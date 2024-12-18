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    «Трактор» и минское «Динамо» сыграют результативно

    «Трактор» — «Динамо» Минск. Ставка (к. 1.95) и прогноз на хоккей, КХЛ, 18 декабря 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Трактор» — «Динамо» Минск
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    «Трактор» в игре с «Автомобилистом»
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Трактор» примет «Динамо» Минск. Игра пройдет в «Арене Трактор» 18 декабря. Начало встречи — в 17:00 (мск). Ставка и прогноз на матч «Трактор» — «Динамо» Минск, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Хоккей. КХЛ 18 Декабря 2024 года

    Трактор

  • Челябинск
    •  Трактор 17:00 Динамо Минск

    Динамо Минск

  • Минск
    •

    «Трактор»

    Турнирное положение: В 35 играх «Трактор» заработал 48 очков, с которыми по-прежнему находится на 1-м месте в таблице Востока, но опережает 2-й «Салават Юлаев» исключительно по дополнительным показателям.

    Последние матчи: Текущие результаты «Трактора» сопровождаются отсутствием всяческой последовательности в плане набранных очков: так, любой успех челябинцев непременно сменяется провалом.

    Трактор — Динамо Минск: коэффициенты букмекеров

    В начале декабря команда Бенуа Гру потерпела поражение в важнейшем в контексте гонки матче с «Салаватом Юлаевым» — 1:4. После игры в Уфе «Трактор» добился победы над «Автомобилистом» — 3:1 и уступил «Северстали» — 1:2.

    Не сыграют: Остап Сафин.

    Состояние команды: Нынешний регулярный сезон «Трактор» начал во всех смыслах здорово: команда набирала очки безумными темпами и стабильно показывала первоклассную игру.

    Прогнозы и ставки на КХЛ

    За сравнительно короткий отрезок Бенуа Гру проделал великолепную работу, внедрив системные идеи, которые доказывают эффективность на дистанции и превращают «Трактор» в одного из претендентов на Кубок.

    Тем не менее в последнее время запал «Трактора» немного погас: команда начала чаще допускать результативные осечки и терять безоговорочное лидерство, тем самым подпуская к себе прямых конкурентов.

    «Динамо» Минск

    Турнирное положение: Белорусская команда прописалась на 7-й строчке в таблице Западной конференции. В 34 матчах динамовцы набрали 38 очков. Такое же количество баллов заработало 8-е «Торпедо».

    Последние матчи: В конце ноябрьского этапа регулярного сезона «Динамо» Минск выдало серию отрицательных результатов. Поочередно белорусы проиграли «Динамо» Москва — 3:4, «Автомобилисту» — 2:3 ОТ и «Трактору» — 3:4 ОТ.

    Декабрьскую кампанию команда Дмитрия Квартальнова начала с победы над «Сибирью» — 5:4, за которой последовало крупное поражение от «Адмирала» — 4:0 и разгромная победа над «Амуром» — 5:2.

    Не сыграют: Даниил Сотишвили.

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    • Состояние команды: Нынешний сезон «Динамо» Минск рассматривало с точки зрения многообещающей кампании, подразумевающей нечто большее, чем базовая борьба за нижние кубковые позиции.

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    Тем не менее даже ввиду хорошо проделанной работы по усилению состава турнирная картина «Динамо» Минск глобально не изменилась: команде Дмитрия Квартальнова по-прежнему не удается реализовать собственный потенциал.

    В настоящее время «Динамо» Минск выглядит явно ниже ожидаемого уровня, а его результаты вдолгую сопровождаются отсутствием последовательности как в плане надлежащего темпа набора очков, так и в рамках качества игры.

    Статистика для ставок

    • «Трактор» потерпел три поражения в пяти последних домашних встречах

    • В семи последних гостевых матчах «Динамо» Москва одержало пять побед

    • Минимум 5 голов забивали минчане в пяти гостевых играх из семи предыдущих

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа «Трактора» оценивается букмекерами в 1.82, ничья — в 4.40, а победа «Динамо» Минск — в 3.71.

    На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.95, на тотал меньше 5.5 — за 1.85.

    Прогноз: Форма обеих команд в настоящее время вызывает вопросы, но с учетом высокой мотивации в плане индивидуальных турнирных задач предстоящая игра может замахнуться на высокий уровень реализации.

    Ставка: Тотал больше 5.5 за 1.95.

    Прогноз: Если говорить о соотношении сил, то «Трактор» на фоне «Динамо» Минск выглядит более классной и системной командой, которая дома получит прекрасную возможность набрать важные очки.

    Ставка: «Трактор» победит за 1.82.

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