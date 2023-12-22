Минспорта готово рассмотреть запрос от КХЛ по увеличению лимита на легионеров

Министр спорта РФпрокомментировал информацию о том, что многие клубынедовольны нынешним лимитом на легионеров.

Сообщалось, что большинство клубов КХЛ (15 из 21) выступают за лимит на легионеров в пять человек.

С этого сезона лимит в КХЛ был сокращен с пяти до трех человек в заявке на матч.

«Мы всегда с большим уважением относимся как ко мнению КХЛ, так и в равной степени ко мнению Федерации хоккея России.

На сегодняшний день действует лимит из трех легионеров. Если такой запрос будет направлен в адрес Минспорта, то он, конечно, будет рассмотрен внимательным образом.

Мы всегда ориентируемся на зрительский интерес, чтобы хоккей развивался», — приводит слова Матыцина «Матч ТВ».