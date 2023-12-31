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    Перестановка сил на Западе, оживающая интрига в нижней половине таблицы Востока

    КХЛ: обзор 16-й игровой недели

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    «Локомотив» не проигрывает в течение пяти матчей
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    «Локомотив» не проигрывает в течение пяти матчей
    Заключительная в 2023 году игровая неделя КХЛ сезона 2023/24 запомнилась минимальными перестановками в таблицах обеих конференций и возросшей интригой на разных их рубежах. Обо всех значимых моментах говорим в нашем традиционном еженедельном обзоре.

    «Локомотив» — новый претендент на первое место

    После октябрьского кризиса «Локомотив» вернулся на свой премиальный уровень, благодаря которому еще в начале сезона становился промежуточным лидером Западной конференции с лучшим процентом набора очков во всем чемпионате.

    Что касается декабрьской кампании, то в девяти матчах команда Игоря Никитина одержала восемь побед, а в преддверии празднования Нового года «Локомотив» выдал 5-матчевую беспроигрышную серию. Три встречи данной партии прошли на прошлой неделе.

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    • На выезде «Локомотив» разобрался с «Куньлунем» (2:1) и «Торпедо» (5:3), а в матче 30 декабря ярославцы на домашнем катке обыграли «Динамо» Москва (2:0), благодаря чему поднялись на второе место в Западной конференции. На текущий момент в активе ярославского клуба 63 очка по итогам 44 матчей. Первый «Спартак» имеет 66 баллов, проведя 47 игр, динамовцы, опустившись на третью строчку, остались с 62 очками после 46 проведенных встреч.

    «Локомотив» поднялся на второе место на Западе

    Текущая турнирная ситуация — с тремя матчами в запасе у «Локомотива» на фоне «Спартака» — открывает перед командой Игоря Никитина реальные перспективы вернуться на давно покинутое первое место. Впервые за пару месяцев кому-то другому удалось вмешаться в разборки двух столичных клубов, которые не так давно находились в отрыве от остальных и боролись за лидерство исключительно друг с другом.

    К третьей строчке в таблице Западной конференции «Динамо» Москва скатывалось не один вечер. Команда Алексея Кудашова проиграла достаточно много матчей еще в конце ноября и первой половине декабря, а на прошлой неделе потерпела три поражения подряд. Поочередно столичный клуб уступил «Ладе» (0:4) и «Локомотиву» (0:2), однако серия неудач стартовала с матча против СКА 25-го числа (2:3). И именно эту встречу стоит вынести за рамки общей провальной кампании «Динамо».

    «Динамо» Москва в игре против СКА

    Упомянутый матч с санкт-петербуржцами подразумевал соперничество двух прямых конкурентов, поскольку СКА уже в течение многих недель номинально входит в число претендентов на место в первой тройке. И теперь шансы команды Романа Ротенберга становятся более существенными: на неделе СКА, помимо «Динамо», в очередной раз разделался с ЦСКА (2:0) и разгромил «Автомобилист» (4:0), благодаря чему сократил разрыв между третьей строчкой до одного балла.

    В 45 матчах СКА набрал 61 очко, «Динамо» Москва, проведя на игру больше, заработало 62, у второго «Локомотива», как было упомянуто ранее — 63. Кажется, ближе к плей-офф градус интриги в контексте соперничества за лидерство на Западе будет только повышаться.

    «Амур» готов навязать борьбу «Сибири»?

    Сейчас «Амур», как и в течение всей регулярки, не выдает безумные отрезки с победами, однако демонстрирует результаты, которые на фоне провалов «Сибири» позволяют приблизиться к восьмой строчке.

    На прошлой неделе «Амур» дважды на своем катке встретился с «Нефтехимиком» — еще одним номинальным конкурентом, который ранее имел более значимые успехи в гонке за последнее кубковое место. Эти турнирно важные игры команда Андрея Мартемьянова дважды провела эталонно: забросила по четыре шайбы в каждой и набрала 4 очка (4:1, 4:2).

    Турнирная таблица после 16-й игровой недели

    В этот же период «Сибирь» с новым наставником потерпела два поражения. На домашнем льду она уступила «Авангарду» (2:3 ОТ) и по-крупному проиграла «Трактору» (0:3). По итогам 46 матчей на счету «Сибири» осталось 48 очков, у девятого «Амура» отныне 46 баллов при 44 встречах. Кажется, заочный спор между этими командами в очередной раз входит в обостренную фазу. И чем быстрее регулярка будет двигаться к своему завершению, тем больше драмы обеспечат нам клубы из нижней половины таблицы Востока.

    Игра в поддавки на Востоке

    Что касается верхней части Восточной конференции, то здесь уже давно ничего не меняется. В частности, «Металлург» Мг остается лидером, а «Авангард» является главным его преследователем, который стабильно губит возможности подняться выше, но имеет пару игр в запасе, теоретически способных возвести его на первую позицию. Ниже идет «Салават Юлаев», который также, имея шансы продвинуться, терпит неудачи, а на четвертой строчке располагается «Лада», уперто не желающая отпускать уфимцев.

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    В 16-ю игровую неделю «Магнитка» вошла после победы над «Авангардом» в битве за первое место, но сделала она это крайне неудачно, устроившись на 1:5 от «Лады». После позорного выступления в Тольятти команда Андрея Разина выдала яркие во всех смыслах матчи с соперниками разного класса. Сперва в гостях она снесла «Ак Барс» (4:1), после чего с таким же счетом разбила дома «Куньлунь».

    «Лада» разгромила «Металлург» Мг (5:1)

    Что касается «Лады», то после 5:1 в игре с «Металлургом» Мг она успела прикончить еще одного фаворита. Очередной жертвой из списка элит КХЛ стало московское «Динамо». Столичных гостей команда Олега Браташа порвала всухую (4:0). А единственное поражение на прошлой неделе тольяттинцы потерпели от «Авангарда» (1:2). Для омичей это была вторая победа в трех матчах минувших семи дней. Ранее — 26 декабря — команда Михаила Кравеца разобралась с «Сибирью» (3:2 ОТ), а затем необъяснимым образом устроилась на 1:5 от «Барыса» — одного из слабейших представителей всей лиги.

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    • Из четверки лидеров Востока немного выпал «Салават Юлаев», если говорить об очных пересечениях. На прошлой неделе команда Виктора Козлова выиграла в двух матчах из трех. Победить ей удалось ЦСКА (4:3 ОТ) и «Сочи» (6:4), хотя самым принципиальным, безусловно, оказалась другая встреча, прошедшая 30 декабря в Казани. В последнем матче 2023-го уфимцы уступили «Ак Барсу» (2:3).

    «Сочи» мучают новые провалы

    Одним из самых больших страдальцев ушедшего года стал «Сочи», который еще в сентябре гордо носил статус команды-сенсации, а в ноябре и декабре вернулся к привычной роли безвольного аутсайдера, матчи с которым многие клубы рассматривают в формате получения легкодоступных двух очков.

    «Сочи» в матче с «Салаватом Юлаевым»

    В декабре «Сочи» провел десять матчей и не выиграл ни разу. Кроме того, в семи встречах в ворота южан забрасывали не менее четырех шайб. На 16-й неделе команда Дмитрия Кокорева уступила «Адмиралу» (3:5), «Салавату Юлаеву» (4:6) и минскому «Динамо» (4:7). На новогодний перерыв сочинцы ушли в качестве последнего клуба Западной конференции. На данном этапе южане являются худшими в чемпионате по набору очков (33 балла в 46 матчах) и слабейшими по игре в обороне — 179 пропущенных.

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