет «Динамо» Минск. Игра пройдет в «Арене Трактор» 18 декабря. Начало встречи — в 17:00 (мск). Ставка и прогноз на матч «Трактор» — «Динамо» Минск, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Трактор»

Турнирное положение: В 35 играх «Трактор» заработал 48 очков, с которыми по-прежнему находится на 1-м месте в таблице Востока, но опережает 2-й «Салават Юлаев» исключительно по дополнительным показателям.

Последние матчи: Текущие результаты «Трактора» сопровождаются отсутствием всяческой последовательности в плане набранных очков: так, любой успех челябинцев непременно сменяется провалом.

В начале декабря команда Бенуа Гру потерпела поражение в важнейшем в контексте гонки матче с «Салаватом Юлаевым» — 1:4. После игры в Уфе «Трактор» добился победы над «Автомобилистом» — 3:1 и уступил «Северстали» — 1:2.

Не сыграют: Остап Сафин.

Состояние команды: Нынешний регулярный сезон «Трактор» начал во всех смыслах здорово: команда набирала очки безумными темпами и стабильно показывала первоклассную игру.

Прогнозы и ставки на КХЛ

За сравнительно короткий отрезок Бенуа Гру проделал великолепную работу, внедрив системные идеи, которые доказывают эффективность на дистанции и превращают «Трактор» в одного из претендентов на Кубок.

Тем не менее в последнее время запал «Трактора» немного погас: команда начала чаще допускать результативные осечки и терять безоговорочное лидерство, тем самым подпуская к себе прямых конкурентов.

«Динамо» Минск

Турнирное положение: Белорусская команда прописалась на 7-й строчке в таблице Западной конференции. В 34 матчах динамовцы набрали 38 очков. Такое же количество баллов заработало 8-е «Торпедо».

Последние матчи: В конце ноябрьского этапа регулярного сезона «Динамо» Минск выдало серию отрицательных результатов. Поочередно белорусы проиграли «Динамо» Москва — 3:4, «Автомобилисту» — 2:3 ОТ и «Трактору» — 3:4 ОТ.

Декабрьскую кампанию команда Дмитрия Квартальнова начала с победы над «Сибирью» — 5:4, за которой последовало крупное поражение от «Адмирала» — 4:0 и разгромная победа над «Амуром» — 5:2.

Не сыграют: Даниил Сотишвили.

Состояние команды: Нынешний сезон «Динамо» Минск рассматривало с точки зрения многообещающей кампании, подразумевающей нечто большее, чем базовая борьба за нижние кубковые позиции.

Тем не менее даже ввиду хорошо проделанной работы по усилению состава турнирная картина «Динамо» Минск глобально не изменилась: команде Дмитрия Квартальнова по-прежнему не удается реализовать собственный потенциал.

В настоящее время «Динамо» Минск выглядит явно ниже ожидаемого уровня, а его результаты вдолгую сопровождаются отсутствием последовательности как в плане надлежащего темпа набора очков, так и в рамках качества игры.

Статистика для ставок

«Трактор» потерпел три поражения в пяти последних домашних встречах

В семи последних гостевых матчах «Динамо» Москва одержало пять побед

Минимум 5 голов забивали минчане в пяти гостевых играх из семи предыдущих

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Трактора» оценивается букмекерами в 1.82, ничья — в 4.40, а победа «Динамо» Минск — в 3.71.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.95, на тотал меньше 5.5 — за 1.85.

Прогноз: Форма обеих команд в настоящее время вызывает вопросы, но с учетом высокой мотивации в плане индивидуальных турнирных задач предстоящая игра может замахнуться на высокий уровень реализации.

Ставка: Тотал больше 5.5 за 1.95.

Прогноз: Если говорить о соотношении сил, то «Трактор» на фоне «Динамо» Минск выглядит более классной и системной командой, которая дома получит прекрасную возможность набрать важные очки.

Ставка: «Трактор» победит за 1.82.