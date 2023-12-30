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    Кудашов высказался о поражении «Динамо» в матче КХЛ с «Локомотивом»

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    Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов оценил игру своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Локомотивом» (0:2).

    Алексей Кудашов
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    Алексей Кудашов

    «Хочу поздравить всех болельщиков с наступающим Новым годом! Игра была равная. "Локомотив" забил, а мы — нет. Это вся разница в сегодняшнем матче.

    Сбой в игре нападающих, которые не забивают два матча кряду? Такое бывает. Не всегда получается всё то, чего хочется.

    Исход матча решили вратари? Может быть и такое. Всегда кто-то забивает, а кто-то — пропускает. У кого-то лучше получается, у кого-то — хуже. Это хоккей и это нормальное явление — всякое бывает», — приводит слова Кудашова пресс-служба «Динамо» на официальном сайте клуба.

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    • После поражения от «Локомотива» московское «Динамо» занимает 3-е место в таблице Запада с 62 очками в активе. В следующем матче подопечные Кудашова сыграют с «Куньлуне» 6-го января.

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