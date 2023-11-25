В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Каролина» будет принимать «Тампу-Бэй». Игра пройдет на «PNC-арене» 25 ноября. Начало встречи — в 04:00 мск. «Каролина» — «Тампа-Бэй»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Каролина»

Точечно усилив состав, «Каролина» вошла в новый сезон в качестве одного из кандидатов на первую строчку на Востоке с дальнейшим выходом в финал конференции в рамках Кубка Стэнли. Но стартовый этап регулярки оказался немного сложнее.

На данный момент «Каролина» лишь седьмая на Востоке. В 18 играх она набрала 22 очка. Столько же баллов заработали идущие выше «Вашингтон» и «Торонто», а от будущего соперника ее отделяет всего одно очко.

Последний очный матч с «Тампой-Бэй» состоялся относительно недавно — 12 ноября. В тот день команда Рода Бриндамора на «Амали Арене» не оставила «Лайтнинг» ни малейшего шанса на чудо, добившись крупной победы всухую (4:0).

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После той встречи «Харрикейнз» допустили одну осечку, проиграв на своем катке «Филадельфии» (1:3). Но в двух последних матчах «Каролина» показала привычно высокий уровень: дома она уверенно разобралась с «Питтсбургом» (4:2) и «Эдмонтоном» (6:3).

«Тампа-Бэй»

«Тампа-Бэй» — традиционный представитель элиты Восточной конференции, который в текущий сезон вошел с определенными кадровыми потерями. И эти потери вносят свой вклад в результаты команды на дистанции.

При этом в последних матчах — на фоне неудач конкурентов — «Тампа-Бэй» смогла подняться на четвертое место в Восточной конференции. Но всего на один балл она ушла в отрыв от трех других клубов — «Вашингтона», «Торонто» и «Каролины».

Во второй половине текущего месяца команда Джона Купера добилась трех побед подряд, прервав таким образом 3-матчевую серию поражений. Каждая выигранная встреча запомнилась высокой реализацией «Лайтнинг».

Так, от четырех шайб и более они забросили в ворота «Чикаго» (4:2), «Эдмонтона» (6:4) и «Бостона» (5:4 ОТ). В последнем матче «Тампа-Бэй» на своем катке принимала «Виннипег», которому проиграла в овертайме (2:3 ОТ).

Прогноз и ставка

На победу «Каролины» букмекеры дают коэффициент 1.90, на ничью — 4.60, а на победу «Тампы-Бэй» — 3.25.

В преддверии встречи с «Тампой-Бэй» «Каролина» выдала два хороших матча, поочередно обыграв крепких соперников, которые, хоть и испытывают проблемы, входят в категорию топов.

«Тампу-Бэй» продолжают преследовать потери очков, обусловленные слабой реализацией и разладом в обороне . Это происходит не на постоянной основе, но в значительной степени влияет на общую турнирную картину «Лайтнинг». На своем катке «Харрикейнз» получат отличную возможность оставить такого соперника без очков и заодно обойти его в таблице.

В предстоящей встрече команда Рода Бриндамора разделается с одним из своих прямых конкурентов. Наши прогноз и ставка — «Каролина» победит + ТМ 7.5 за 2.47.

Если же не привязываться к результативности, которая вряд ли будет высокой из-за частых проблем «Тампы» в атаке, рекомендуем альтернативную ставку — «Каролина» победит за 1.90.