В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Локомотив» будет принимать «Динамо» Москва. Игра пройдет 21 октября. Начало встречи — в 19:00 (мск). Ставка и прогноз на матч «Локомотив» — «Динамо» Москва, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Локомотив»

Турнирное положение: «Железнодорожники» занимают 1-е место в таблице Запада с 30-ю очками в активе после 18-и сыгранных матчей. «Локомотив» опережает ближайшего преследователя на 6 баллов.

Последние матчи: В прошлой встрече команда обыграла «Барыс» со счетом 3:1. Матчем ранее «Локомотив» разгромил «Куньлунь» (5:1). До китайской команды «железнодорожники» неожиданно уступили «Витязю» (1:2).

В последних 5-и матчах «Локомотив» проиграл только 1 раз при 4-х победах. За этот период команда обыграла «Сочи» со счетом 2:1, а также команда снова одолела «Куньлунь» (3:2 ОТ).

Не сыграет: Никита Черепанов (травма).

Состояние команды: «Локомотив» является лидеров КХЛ по набранным очкам, команда действительно показывает очень мощный уровень игры в нынешнем сезоне.

Прогнозы и ставки на КХЛ

Стоит отметить, что «Локомотив» также занимает 1-е место на Западе по надежности в обороне, пропустив всего 27 шайб за 18 встреч при 51-й заброшенной.

Всем командам КХЛ очень тяжело играть против «Локомотива», ведь «железнодорожники» практически ничего не дают сделать соперникам в своей зоне.

«Динамо» Москва

Турнирное положение: «Бело-голубые» располагаются на 8-й позиции Запада с 19-ю очками в активе. «Динамо» отстает от 3-ки лидеров в конференции всего на 3 балла.

Последние матчи: В прошедшей встрече команда одолела «Торпедо» по буллитам по счетом 3:2, а до этого «Динамо» разгромило «Спартак» (5:0), не оставив сопернику ни единого шанса на успех.

К тому же, за последнее время «бело-голубые» обыграли «Салават Юлаев» со счетом 4:2 и «Витязь» (3:0), а проиграли «Металлургу» (3:5). У «Динамо» продолжается победная серия из 3-х матчей.

Не сыграет: Максим Комтуа (травма).

Состояние команды: Кажется, что «Динамо» потихоньку нащупывает свою игру, команда стала куда чаще побеждать, причем выступая максимально уверенно. В последнее время «бело-голубые» способны противостоять любому сопернику.

Лидер «Динамо» Никита Гусев также набирает игровую форму. За последние 5 матчей форвард отметился 4 результативными передачами и 1-й заброшенной шайбой.

К тому же, более менее уверенно стали играть голкиперы «Динамо». В последнее время основным вратарем команды является Максим Моторыгин, который наконец-то начал выручать «бело-голубых».

Статистика для ставок

У «Динамо» продолжается победная серия, которая насчитывает 3 матча подряд

«Локомотив» в нынешнем сезоне проиграл только 2 матча в основное время

В 4-х из 5-и последних очных встречах «Локомотив» обыгрывал «Динамо»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Локомотива» оценивается букмекерами в 1.85, ничья — в 4.30, а победа «Динамо» — в 3.55.

На тотал больше 5.5 и меньше 5.5 можно поставить за — 2.35 и 1.55 соответственно.

Прогноз: «Локомотив» дома играет очень уверенно. Можно предположить, что команда не оставит шансов сопернику.

Ставка: «Локомотив» забросит 1-ю шайбу и победит за 2.25.

Прогноз: Матч не будет супер-результативным. «Динамо» не сможет забросить много шайб мощному «Локомотиву».

Ставка: Тотал 4.5 меньше за 2.15.