ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    НХЛ. «Вашингтон» одолел «Баффало», «Питтсбург» уступил «Рейнджерс»

    Обзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 23 ноября

    Хоккей Прогнозы на НХЛ НХЛ Сиэтл Кракен Сан-Хосе Шаркс Колорадо Эвеланш Ванкувер Кэнакс Анахайм Дакс Монреаль Канадиенс Даллас Старз Вегас Голден Найтс Нэшвилл Предаторз Калгари Флэймз Аризона Койотс Сент-Луис Блюз Нью-Йорк Айлендерс Филадельфия Флайерз Каролина Харрикейнз Эдмонтон Ойлерз Питтсбург Пингвинз Нью-Йорк Рейнджерс Флорида Пантерз Бостон Брюинз Коламбус Блю Джекетс Чикаго Блэкхоукс Детройт Ред Уингз Нью-Джерси Дэвилз Тампа-Бэй Лайтнинг Виннипег Джетс Вашингтон Кэпиталз Баффало Сэйбрз
    Вся лентаСамое главное
    Фернандо ДинизСказка о потерянном времени. В погоне за Анчелотти сборная Бразилии впустую потратила год Ромелу ЛукакуПровал Бразилии, рекорд Лукаку и еще пять вещей, которые вы могли пропустить во время международной паузы ГавиБезжалостный календарь. Пора начать относиться к футболистам, как к людям
  • 10:14
    • Агент Алипа отреагировал на слухи об интересе «Манчестер Юнайтед»
    Все новости спорта
    Александр Овечкин
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Александр Овечкин

    «Вашингтон» — «Баффало» 4:3 ОТ

    Российский нападающий Александр Овечкин результативными действиями не отметился. Победный гол за восемь секунд до конца овертайма забил Дилан Строум. Российский защитник «Кэпиталз» Александр Алексеев забросил свою дебютную шайбу в НХЛ в конце первого периода.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Вашингтон» — «Баффало» — 4:3 ОТ (1:2, 1:1, 1:0, 1:0)
    Голы: Петерка — 8 (Джост, Олофссон), 10:09 — 0:1. Бенсон — 1 (Олофссон), 16:04 — 0:2. Алексеев — 1 (Дауд, ван Римсдайк), 17:01 — 1:2. Оши — 1 (Макмайкл), 27:50 — 2:2. Козенс — 4 (бол., Далин, Миттельштадт), 36:18 — 2:3. Уилсон — 4 (Строум, Карлсон), 58:45 — 3:3. Строум — 8 (Карлсон), 64:52 — 4:3Вратари: Кемпер — ЛевиШтраф: 11-9Броски: 30 (10+12+5+3) — 27 (10+11+4+2)

    «Вашингтон» одержал победу в пятом матче подряд.

    «Вашингтон» — «Баффало» 4:3 ОТ

    «Тампа-Бэй» — «Виннипег» 2:3 ОТ

    Российский форвард «Тампы» Никита Кучеров отметился голевой передачей. Владислав Наместников записал в актив результативную передачу в овертайме, отдав пас на победную шайбу Адаму Лаури.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Тампа-Бэй» — «Виннипег» — 2:3 ОТ (1:2, 1:0, 0:0, 0:1)
    Голы: Моррисси — 3 (Демело, Элерс), 5:29 — 0:1. Шайфли — 7 (бол., Моррисси, Коннор), 13:06 — 0:2. Стэмкос — 8 (бол., Кучеров, Хедман), 18:06 — 1:2. Пойнт — 8 (Хагель), 26:13 — 2:2. Лаури — 3 (Пионк, Наместников), 61:39 — 2:3Вратари: Йоханссон — ХеллибакШтраф: 4-2Броски: 31 (16+10+4+1) — 32 (10+11+8+3)

    «Тампа-Бэй» — «Виннипег» 2:3 ОТ

    «Детройт» — «Нью-Джерси» 4:0

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Детройт» — «Нью-Джерси» — 4:0 (3:0, 1:0, 0:0)
    Голы: Раймонд — 8 (Фаббри, Комфер), 16:58 — 1:0. Ларкин — 6 (Дебринкэт), 17:18 — 2:0. Фаббри — 4 (Спронг, Велено), 18:10 — 3:0. Зайдер — 2 (бол., Спронг, Уолман), 29:05 — 4:0Вратари: Лион — ВанечекШтраф: 4-8Броски: 28 (10+11+7) — 16 (7+7+2)

