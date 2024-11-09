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    Чехия продолжит беспроигрышную серию

    Финляндия — Чехия. Ставка (к. 3.10) и прогноз на хоккей, Евротур, 9 ноября 2024 года

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    Прогноз и ставки на Финляндия — Чехия
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    Чехия
    В матче Кубка Карьяла Финляндия встретится с Чехией. Игра пройдет на «Остравар Арене» 9 ноября . Начало запланировано на 17:00 (мск). Ставка и прогноз на матч Финляндия — Чехия, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Хоккей. Евротур. Кубок Карьяла 09 Ноября 2024 года

    Финляндия

  • Хельсинки
    •  Финляндия 18:00 Чехия

    Чехия

  • Прага
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    Финляндия

    Путь к плей-офф: В первом матче финны одержали победу над Швейцарией — 3:2 ОТ, благодаря чему разместились на 2-м месте в таблице с 2 очками в активе.

    Последние матчи: Последним значимым турниром Финляндии был чемпионат мира, на групповой стадии которого команда —:еще под руководством Юкки Ялонена— одержала всего три победы.

    Финляндия — Чехия: коэффициенты букмекеров

    Тем не менее сборная пробилась в плей-офф с 4-го места. В первом раунде на вылет Финляндия встретилась со Швецией, которой уступила — 1:2 ОТ и выбыла из гонки за медали на столь раннем этапе.

    Не сыграют: У финнов нет кадровых потерь.

    Состояние команды: На этот Евротур Финляндия приехала явно не в роли фаворита, однако предстоящая встреча Чехией станет определяющей в плане перспектив.

    Прогнозы и ставки на хоккей

    После чемпионата мира 2024 года у сборной Финляндии сменился тренер. Отныне на всех международных соревнованиях команду представляет Антти Пеннанен.

    В его дебютном матче против Швейцарии финны продемонстрировали морально-волевой характер, вырвав победу после 0:2. Так, Пеннанен обозначил себя в статусе наставника, способного подстраиваться под непредвиденные трудности.

    Чехия

    Путь к плей-офф: В дебютном матче Кубка Карьяла Чехия разгромила Швецию — 5:2, ввиду чего набрала 3 очка и единолично возглавила таблицу, опередив на 1 балл 2-ю Финляндию.

    Последние матчи: На последнем чемпионате мира сборная Чехии добилась пяти — четыре из них стали результативными — побед на групповом этапе.

    Еще в двух проигранных матчах чехи доводили дело до овертайма или буллитов. В плей-офф команда Радима Рулика поочередно выбила США — 1:0, Швецию — 7:3 и Швейцарию — 2:0, завоевав таким образом историческое золото.

    Не сыграют: Потери в составе Чехии отсутствуют.

    Состояние команды: На ноябрьский этап Евротура сборная Чехии приехала в статусе чемпионата мира. В столь почетной роли команда намерена продолжать прогрессировать.

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    Безусловно, сейчас состав Чехии отличается от того, который был представлен на мировом форуме, но это не является оправданием для требовательного Радима Рулика и его тренерского штаба.

    Сегодня Чехия старается играть в атакующий хоккей, оказывая давление на соперников за счет высокой динамики. С реализацией у команды на текущий момент полный порядок, как и с содержанием в обороне.

    Статистика для ставок

    • Победой Чехии закончились четыре последних матча на разных турнирах

    • Ни в одной встрече из последних одиннадцати Чехия не проиграла в основное время

    • В двух очных встречах из последних трех победа досталась Финляндии

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа Финляндии оценивается букмекерами в 2.05, ничья — в 4.15, а победа Чехии — в 3.01.

    На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.26, на тотал меньше 5.5 — за 1.64.

    Прогноз: Чехия в ее текущей форме остается главным фаворитом турнира, несмотря на то что предстоящий матч она проведет против фактических хозяев арены в Хельсинки. Команда Рулика демонстрирует предметный хоккей, а финский коллектив еще только подстраивается под особенности работы Антти Пеннанена.

    Ставка: Чехия не проиграет + ТБ 4.5 за 3.10.

    Прогноз: Радим Рулик ставит Чехии интенсивный хоккей, в котором преобладает атака. Ввиду того, насколько хороша Чехия в реализации, в предстоящем матче она вновь пробьет персональный результативный верх.

    Ставка: Индивидуальный тотал Чехии больше 2.5 за 2.17.

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    Финляндия — Чехия: прогноз, ставка (3.10), статистика, коэффициенты матча 09.11.2024. Прогнозы на хоккей. Чехия продолжит беспроигрышную серию
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