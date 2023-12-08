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    Клубы КХЛ планируют ввести лимит на число перезаключений контрактов по ходу сезона

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    Руководители клубов КХЛ рассматривают возможность введения лимита на переподписания по ходу сезона, сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Михаил Зислис.

    Илья Ковальчук
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    Илья Ковальчук

    «Еще не прибыл в Санкт-Петербург, но уже узнал, что сегодня одним из пунктов обсуждения на совещании руководителей клубов КХЛ станет ограничение на количество игроков, с которыми можно переподписывать контракты в течение сезона.

    В планах — не более трех человек на команду. Еще запретить бы это делать с понижением зарплаты. Видимо, не все сразу», — написал Зислис в своем телеграм-канале.

  • Большинство клубов КХЛ выступают за увеличение лимита на легионеров
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    • Сейчас клубы КХЛ могут перезаключать контракты с игроками по ходу сезона как в сторону увеличения зарплаты, так и понижения.

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