Клубы КХЛ планируют ввести лимит на число перезаключений контрактов по ходу сезона

Руководители клубов КХЛ рассматривают возможность введения лимита на переподписания по ходу сезона, сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Михаил Зислис.

«Еще не прибыл в Санкт-Петербург, но уже узнал, что сегодня одним из пунктов обсуждения на совещании руководителей клубов КХЛ станет ограничение на количество игроков, с которыми можно переподписывать контракты в течение сезона.

В планах — не более трех человек на команду. Еще запретить бы это делать с понижением зарплаты. Видимо, не все сразу», — написал Зислис в своем телеграм-канале.

Сейчас клубы КХЛ могут перезаключать контракты с игроками по ходу сезона как в сторону увеличения зарплаты, так и понижения.