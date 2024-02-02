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    СКА преуспеет в очередном армейском дерби?

    ЦСКА — СКА. Ставка (к. 1.90) и прогноз на хоккейный матч КХЛ 2 февраля 2024 года

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    Прогноз и ставки на ЦСКА — СКА
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    Павел Дедунов
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги ЦСКА будет принимать СКА. Игра пройдет на «ЦСКА Арене» 2 февраля. Начало встречи — в 19:30 мск. ЦСКА — СКА: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Хоккей. КХЛ 02 Февраля 2024 года
    ЦСКА
  • Москва
    •  ЦСКА 19:30 СКА СКА
  • Санкт-Петербург
    •

    ЦСКА

    Турнирное положение: В 57 матчах ЦСКА набрал 65 очков, с которыми в очередной раз закрепился на шестом месте в таблице Запада, уйдя в отрыв на 2 балла от седьмой «Северстали». Череповецкий клуб имеет игру в запасе.

    Последние матчи: В девяти предыдущих встречах ЦСКА потерпел пять поражений. Последнее датировано 26 января и было зафиксировано в «Ледовом», где москвичи крупно влетели СКА (1:5).

    Коэффициенты матча ЦСКА — СКА

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    За очередным провальным дерби последовали важнейшие в турнирном плане успехи. В частности, команда Сергея Федорова разделалась с «Северсталью» (6:2) и «Торпедо» (3:2).

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    Не сыграют: Защитники Ярослав Дыбленко, Марсель Ибрагимов — травмы.

    Состояние команды: Остаток сезона ЦСКА проведет в борьбе за шестую строчку. При этом — при самых благоприятных раскладах — армейцы, как и «Северсталь», могут замахнуться на место в топ-5, где уже давно обосновалось «Торпедо».

    СКА

    Турнирное положение: В 57 встречах СКА набрал 79 очков, благодаря которым единолично возглавляет Западную конференцию. На один балл санкт-петербуржцы опережают «Динамо» при равенстве сыгранных матчей.

    Последние матчи: В трех предыдущих встречах СКА не допустил ни одной осечки: добился крупных побед, включая две «сухие», а также забросил 15 шайб при одной пропущенной.

    Первым в этот список попал «Барыс» (7:0), после чего команда Романа Ротенберга не пожалела ЦСКА (5:1). В последней игре СКА не оставил шансов «Локомотиву» (3:0).

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    • Не сыграют: Защитник Андрей Педан, нападающий Владимир Алистров — травмы.

    Состояние команды: На финальном этапе регулярного сезона СКА является фаворитом в борьбе за лидерство. И это обусловлено не только текущим положением, но и в целом результатами, которые команда показывает на дистанции.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа ЦСКА оценивается в 2.44, ничья — в 4.20, а победа СКА — в 2.48.

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    В преддверии очередного дерби ЦСКА выдал пару неплохих матчей и решительно настроен поквитаться за недавние 1:5. Однако СКА на данном этапе сезона находится в ударе, и в непрекращающейся борьбе за лидерство он не допустит ошибку.

    На текущий момент санкт-петербуржцы победили во всех очных матчах сезона. В нынешних условиях эта серия имеет все шансы на продолжение. Наши прогноз и ставка — СКА победит в матче за 1.90.

    В трех последних встречах санкт-петербуржцы выиграли с комфортным для себя преимуществом в 3+ шайбы. Вероятно, в предстоящем матче гости также уверенно разберутся с соперником в основное время. Поэтому наш альтернативный прогноз — СКА победит с форой -1 за 3.10.

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    ЦСКА — СКА: прогноз, ставка (1.90), статистика, коэффициенты матча 02.02.2024. Прогнозы на хоккей. СКА преуспеет в очередном армейском дерби?
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