В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Авангард» будет принимать «Автомобилист». Игра пройдет на «Джи Драйв Арене» 20 сентября. Начало встречи — в 16:30 мск Ставка и прогноз на матч «Авангард» — «Автомобилист», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Авангард»

Турнирное положение: Дела у «Авангарда» идут не очень хорошо на протяжении последней недели, поскольку омский клуб опустился на пятую строчку таблицы Востока.

Последние матчи: Три последних матча для «Авангарда» обернулись поражениями, причем практически во всех матчах подопечные Звягина выглядели хуже своих оппонентов.

Травмированные игроки: В составе «Авангарда» снова будут отсутствовать Буше и Бердин, а без них общая сила команды из Омска значительно снижается.

Общий тонус клуба: С «Автомобилистом» никто легкой жизни не обещает, тем более последние очные противостояния складывали не в пользу «ястребов».

«Автомобилист»

Турнирное положение: К текущему моменту времени «Автомобилист» находится в состоянии набора необходимой мощности, но даже в таком состоянии он занимает четвертую строчку на Востоке.

Прогнозы и ставки на КХЛ

Последние матчи: Результаты в последних матчах у «Автомобилиста» разношёрстные, но все же больше побед, нежели поражений.

Травмированные игроки: Пока что «Автомобилист» обходится без травмированных игроков, что в существующей реальности что-то из разряда невероятного.

Общий тонус клуба: Поединок против «Авангард» будет отличной лакмусовой бумажкой для оценки состояний уральского клуба в противостояниях с сопоставимыми по силам соперниками.

Статистика для ставок

«Авангард» проиграл три последних поединка

В трех последних очных поединках «Автомобилист» праздновал победу два раза

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.17, на ничью — 4.00, на гостей — 3.08.

Прогноз: У гостей больше шансов на успех

Альтернативный прогноз: В игре не будет много голов, но будет много борьбы, поэтому на большое количество штрафа вполне можно поставить.

Ставка: П1 с коэффициентом 2.17.

Альтернативная ставка: ТБ 16.5 с коэффициентом 2.78.