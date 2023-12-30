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    Третьяк: ФХР отстаивает нынешний лимит на легионеров в КХЛ

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    Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк высказался о лимите на легионеров в КХЛ.

    Владислав Третьяк
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    Владислав Третьяк

    Сообщалось, что большинство клубов КХЛ (15 из 21) выступают за лимит на легионеров в пять человек.

    С этого сезона лимит в КХЛ был сокращен с пяти до трех человек в заявке на матч.

    «Прежде всего, из-за уменьшения числа легионеров у наших ребят стало больше шансов проявить себя, стать лидерами команд.

    Мое мнение: лучше доверять своей российской молодежи, чем везти большое количество легионеров. Зачем давать иностранцам игровую практику в ведущих звеньях лучших клубов страны, да еще и платить им при этом огромные деньги?

    Если мы вкладываем столько сил и средств в клубный хоккей — надо инвестировать в развитие отечественных спортсменов.

  • Минспорта готово рассмотреть запрос от КХЛ по увеличению лимита на легионеров
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    • Оптимальный ли нынешний лимит? Да, ФХР отстаивает нынешний лимит — не более трех иностранцев в команде. Считаю, что он работает в интересах отечественного хоккея.

    Только в КХЛ появилось более 60 новых рабочих мест для российских игроков — и эти спортсмены, получив свой шанс, прогрессируют, выходят на более качественный уровень», — приводит слова Третьяка «Российская газета».

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