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    «Авангард» справится с непростым соперником?

    Авангард — Автомобилист: ставка и прогноз, новости. 20.09.2024

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    Прогноз и ставки на «Авангард» — «Автомобилист»
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    «Авангард»
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Авангард» будет принимать «Автомобилист». Игра пройдет на «Джи Драйв Арене» 20 сентября. Начало встречи — в 16:30 мск Ставка и прогноз на матч «Авангард» — «Автомобилист», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Хоккей. КХЛ 20 Сентября 2024 года

    Авангард

  • Омск
    •  Авангард 16:30 Автомобилист

    Автомобилист

  • Екатеринбург
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    «Авангард»

    Турнирное положение: Дела у «Авангарда» идут не очень хорошо на протяжении последней недели, поскольку омский клуб опустился на пятую строчку таблицы Востока.

    Последние матчи: Три последних матча для «Авангарда» обернулись поражениями, причем практически во всех матчах подопечные Звягина выглядели хуже своих оппонентов.

    Авангард — Автомобилист: коэффициенты букмекеров

    Травмированные игроки: В составе «Авангарда» снова будут отсутствовать Буше и Бердин, а без них общая сила команды из Омска значительно снижается.

    Общий тонус клуба: С «Автомобилистом» никто легкой жизни не обещает, тем более последние очные противостояния складывали не в пользу «ястребов».

    «Автомобилист»

    Турнирное положение: К текущему моменту времени «Автомобилист» находится в состоянии набора необходимой мощности, но даже в таком состоянии он занимает четвертую строчку на Востоке.

    Прогнозы и ставки на КХЛ

    Последние матчи: Результаты в последних матчах у «Автомобилиста» разношёрстные, но все же больше побед, нежели поражений.

    Травмированные игроки: Пока что «Автомобилист» обходится без травмированных игроков, что в существующей реальности что-то из разряда невероятного.

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    Общий тонус клуба: Поединок против «Авангард» будет отличной лакмусовой бумажкой для оценки состояний уральского клуба в противостояниях с сопоставимыми по силам соперниками.

    Статистика для ставок

    • «Авангард» проиграл три последних поединка

    • В трех последних очных поединках «Автомобилист» праздновал победу два раза

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.17, на ничью — 4.00, на гостей — 3.08.

    Прогноз: У гостей больше шансов на успех

    Альтернативный прогноз: В игре не будет много голов, но будет много борьбы, поэтому на большое количество штрафа вполне можно поставить.

    Ставка: П1 с коэффициентом 2.17.

    Альтернативная ставка: ТБ 16.5 с коэффициентом 2.78.

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    «Авангард» — «Автомобилист»: прогноз, ставка (2.17), статистика, коэффициенты матча 20.09.2024. Прогнозы на хоккей. «Авангард» справится с непростым соперником?
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