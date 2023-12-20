В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Каролина» будет принимать «Вегас». Игра пройдет на «PNC-арене» 20 декабря. Начало встречи — в 03:00 мск. «Каролина» — «Вегас»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Каролина»

Турнирное положение: По итогам 31 игры «Каролина» поднялась на седьмое место в Восточной конференции с 35 очками в активе. На данный момент она опережает восьмой «Вашингтон» и девятый «Детройт» на один балл.

Последние матчи: неделями ранее — в период с 5 по 10 декабря — «Каролина» пережила очередную серию поражений, в которую вошли четыре встречи, оставившие команду Рода Бриндамора вообще без набранных очков.

Однако гостевые игры с «Оттавой» (4:1) и «Детройтом» (2:1) помогли выбраться из очередного кризиса. Позже — второй половине текущего месяца — «Харрикейнз» уступили в двух встречах. Их соперниками были «Нэшвилл» (5:6 ОТ) и «Вашингтон» (1:2 Б).

Все прогнозы на НХЛ

Не сыграют: Вратарь Фредерик Андерсен — из-за болезни, нападающий Андрей Свечников — травма нижней части тела.

Состояние команды: Результаты «Харрикейнз» едва ли соответствуют их статусу одних из сильнейших представителей Востока. При неплохой атаке команда Рода Бриндамора остается одной из худших по игре в обороне, из-за чего вынуждена томиться в нижней половине таблицы конференции.

«Вегас»

Турнирное положение: В 32 матчах «Вегас» набрал 47 очков, с которыми по-прежнему уверенно удерживает первую позицию в Западной конференции, опережая главного конкурента — «Ванкувер» — на 4 балла при равенстве проведенных встреч.

Последние матчи: В период с 7 по 13 декабря «Голден Найтс» выдали очередную беспроигрышную партию, в рамках которой разобрались с «Сент-Луисом» (6:3), «Далласом» (6:1), «Сан-Хосе» (5:4 Б) и «Калгари» (5:4 ОТ).

На фоне такой серии максимально неожиданным оказалось домашнее крупное поражение от «Баффало» в конце прошлой недели (2:5). Однако в последней встрече команда Брюса Кэссиди вернулась на победную тропу, разгромив «Оттаву» (6:3).

Не сыграют: Вратарь Робин Ленер — травма бедра, защитник Ши Теодор — травма нижней части тела.

Состояние команды: Среди всех представителей элиты Западной конференции «Голден Найтс» идут по дистанции увереннее остальных, особенно с учетом последних матчей, о чем свидетельствуют семь декабрьских побед из девяти возможных.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: победа «Каролины» оценивается в 2.14, ничья — в 4.64, а победа «Вегаса» — в 3.01.

Несмотря на предматчевые котировки, гости с Невады имеют неплохие шансы на очередной успех на чужом льду. «Каролина» — далекая от идеальных кондиций команда, которая много пропускает и проигрывает даже в матчах, где считается фаворитом.

«Вегас» же — один из самых стабильных во всех смыслах клубов чемпионата , поэтому едва ли «Харрикейнз» смогут противостоять ему на равных даже на своем катке.

На кураже после победы над «Оттавой» команда Брюса Кэссиди мчит в Роли, чтобы провести не менее яркую игру. Наши прогноз и ставка — «Вегас» победит с форой -1 за 3.34.

Более умеренный вариант для ставки — «Вегас» победит в матче за 2.27, ведь две предыдущие встречи с участием «Каролины» закончились ничьей в основное время и поражением впоследствии.