    «Коламбус» — «Чикаго» 7:3

    В составе «Блю Джекетс» очки набрали четыре российских игрока. Голы забили Кирилл Марченко и Дмитрий Воронков, а результативными передачами отметились Егор Чинахов и Иван Проворов. Марченко также занес в свой актив один ассист.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Коламбус» — «Чикаго» — 7:3 (3:1, 4:0, 0:2)
    Голы: Дженнер — 9 (Веренски, Боквист), 2:57 — 1:0. Гудбрэнсон — 2 (Марченко), 6:46 — 2:0. Дженнер — 10 (бол., Годро, Веренски), 13:55 — 3:0. Бедард — 10 (Курашев, Филлипс), 15:41 — 3:1. Силлинджер — 1 (Веренски, Чинахов), 27:32 — 4:1. Воронков — 3 (Силлинджер, Веренски), 32:16 — 5:1. Марченко — 5 (Боквист, Проворов), 36:28 — 6:1. Лайне — 3 (Фантилли), 38:40 — 7:1. Дикинсон — 3, 46:06 — 7:2. Р. Джонсон — 2 (Энтвистл), 58:41 — 7:3Вратари: Мерзликинс — Мразек (Содерблум, 32:16)Штраф: 8-6Броски: 26 (9+12+5) — 36 (9+11+16)

    «Флорида» — «Бостон» 1:3

    Российский голкипер Сергей Бобровский отразил 22 из 25 бросков по своим воротам.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Флорида» — «Бостон» — 1:3 (0:1, 1:2, 0:0)
    Голы: Койл — 7 (Хейнен, Линдхольм), 18:35 — 0:1. Лунделл — 2 (Казинс, Миккола), 30:33 — 1:1. Бишер — 3 (Лауко, Браун), 31:14 — 1:2. Дебраск — 2 (Пойтрас), 34:19 — 1:3Вратари: Бобровский — УльмаркШтраф: 13-13Броски: 28 (15+7+6) — 25 (12+7+6)

    «Флорида» — «Бостон» 1:3

    «Питтсбург» — «Нью-Йорк Рейнджерс» 0:1

    Единственную шайбу забросил форвард Алексис Лафренье.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Питтсбург» — «Рейнджерс» — 0:1 (0:1, 0:0, 0:0)
    Гол: Лафренье — 8 (Зибанежад), 5:10 — 0:1Вратари: Джерри — КуикШтраф: 6-10Броски: 32 (9+8+15) — 36 (15+17+4)

    «Питтсбург» — «Нью-Йорк Рейнджерс» 0:1

    «Каролина» — «Эдмонтон» 6:3

    Российский голкипер Петр Кочетков сыграл 20 минут и отразил 13 из 15 бросков по своим воротам. Дмитрий Орлов и Андрей Свечников отметились голевыми передачами.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Каролина» — «Эдмонтон» — 6:3 (4:1, 1:1, 1:1)
    Голы: Фаст — 2 (Мартинук, Чатфилд), 9:17 — 1:0. Друри — 1 (Бантинг, Орлов), 9:52 — 2:0. Терявяйнен — 10 (Ахо, Джарвис), 11:23 — 3:0. Джарвис — 8 (Терявяйнен, Чатфилд), 14:48 — 4:0. Хаймэн — 9 (бол., Драйзайтль, Бушар), 17:13 — 4:1. Нечас — 6 (Свечников, Шей), 22:13 — 5:1. Экхольм — 2 (мен., Маклеод, Фогеле), 37:48 — 5:2. Хаймэн — 10 (Макдэвид, Нюджент-Хопкинс), 43:46 — 5:3. Бернс — 5 (мен., Стаал), 58:56 — 6:3Вратари: Раанта (Кочетков, 20:00) — Скиннер (Пикар, 14:48)Штраф: 8-10Броски: 27 (12+7+8) — 23 (8+4+11)

