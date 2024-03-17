В первом четвертьфинальном матче серии Континентальной хоккейной лиги «Металлург» Мг будет принимать «Спартак». Игра пройдет на «Арене Металлург» 17 марта. Начало встречи — в 14:30 (мск). «Металлург» Мг — «Спартак»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Металлург» Мг

Путь к плей-офф: Большую часть регулярного сезона «Металлург» Мг провел на вершине таблицы Востока, где и закончил кампанию. В 68 матчах он набрал 95 очков, опередив второй «Авангард» на 3 балла.

Последние матчи: В 1/8 финала «Металлург» Мг соперничал с «Амуром» — заряженным на борьбу клубом, который ошарашил фаворита в хорошем смысле дерзостью. Однако в этом противостоянии «Магнитка» взяла свое, потратив на это шесть матчей — 4:2.

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Самым результативным в серии оказался матч 7 марта в Хабаровске. Причем в нем «Металлург» Мг потерпел крупное поражение (2:5). Однако выйти вперед и в дальнейшем поставить точку команде Андрея Разина удалось в следующих встречах — 3:1, 3:2 ОТ.

Все прогнозы на КХЛ

Не сыграют: На момент публикации кадровые потери в составе «Магнитки» отсутствуют.

Состояние команды: В серии с «Амуром» команда Андрея Разина потратила довольно много силовых ресурсов, которые будет трудно восстановить с учетом того, что новый соперник намерен действовать еще агрессивнее и навязать борьбу высокой интенсивности.

«Спартак»

Путь к плей-офф: В течение продолжительного этапа чемпионата «Спартак» шел на первом месте, но из-за январского кризиса опустился на четвертую строчку в таблице Запада. В 68 матчах красно-белые набрали 88 очков.

Последние матчи: В 1/8 финала Кубка столичные хоккеисты встретились с похожим по игровому стилю соперником — «Северсталью» — в борьбе с которым все вопросы удалось уладить в течение пяти матчей — 4:1.

Несмотря на уверенный итоговый счет, в этом противостоянии не все было гладко. В частности, «Спартак» ехал в Череповец после домашнего поражения (1:2), а в одном из гостевых матчей победу удалось вырвать лишь в овертайме (5:4 ОТ). Однако в последней игре команда Алексея Жамнова не оставила сопернику ни малейшего шанса (5:1).

Не сыграют: Патрик Рыбар пропустит матч из-за травмы.

Состояние команды: Несмотря на эпизодические трудности, команда Алексея Жамнова в целом легко справилась с первым кубковым вызовом, сумев добиться результата в излюбленном стиле — за счет активных атакующих действий.

Статистика для ставок

«Металлург» Мг победил в шести домашних матчах из последних семи

Только в одной игре на своем льду из семи предыдущих команда Разина пропустила больше гола

Минимум 5 голов в сумме было забито в восьми последних играх «Спартака» на выезде

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Металлурга» Мг оценивается букмекерами в 2.10, ничья — в 3.85, а победа «Спартака» — в 3.38.

На тотал больше 4.5 можно поставить за 1.53, на тотал меньше 4.5 — за 2.40.

Прогноз: В 1/8 финала «Спартак» справился с непростым соперником благодаря типичной в нынешнем сезоне высокой интенсивности у чужих ворот. У «Магнитки» же на старте плей-офф были проблемы с игрой в защите, которыми умело пользовался «Амур».

Кажется, на текущий момент команда Алексея Жамнова способна захватить инициативу за счет динамичной игры впереди, подкрепленной хорошей реализацией.

Ставка: Индивидуальный тотал «Спартака» больше 2.5 за 2.10.

Прогноз: Если красно-белым удастся выйти на привычный показатель результативности, то вопрос о победителе в этой встрече будет снят.

Ставка: «Спартак» победит в матче за 2.39.