Кудашов высказался о поражении «Динамо» в матче КХЛ с «Локомотивом»

Главный тренер московскогооценил игру своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ с(0:2).

«Хочу поздравить всех болельщиков с наступающим Новым годом! Игра была равная. "Локомотив" забил, а мы — нет. Это вся разница в сегодняшнем матче.

Сбой в игре нападающих, которые не забивают два матча кряду? Такое бывает. Не всегда получается всё то, чего хочется.

Исход матча решили вратари? Может быть и такое. Всегда кто-то забивает, а кто-то — пропускает. У кого-то лучше получается, у кого-то — хуже. Это хоккей и это нормальное явление — всякое бывает», — приводит слова Кудашова пресс-служба «Динамо» на официальном сайте клуба.

После поражения от «Локомотива» московское «Динамо» занимает 3-е место в таблице Запада с 62 очками в активе. В следующем матче подопечные Кудашова сыграют с «Куньлуне» 6-го января.