ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Александр Григорян«Сперцян не проиграл бы конкуренцию Педри». Александр Григорян — о сюрпризах Лиги чемпионов, испанских аферистах и немужском футболе в Первой лиге «Реал» — «Манчестер Сити»ЛЧ. Матч-реванш «Реала» и «Ман Сити», очередная схватка ПСЖ и «Барсы», шанс для «Арсенала» Виктор ОсимхенОсимхену надо забыть про АПЛ и стать новой звездой «ПСЖ»
  • 01:01
    • Гол Захаряна помог «Реалу Сосьедад» переиграть «Кадис»
  • 00:18
    • Гол Роналду с пенальти принес «Аль-Насру» победу в матче с «Аль-Ахли»
  • 23:20
    • Тренер «Браги»: Со мной контактировали представители «Спартака», но я отказался
  • 23:02
    • Шнайдер вышла в финал турнира в Чарльстоне
    Все новости спорта

    «Спартак» в Магнитогорске сумеет захватить инициативу?

    «Металлург» Мг — «Спартак». Ставка (к. 2.10) и прогноз на хоккей, Кубок Гагарина, 17 марта 2024 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на КХЛ Прогнозы на Металлург Мг Прогнозы на Спартак
    Прогноз и ставки на «Металлург» Мг — «Спартак»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Спартак» в пятом матче с «Северсталью»
    В первом четвертьфинальном матче серии Континентальной хоккейной лиги «Металлург» Мг будет принимать «Спартак». Игра пройдет на «Арене Металлург» 17 марта. Начало встречи — в 14:30 (мск). «Металлург» Мг — «Спартак»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
    ×
    Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина 17 Марта 2024 года
    Металлург Мг
  • Магнитогорск
    •  Металлург Мг 14:30 Спартак Спартак
  • Москва
    •

    «Металлург» Мг

    Путь к плей-офф: Большую часть регулярного сезона «Металлург» Мг провел на вершине таблицы Востока, где и закончил кампанию. В 68 матчах он набрал 95 очков, опередив второй «Авангард» на 3 балла.

    Последние матчи: В 1/8 финала «Металлург» Мг соперничал с «Амуром» — заряженным на борьбу клубом, который ошарашил фаворита в хорошем смысле дерзостью. Однако в этом противостоянии «Магнитка» взяла свое, потратив на это шесть матчей — 4:2.

    Металлург Мг — Спартак: коэффициенты букмекеров

    1X2Новым игрокам
  • 2.083.853.40Бонус$9500
    •

    Самым результативным в серии оказался матч 7 марта в Хабаровске. Причем в нем «Металлург» Мг потерпел крупное поражение (2:5). Однако выйти вперед и в дальнейшем поставить точку команде Андрея Разина удалось в следующих встречах — 3:1, 3:2 ОТ.

    Все прогнозы на КХЛ

    Не сыграют: На момент публикации кадровые потери в составе «Магнитки» отсутствуют.

    Состояние команды: В серии с «Амуром» команда Андрея Разина потратила довольно много силовых ресурсов, которые будет трудно восстановить с учетом того, что новый соперник намерен действовать еще агрессивнее и навязать борьбу высокой интенсивности.

    «Спартак»

    Путь к плей-офф: В течение продолжительного этапа чемпионата «Спартак» шел на первом месте, но из-за январского кризиса опустился на четвертую строчку в таблице Запада. В 68 матчах красно-белые набрали 88 очков.

    Последние матчи: В 1/8 финала Кубка столичные хоккеисты встретились с похожим по игровому стилю соперником — «Северсталью» — в борьбе с которым все вопросы удалось уладить в течение пяти матчей — 4:1.

  • Сенсации «Автомобилиста» и «Трактора», настырные «Амур» и «Динамо» Минск
  • Кубок Гагарина: обзор второй игровой недели
  • 11/03/2024

    • Несмотря на уверенный итоговый счет, в этом противостоянии не все было гладко. В частности, «Спартак» ехал в Череповец после домашнего поражения (1:2), а в одном из гостевых матчей победу удалось вырвать лишь в овертайме (5:4 ОТ). Однако в последней игре команда Алексея Жамнова не оставила сопернику ни малейшего шанса (5:1).

    9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    Не сыграют: Патрик Рыбар пропустит матч из-за травмы.

    Состояние команды: Несмотря на эпизодические трудности, команда Алексея Жамнова в целом легко справилась с первым кубковым вызовом, сумев добиться результата в излюбленном стиле — за счет активных атакующих действий.

    Статистика для ставок

    • «Металлург» Мг победил в шести домашних матчах из последних семи

    • Только в одной игре на своем льду из семи предыдущих команда Разина пропустила больше гола

    • Минимум 5 голов в сумме было забито в восьми последних играх «Спартака» на выезде

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа «Металлурга» Мг оценивается букмекерами в 2.10, ничья — в 3.85, а победа «Спартака» — в 3.38.

    На тотал больше 4.5 можно поставить за 1.53, на тотал меньше 4.5 — за 2.40.

    Прогноз: В 1/8 финала «Спартак» справился с непростым соперником благодаря типичной в нынешнем сезоне высокой интенсивности у чужих ворот. У «Магнитки» же на старте плей-офф были проблемы с игрой в защите, которыми умело пользовался «Амур».

    Кажется, на текущий момент команда Алексея Жамнова способна захватить инициативу за счет динамичной игры впереди, подкрепленной хорошей реализацией.

    Ставка: Индивидуальный тотал «Спартака» больше 2.5 за 2.10.

    Прогноз: Если красно-белым удастся выйти на привычный показатель результативности, то вопрос о победителе в этой встрече будет снят.

    Ставка: «Спартак» победит в матче за 2.39.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.95
  • Прогноз на матч Свентек — Костюк
  • Теннис
  • Сегодня в 02:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Торонто — Орландо
  • Баскетбол
  • Сегодня в 02:30
    •  1.79
  • Прогноз на матч Нью-Орлеан — Лос-Анджелес Клипперс
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:00
    •  1.89
  • Прогноз на матч Виннипег — Анахайм
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Сан-Антонио — Денвер
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:30
    •  1.68
  • Прогноз на матч Чикаго — Лос-Анджелес
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Гауфф — Саккари
  • Теннис
  • Сегодня в 04:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Юта — Атланта
  • Баскетбол
  • Сегодня в 04:30
    •  2.07
  • Прогноз на матч Авангард — Локомотив
  • Хоккей
  • Сегодня в 13:30
    •  2.21
  • Прогноз на матч Вулверхэмптон — Ковентри
  • Футбол
  • Сегодня в 15:15
    •  1.82
  • Прогноз на матч Мальорка — Гранада
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Динамо Москва — Трактор
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  4.93
  • Экспресс дня 16 марта
  • Сегодня в 17:00
    •  2.95
  • Прогноз на матч Удинезе — Торино
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Ставка и прогноз на матч «Металлург» Мг — «Спартак» с коэффициентом 2.10. Дата матча: 17.03.2024. Прогнозы на хоккей. «Спартак» в Магнитогорске сумеет захватить инициативу?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры