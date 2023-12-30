Третьяк: ФХР отстаивает нынешний лимит на легионеров в КХЛ

Президент Федерации хоккея Россиивысказался о лимите на легионеров в

Сообщалось, что большинство клубов КХЛ (15 из 21) выступают за лимит на легионеров в пять человек.

С этого сезона лимит в КХЛ был сокращен с пяти до трех человек в заявке на матч.

«Прежде всего, из-за уменьшения числа легионеров у наших ребят стало больше шансов проявить себя, стать лидерами команд.

Мое мнение: лучше доверять своей российской молодежи, чем везти большое количество легионеров. Зачем давать иностранцам игровую практику в ведущих звеньях лучших клубов страны, да еще и платить им при этом огромные деньги?

Если мы вкладываем столько сил и средств в клубный хоккей — надо инвестировать в развитие отечественных спортсменов.

Оптимальный ли нынешний лимит? Да, ФХР отстаивает нынешний лимит — не более трех иностранцев в команде. Считаю, что он работает в интересах отечественного хоккея.

Только в КХЛ появилось более 60 новых рабочих мест для российских игроков — и эти спортсмены, получив свой шанс, прогрессируют, выходят на более качественный уровень», — приводит слова Третьяка «Российская газета».