НХЛ. «Вашингтон» по буллитам одолел «Каролину», «Колорадо» выиграл у «Сан-Хосе»

За океаном завершился очередной игровой день в регулярном чемпионате НХЛ.

«Каролина» — «Вашингтон» — 1:2 Б

Россиянин Александр Овечкин продлил свою антирекордную серию без голов до 13 матчей. Последний раз 38-летний россиянин забивал 19 ноября в матче с «Коламбусом» (4:3).

После этого матча «Вашингтон» с 34 очками занимает восьмое место в Восточной конференции, «Каролина» с 35 очками — на седьмой строчке.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Каролина» — «Вашингтон» — 1:2 Б (0:0, 1:1, 0:0, 0:0, 0:1) Голы: Ахо — 12 (Джарвис), 27:41 — 1:0. Фехервари — 1 (Уилсон, Строум), 31:33 — 1:1Победный буллит: КузнецовВратари: Кочетков — КемперШтраф: 4 — 10Броски: 29 (7+8+13+1) — 21 (7+8+5+1)

«Нью-Джерси» — «Анахайм» — 1:5

В составе «Дакс» хет-трик оформил Адам Хендрик.

После этого матча «Анахайм» с 22 очками занимает 14-е место в Западной конференции, «Нью-Джерси» с 33 очками — на 10-й строчке «Востока».

НХЛ. Регулярный чемпионат «Нью-Джерси» — «Анахайм» — 1:5 (0:0, 1:2, 0:3) Голы: Хенрик — 6 (бол., Минтюков, Киллорн), 21:46 — 0:1. Хенрик — 7 (Минтюков, Терри), 31:17 — 0:2. Маклеод — 6 (Лазар, Бастиан), 39:16 — 1:2. Киллорн — 4 (Лакомб, Фаулер), 44:14 — 1:3. Терри — 7 (Киллорн, Фаулер), 49:57 — 1:4. Хенрик — 8 (мен., п.в.), 54:12 — 1:5Вратари: Шмид (52:21 — 54:12) — Достал (Гибсон, 40:00)Штраф: 19 — 29Броски: 29 (14+5+10) — 27 (4+10+13)

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«Вегас» — «Оттава» — 6:3

В составе «Голден Найтс» 2 (1+1) очка набрал Иван Барбашев, по голу забили Джек Айкел, Джонатан Маршессо, Николя Руа, Чендлер Стивенсон и Уильям Карлссон. У «Сенаторз» шайбы забросили Джош Норрис, Ридли Грейг и Брэйди Ткачак.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Вегас» — «Оттава» — 6:3 (2:2, 3:0, 1:1) Голы: Айкел — 14 (Барбашев, Хаттон), 1:37 — 1:0. Норрис — 9 (бол., Штюцле, Сандерсон), 6:25 — 1:1. Грейг — 3 (бол., Жиру, Чикран), 10:55 — 1:2. Маршессо — 15 (Хауден, Макнэбб), 13:32 — 2:2. Руа — 5 (бол., Хаттон), 29:53 — 3:2. Стивенсон — 6 (мен., Стоун), 31:31 — 4:2. Барбашев — 8 (Хэг, Стоун), 39:48 — 5:2. Карлссон — 14 (бол., Стоун, Айкел), 45:43 — 6:2. Ткачак — 14 (Батерсон, Норрис), 58:39 — 6:3Вратари: Хилл (Томпсон, 6:25) — КорписалоШтраф: 10 — 10Броски: 31 (9+15+7) — 25 (10+5+10)

После этого матча «Вегас» с 47 очками занимает первое место в Западной конференции.

«Колорадо» — «Сан-Хосе» — 6:2

В составе «Эвеланш» 4 (2+2) очка набрал Натан Маккиннон, еще по шайбе забросили Валерий Ничушкин, Микко Рантанен, Майлз Вуд и Райан Джохансен.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Колорадо» — «Сан-Хосе» — 6:2 (3:0, 1:1, 2:1) Голы: Ничушкин — 13 (бол., Друэн, Маккиннон), 7:18 — 1:0. Рантанен — 15 (бол., Маккиннон, Тэйвз), 12:15 — 2:0. Вуд — 6 (Колтон, Друэн), 18:20 — 3:0. Маккиннон — 13, 23:44 — 4:0. Гертл — 10 (бол., Гранлунд, Барабанов), 29:01 — 4:1. Джохансен — 10 (Джонс, Кольяно), 49:01 — 5:1. Гертл — 11 (бол., Эклунд, Гранлунд), 50:45 — 5:2. Маккиннон — 14 (п.в.), 55:11 — 6:2Вратари: Георгиев — Блэквуд (54:52 — 55:11)Штраф: 30 — 31Броски: 28 (15+6+7) — 28 (7+7+14)

После этого матча «Колорадо» с 40 очками занимает третье место в Западной конференции.