    «Каролина» — «Эдмонтон» 6:3

    «Нью-Йорк Айлендерс» — «Филадельфия» 3:2

    Российский вратарь «островитян» Илья Сорокин совершил 34 сэйва из 36 бросков соперника, а его одноклубник Александр Романов очков не набрал.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Айлендерс» — «Филадельфия» — 3:2 (1:0, 1:1, 1:1)
    Голы: Ли — 3 (Вальстрем), 1:49 — 1:0. Нельсон — 8 (Пелек, Энгвалль), 33:10 — 2:0. Йорк — 3 (Типпетт, Пелинг), 34:18 — 2:1. Нельсон — 9 (Энгвалль, Пелек), 42:33 — 3:1. Фараби — 8, 55:56 — 3:2Вратари: Сорокин — ХартШтраф: 4-6Броски: 25 (9+12+4) — 36 (8+14+14)

    «Нью-Йорк Айлендерс» — «Филадельфия» 3:2

    «Аризона» — «Сент-Луис» 5:6

    Одну в составе победителей забросил российский нападающий Алексей Торопченко. Для него этот гол стал четвертым в текущем сезоне.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Аризона» — «Сент-Луис» — 5:6 (2:2, 3:3, 0:1)
    Голы: Шенн — 6 (Нейберс), 8:47 — 0:1. Бьюгстад — 4 (Маччелли), 10:40 — 1:1. Парэйко — 3 (Саад), 12:15 — 1:2. Зукер — 4 (Карконе), 18:06 — 2:2. Крауз — 8 (Маччелли, Бьюгстад), 20:22 — 3:2. Ледди — 2 (мен., Капанен), 23:40 — 3:3. Торопченко — 4 (мен., Фолк), 24:13 — 3:4. Карконе — 7 (Керфут, Бойд), 26:56 — 4:4. Шмальц — 5 (Мозер, Келлер), 28:00 — 5:4. Томас — 7 (Кайру, Перунович), 30:49 — 5:5. Хэйс — 3 (Саад), 44:13 — 5:6Вратари: Веймелка (Ингрэм, 24:13) — Биннингтон (Хофер, 28:00)Штраф: 18-6Броски: 25 (7+12+6) — 31 (9+14+8)

    «Аризона» — «Сент-Луис» 5:6

    «Нэшвилл» — «Калгари» 4:2

    НХЛ Регулярный чемпионат
    «Нэшвилл» — «Калгари» — 4:2 (2:1, 0:0, 2:1)
    Голы: Сиссонс — 6 (мен., Йоси, Смит), 2:33 — 1:0. Хэнифин -— 4 (Манджапане, Танев), 4:46 —1:1. О`Райлли — 9 (Макдона, Нюквист), 11:23 — 2:1. Каррье — 1, 51:56 — 3:1. Пярссинен — 3 (бол., Томасино, Макдона), 57:22 — 4:1. Шарангович — 4 (мен.), 59:15 — 4:2Вратари: Сарос — МаркстремШтраф: 18-20Броски: 46 (16+14+16) — 26 (13+4+9)

    «Нэшвилл» — «Калгари» 4:2

    «Даллас» — «Вегас» 1:2 ОТ

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Даллас» — «Вегас» — 1:2 ОТ (0:1, 1:0, 0:0, 0:1)
    Голы: Амадио — 3 (бол., Руа, Стивенсон), 10:26 — 0:1. Хинтц — 8 (Павелски, Робертсон), 39:17 — 1:1. Айкел — 8 (Маршессо), 61:57 — 1:2Вратари: Эттингер — ХиллШтраф: 8-6Броски: 32 (6+17+7+2) — 26 (8+6+11+1)

    «Даллас» — «Вегас» 1:2 ОТ

    «Анахайм» — «Монреаль» 3:4

    «Колорадо» — «Ванкувер» 5:2

    В составе «Эвеланш» голом и передачей отметился российский нападающий Валерий Ничушкин, а голкипер Александр Георгиев совершил 27 спасений.

    «Колорадо» — «Ванкувер» 5:2

    «Сиэтл» — «Сан-Хосе» 7:1

    В центре внимания
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.12
  • Экспресс дня 23 ноября
  • Сегодня в 19:30
    •  3.30
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — Авангард
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч СКА — Спартак
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.35
  • Прогноз на матч Локомотив — Лада
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч ПСЖ — Монако
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Кельн — Бавария
  • Футбол
  • Завтра в 22:30
    •  2.01
  • Прогноз на матч Олимпик — Навбахор
  • Футбол
  • Завтра в 14:00
    •  3.28
  • Экспресс дня 24 ноября
  • Завтра в 23:00
    •  1.89
  • Прогноз на матч Ротерхэм — Лидс
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2023ЕвротурМЧМ-2023
    Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие