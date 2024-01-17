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    «Койоты» доставят сложности «огонькам»?

    «Калгари» — «Аризона». Ставка (к. 1.98), прогноз на матч регулярного сезона НХЛ, 17 января 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Калгари» — «Аризона»
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    «Аризона»
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Калгари» будет принимать «Аризону». Игра пройдет на «СкоттиаБанк Арене» 17 января. Начало встречи — в 05:00 мск. «Калгари» — «Аризона»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Хоккей. НХЛ 17 Января 2024 года

    «Калгари»

    «Калгари» проводит лучший отрезок в сезоне, а Хаска похоже нашёл рецепт побед на постоянной основе.

    В тех последних поединках коллектив из Альберты отпраздновал три победы. Радует второе звено, которое совсем не играло на старте сезона.

    Коэффициенты матча Калгари — Аризона

    1X2Новым игрокам
  • 1.984.303.15Бонус$9500
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    Сейчас нельзя сказать, что «огоньки» готовы к тому, чтобы штурмовать первую восьмерку конференции, но поступательные шаги к этому они постоянно делают.

    Все прогнозы на НХЛ

    В предстоящем матче против «койотов» хозяева видятся более реальными претендентами на победу.

    «Аризона»

    «Аризона» по нынешнему сезону выглядит вполне конкурентоспособным клубом, но все же провалы у неё продолжают случаться.

    Последний матч против «Миннесоты» получился практически в одну калитку, но там «койотам» откровенно повезло, что «дикари» были в полуразваленном состоянии.

    У Туриньи ещё предостаточно работы, которую предстоит сделать, но фундамент более-менее прочный он уже смог построить.

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    Практически нет сомнений, что в предстоящем поединке против «Флэймз» гости не сдадутся на милость хозяевам игры и поборются за очки.

    Коэффициенты

    На хозяев букмекеры дают коэффициент 1.98, на ничью — 4.50, на гостей — 3.02.

    Прогноз и ставка

    Прогноз: В этой встрече у «Калгари» неплохие шансы на успех.

    Альтернативный прогноз: Игра обещает быть зрелищной.

    Ставка: П1 с коэффициентом 1.98.

    Альтернативная ставка: ТБ 6.5 с коэффициентом 2.28.

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    «Калгари» — «Аризона»: прогноз, ставка (1.98), статистика, коэффициенты матча 17.01.2024. Прогнозы на хоккей. «Койоты» доставят сложности «огонькам»?
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