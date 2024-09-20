Авангард
Автомобилист
«Авангард»
Турнирное положение: Дела у «Авангарда» идут не очень хорошо на протяжении последней недели, поскольку омский клуб опустился на пятую строчку таблицы Востока.
Последние матчи: Три последних матча для «Авангарда» обернулись поражениями, причем практически во всех матчах подопечные Звягина выглядели хуже своих оппонентов.
Авангард — Автомобилист: коэффициенты букмекеров
Травмированные игроки: В составе «Авангарда» снова будут отсутствовать Буше и Бердин, а без них общая сила команды из Омска значительно снижается.
Общий тонус клуба: С «Автомобилистом» никто легкой жизни не обещает, тем более последние очные противостояния складывали не в пользу «ястребов».
«Автомобилист»
Турнирное положение: К текущему моменту времени «Автомобилист» находится в состоянии набора необходимой мощности, но даже в таком состоянии он занимает четвертую строчку на Востоке.
Последние матчи: Результаты в последних матчах у «Автомобилиста» разношёрстные, но все же больше побед, нежели поражений.
Травмированные игроки: Пока что «Автомобилист» обходится без травмированных игроков, что в существующей реальности что-то из разряда невероятного.
Общий тонус клуба: Поединок против «Авангард» будет отличной лакмусовой бумажкой для оценки состояний уральского клуба в противостояниях с сопоставимыми по силам соперниками.
Статистика для ставок
- «Авангард» проиграл три последних поединка
- В трех последних очных поединках «Автомобилист» праздновал победу два раза
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.17, на ничью — 4.00, на гостей — 3.08.
Прогноз: У гостей больше шансов на успех
- 3.63Адмирал — Динамо М: прогноз и ставкаЗавтра в 12:30
- 1.90ЦСКА — Витязь: прогноз и ставкаСегодня в 19:30
- 1.93Сочи — СКА: прогноз и ставкаСегодня в 19:30
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Альтернативный прогноз: В игре не будет много голов, но будет много борьбы, поэтому на большое количество штрафа вполне можно поставить.
Ставка: П1 с коэффициентом 2.17.
Альтернативная ставка: ТБ 16.5 с коэффициентом 2.78.