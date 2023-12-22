ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Флорентино ПересСуперлига возвращается? Проект, который УЕФА надеялся похоронить до Рождества, был снова открыт
    Все новости спорта

    Минспорта готово рассмотреть запрос от КХЛ по увеличению лимита на легионеров

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Авангард Автомобилист Ак Барс Динамо Локомотив Металлург Мг Салават Юлаев Спартак ЦСКА СКА
    Министр спорта РФ Олег Матыцин прокомментировал информацию о том, что многие клубы КХЛ недовольны нынешним лимитом на легионеров.

    Олег Матыцин
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Олег Матыцин

    Сообщалось, что большинство клубов КХЛ (15 из 21) выступают за лимит на легионеров в пять человек.

    С этого сезона лимит в КХЛ был сокращен с пяти до трех человек в заявке на матч.

  • Клубы КХЛ планируют ввести лимит на число перезаключений контрактов по ходу сезона
  • Читайте по теме

    • «Мы всегда с большим уважением относимся как ко мнению КХЛ, так и в равной степени ко мнению Федерации хоккея России.

    На сегодняшний день действует лимит из трех легионеров. Если такой запрос будет направлен в адрес Минспорта, то он, конечно, будет рассмотрен внимательным образом.

    Мы всегда ориентируемся на зрительский интерес, чтобы хоккей развивался», — приводит слова Матыцина «Матч ТВ».

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Манчестер Сити» уверенно выиграет финал клубного чемпионата мира
  • «Манчестер Сити» — «Флуминенсе». Прогноз и ставки
  • 1.97
    •
  • Гости не будут мальчиками для битья в этой встрече
  • «Астон Вилла» — «Шеффилд Юнайтед». Прогноз и ставки
  • 1.82
    •
  • У «Милана» не возникнет проблем в матче с аутсайдером Серии А
  • «Салернитана» — «Милан». Прогноз и ставки
  • 2.20
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.10
  • Экспресс дня 22 декабря
  • Сегодня в 23:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Флуминенсе
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Астон Вилла — Шеффилд Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Салернитана — Милан
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.93
  • Прогноз на матч Эмполи — Лацио
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  3.60
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Арсенал
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Торпедо — СКА
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Эвертон
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  2.19
  • Прогноз на матч Лутон Таун — Ньюкасл
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2023ЕвротурМЧМ-2023
    Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие