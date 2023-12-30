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    «Локомотив» переиграл московское «Динамо»

    «Локомотив» — «Динамо» Москва: счет матча 2:0, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Локомотив Динамо
    В матче регулярного чемпионата КХЛ ярославский «Локомотив» с «сухим» счетом одержал победу над московским «Динамо» — 2:0.

    Автор дубля Александр Полунин
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    Автор дубля Александр Полунин

    Обе шайбы Александром Полуниным были заброшены в первом периоде. Он открыл счет уже на 18-й секунде с передачи Павла Красковского.

    Дубль нападающий оформил на 10-й минуте, когда завершил комбинацию с участием Павла Красковского и Александра Елесина.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Локомотив» (Ярославль) — «Динамо» (Москва) — 2:0 (2:0, 0:0, 0:0)
    Голы: Полунин — 8 (Красковский), 0:18 — 1:0. Полунин — 9 (Красковский, Елесин), 9:56 — 2:0Вратари: Исаев — Коновалов (58:31)Броски: 32 (11+10+11) — 41 (19+10+12)Штраф: 6 — 4

    После этой победы «железнодорожники» обошли в таблице «Динамо» и вышли на второе место на «Западе» с 63 очками. «Бело-голубые» отстают на очко.

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