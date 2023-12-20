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    «Вегас» способен разобраться с нынешней «Каролиной» на ее катке

    «Каролина» — «Вегас». Ставка (к. 3.34) и прогноз на хоккейный матч НХЛ 20 декабря 2023 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на НХЛ Прогнозы на Каролину Харрикейнз Прогнозы на Вегас Голден Найтс
    Прогноз и ставки на «Каролина» — «Вегас»
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    Джонатан Маршессо
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Каролина» будет принимать «Вегас». Игра пройдет на «PNC-арене» 20 декабря. Начало встречи — в 03:00 мск. «Каролина» — «Вегас»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Хоккей. НХЛ 20 Декабря 2023 года

    «Каролина»

    Турнирное положение: По итогам 31 игры «Каролина» поднялась на седьмое место в Восточной конференции с 35 очками в активе. На данный момент она опережает восьмой «Вашингтон» и девятый «Детройт» на один балл.

    Последние матчи: неделями ранее — в период с 5 по 10 декабря — «Каролина» пережила очередную серию поражений, в которую вошли четыре встречи, оставившие команду Рода Бриндамора вообще без набранных очков.

    Однако гостевые игры с «Оттавой» (4:1) и «Детройтом» (2:1) помогли выбраться из очередного кризиса. Позже — второй половине текущего месяца — «Харрикейнз» уступили в двух встречах. Их соперниками были «Нэшвилл» (5:6 ОТ) и «Вашингтон» (1:2 Б).

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    Не сыграют: Вратарь Фредерик Андерсен — из-за болезни, нападающий Андрей Свечников — травма нижней части тела.

    Состояние команды: Результаты «Харрикейнз» едва ли соответствуют их статусу одних из сильнейших представителей Востока. При неплохой атаке команда Рода Бриндамора остается одной из худших по игре в обороне, из-за чего вынуждена томиться в нижней половине таблицы конференции.

    «Вегас»

    Турнирное положение: В 32 матчах «Вегас» набрал 47 очков, с которыми по-прежнему уверенно удерживает первую позицию в Западной конференции, опережая главного конкурента — «Ванкувер» — на 4 балла при равенстве проведенных встреч.

    Последние матчи: В период с 7 по 13 декабря «Голден Найтс» выдали очередную беспроигрышную партию, в рамках которой разобрались с «Сент-Луисом» (6:3), «Далласом» (6:1), «Сан-Хосе» (5:4 Б) и «Калгари» (5:4 ОТ).

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    • На фоне такой серии максимально неожиданным оказалось домашнее крупное поражение от «Баффало» в конце прошлой недели (2:5). Однако в последней встрече команда Брюса Кэссиди вернулась на победную тропу, разгромив «Оттаву» (6:3).

    Не сыграют: Вратарь Робин Ленер — травма бедра, защитник Ши Теодор — травма нижней части тела.

    Состояние команды: Среди всех представителей элиты Западной конференции «Голден Найтс» идут по дистанции увереннее остальных, особенно с учетом последних матчей, о чем свидетельствуют семь декабрьских побед из девяти возможных.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: победа «Каролины» оценивается в 2.14, ничья — в 4.64, а победа «Вегаса» — в 3.01.

    Несмотря на предматчевые котировки, гости с Невады имеют неплохие шансы на очередной успех на чужом льду. «Каролина» — далекая от идеальных кондиций команда, которая много пропускает и проигрывает даже в матчах, где считается фаворитом.

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    «Вегас» же — один из самых стабильных во всех смыслах клубов чемпионата, поэтому едва ли «Харрикейнз» смогут противостоять ему на равных даже на своем катке.

    На кураже после победы над «Оттавой» команда Брюса Кэссиди мчит в Роли, чтобы провести не менее яркую игру. Наши прогноз и ставка — «Вегас» победит с форой -1 за 3.34.

    Более умеренный вариант для ставки — «Вегас» победит в матче за 2.27, ведь две предыдущие встречи с участием «Каролины» закончились ничьей в основное время и поражением впоследствии.

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    «Каролина» — «Вегас»: прогноз, ставка (3.34), статистика, коэффициенты матча 20.12.2023. Прогнозы на хоккей. «Вегас» способен разобраться с нынешней «Каролиной» на ее катке
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