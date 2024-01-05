В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги СКА будет принимать «Локомотив». Игра пройдет в «Ледовом дворце» 5 января. Начало встречи — в 17:00 мск. СКА — «Локомотив»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

СКА

Турнирное положение: СКА удалось подняться на третье место в турнирной таблице Западной конференции с 63 очками по итогам 46 матчей. На один балл санкт-петербуржцы оторвались от «Динамо» Москва при равенстве проведенных встреч.

Последние матчи: На текущий момент СКА имеет 4-матчевую победную серию, в период которой дважды отыграл «на ноль» и только раз пропустил больше гола. Кроме того, каждая встреча была завершена в основное время.

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В заключительных матчах 2023 года команда Романа Ротенберга одержала верх над «Динамо» Москва (3:2), ЦСКА (2:0) и «Автомобилистом» (4:0), а наступивший год СКА начал с сокрушительной победы над «Витязем» (6:1).

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Не сыграют: Защитник Андрей Педан, нападающий Владимир Алистров — травмы.

Состояние команды: Набрав фантастическую форму и дождавшись осечек прямых конкурентов, СКА вошел в первую тройку Западной конференции, где отныне имеет шансы не только закрепиться, но и предложить свою кандидатуру в борьбе за лидерство.

«Локомотив»

Турнирное положение: По итогам 45 матчей «Локомотив» сумел подняться на второе место в Западной конференции. Сейчас на его счету 64 очка, благодаря которым он сократил разрыв между первым «Спартаком» до двух баллов, имея две встречи в запасе.

Последние матчи: В конце 2023 года «Локомотив» провел очередную победную серию, которая разрослась до пяти матчей и состояла из нескольких игр с прямыми конкурентами.

Так, команда Игоря Никитина взяла верх над «Витязем» (5:2), ЦСКА (2:1 ОТ), «Куньлунем» (2:1), «Торпедо» (5:3) и «Динамо» Москва (2:0). А в первом матче января «Локомотив» сенсационно проиграл: на домашнем льду он принимал «Барыс» (5:4 Б).

Не сыграют: Защитник Алексей Береглазов, нападающие Сергей Андронов, Артур Каюмов — болезни, нападающий Егор Аверин — травма.

Состояние команды: После затяжного форменного спада «Локомотив» играет на прежнем высоком уровне. Безусловно, полностью избежать потерь ему не удается, но текущих результатов хватает, чтобы навязать борьбу «Спартаку» за первое место в таблице Запада.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа СКА оценивается в 2.27, ничья — в 4.05, а победа «Локомотива» — в 2.90.

Поражение от «Барыса», несомненно, испортило «Локомотиву» впечатление от возвращения на лед после новогодней паузы. Тем не менее эта осечка стала лишь единичной аномалией, в то время как на дистанции ярославцы по-прежнему хороши.

И свою конкурентоспособность команда Игоря Никитина докажет в ближайшее время на катке СКА, который отныне является одним из прямых конкурентов «Локо» в борьбе за лидерство в таблице Запада.

Предыдущие матчи с «Автомобилистом» и «Торпедо» показали, что СКА может быть побежден, если найти идеальный баланс между хорошей реализацией и высокой надежностью игры в обороне . Наши прогноз и ставка — «Локомотив» победит с форой 0 за 2.15.

Безусловно, в матче с соперником такого уровня команда Никитина предпочла бы более осторожный стиль игры, поэтому в качестве альтернативы рекомендуем ставку — «Локомотив» не проиграет + ТМ 6.5 за 2.00.