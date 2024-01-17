«Калгари»
«Калгари» проводит лучший отрезок в сезоне, а Хаска похоже нашёл рецепт побед на постоянной основе.
В тех последних поединках коллектив из Альберты отпраздновал три победы. Радует второе звено, которое совсем не играло на старте сезона.
Коэффициенты матча Калгари — Аризона
Сейчас нельзя сказать, что «огоньки» готовы к тому, чтобы штурмовать первую восьмерку конференции, но поступательные шаги к этому они постоянно делают.
В предстоящем матче против «койотов» хозяева видятся более реальными претендентами на победу.
«Аризона»
«Аризона» по нынешнему сезону выглядит вполне конкурентоспособным клубом, но все же провалы у неё продолжают случаться.
Последний матч против «Миннесоты» получился практически в одну калитку, но там «койотам» откровенно повезло, что «дикари» были в полуразваленном состоянии.
У Туриньи ещё предостаточно работы, которую предстоит сделать, но фундамент более-менее прочный он уже смог построить.
Практически нет сомнений, что в предстоящем поединке против «Флэймз» гости не сдадутся на милость хозяевам игры и поборются за очки.
Коэффициенты
На хозяев букмекеры дают коэффициент 1.98, на ничью — 4.50, на гостей — 3.02.
Прогноз и ставка
Прогноз: В этой встрече у «Калгари» неплохие шансы на успех.
Альтернативный прогноз: Игра обещает быть зрелищной.
Ставка: П1 с коэффициентом 1.98.
Альтернативная ставка: ТБ 6.5 с коэффициентом 2.28.