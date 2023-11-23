НХЛ. «Вашингтон» одолел «Баффало», «Питтсбург» уступил «Рейнджерс»

«Вашингтон» — «Баффало» 4:3 ОТ

Российский нападающий Александр Овечкин результативными действиями не отметился. Победный гол за восемь секунд до конца овертайма забил Дилан Строум. Российский защитник «Кэпиталз» Александр Алексеев забросил свою дебютную шайбу в НХЛ в конце первого периода.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Вашингтон» — «Баффало» — 4:3 ОТ (1:2, 1:1, 1:0, 1:0) Голы: Петерка — 8 (Джост, Олофссон), 10:09 — 0:1. Бенсон — 1 (Олофссон), 16:04 — 0:2. Алексеев — 1 (Дауд, ван Римсдайк), 17:01 — 1:2. Оши — 1 (Макмайкл), 27:50 — 2:2. Козенс — 4 (бол., Далин, Миттельштадт), 36:18 — 2:3. Уилсон — 4 (Строум, Карлсон), 58:45 — 3:3. Строум — 8 (Карлсон), 64:52 — 4:3Вратари: Кемпер — ЛевиШтраф: 11-9Броски: 30 (10+12+5+3) — 27 (10+11+4+2)

«Вашингтон» одержал победу в пятом матче подряд.

«Вашингтон» — «Баффало» 4:3 ОТ

«Тампа-Бэй» — «Виннипег» 2:3 ОТ

Российский форвард «Тампы» Никита Кучеров отметился голевой передачей. Владислав Наместников записал в актив результативную передачу в овертайме, отдав пас на победную шайбу Адаму Лаури.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Тампа-Бэй» — «Виннипег» — 2:3 ОТ (1:2, 1:0, 0:0, 0:1) Голы: Моррисси — 3 (Демело, Элерс), 5:29 — 0:1. Шайфли — 7 (бол., Моррисси, Коннор), 13:06 — 0:2. Стэмкос — 8 (бол., Кучеров, Хедман), 18:06 — 1:2. Пойнт — 8 (Хагель), 26:13 — 2:2. Лаури — 3 (Пионк, Наместников), 61:39 — 2:3Вратари: Йоханссон — ХеллибакШтраф: 4-2Броски: 31 (16+10+4+1) — 32 (10+11+8+3)

«Тампа-Бэй» — «Виннипег» 2:3 ОТ

«Детройт» — «Нью-Джерси» 4:0

НХЛ. Регулярный чемпионат «Детройт» — «Нью-Джерси» — 4:0 (3:0, 1:0, 0:0) Голы: Раймонд — 8 (Фаббри, Комфер), 16:58 — 1:0. Ларкин — 6 (Дебринкэт), 17:18 — 2:0. Фаббри — 4 (Спронг, Велено), 18:10 — 3:0. Зайдер — 2 (бол., Спронг, Уолман), 29:05 — 4:0Вратари: Лион — ВанечекШтраф: 4-8Броски: 28 (10+11+7) — 16 (7+7+2)

«Коламбус» — «Чикаго» 7:3

В составе «Блю Джекетс» очки набрали четыре российских игрока. Голы забили Кирилл Марченко и Дмитрий Воронков, а результативными передачами отметились Егор Чинахов и Иван Проворов. Марченко также занес в свой актив один ассист.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Коламбус» — «Чикаго» — 7:3 (3:1, 4:0, 0:2) Голы: Дженнер — 9 (Веренски, Боквист), 2:57 — 1:0. Гудбрэнсон — 2 (Марченко), 6:46 — 2:0. Дженнер — 10 (бол., Годро, Веренски), 13:55 — 3:0. Бедард — 10 (Курашев, Филлипс), 15:41 — 3:1. Силлинджер — 1 (Веренски, Чинахов), 27:32 — 4:1. Воронков — 3 (Силлинджер, Веренски), 32:16 — 5:1. Марченко — 5 (Боквист, Проворов), 36:28 — 6:1. Лайне — 3 (Фантилли), 38:40 — 7:1. Дикинсон — 3, 46:06 — 7:2. Р. Джонсон — 2 (Энтвистл), 58:41 — 7:3Вратари: Мерзликинс — Мразек (Содерблум, 32:16)Штраф: 8-6Броски: 26 (9+12+5) — 36 (9+11+16)

«Флорида» — «Бостон» 1:3

Российский голкипер Сергей Бобровский отразил 22 из 25 бросков по своим воротам.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Флорида» — «Бостон» — 1:3 (0:1, 1:2, 0:0) Голы: Койл — 7 (Хейнен, Линдхольм), 18:35 — 0:1. Лунделл — 2 (Казинс, Миккола), 30:33 — 1:1. Бишер — 3 (Лауко, Браун), 31:14 — 1:2. Дебраск — 2 (Пойтрас), 34:19 — 1:3Вратари: Бобровский — УльмаркШтраф: 13-13Броски: 28 (15+7+6) — 25 (12+7+6)

«Флорида» — «Бостон» 1:3

«Питтсбург» — «Нью-Йорк Рейнджерс» 0:1

Единственную шайбу забросил форвард Алексис Лафренье.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Питтсбург» — «Рейнджерс» — 0:1 (0:1, 0:0, 0:0) Гол: Лафренье — 8 (Зибанежад), 5:10 — 0:1Вратари: Джерри — КуикШтраф: 6-10Броски: 32 (9+8+15) — 36 (15+17+4)

«Питтсбург» — «Нью-Йорк Рейнджерс» 0:1

«Каролина» — «Эдмонтон» 6:3

Российский голкипер Петр Кочетков сыграл 20 минут и отразил 13 из 15 бросков по своим воротам. Дмитрий Орлов и Андрей Свечников отметились голевыми передачами.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Каролина» — «Эдмонтон» — 6:3 (4:1, 1:1, 1:1) Голы: Фаст — 2 (Мартинук, Чатфилд), 9:17 — 1:0. Друри — 1 (Бантинг, Орлов), 9:52 — 2:0. Терявяйнен — 10 (Ахо, Джарвис), 11:23 — 3:0. Джарвис — 8 (Терявяйнен, Чатфилд), 14:48 — 4:0. Хаймэн — 9 (бол., Драйзайтль, Бушар), 17:13 — 4:1. Нечас — 6 (Свечников, Шей), 22:13 — 5:1. Экхольм — 2 (мен., Маклеод, Фогеле), 37:48 — 5:2. Хаймэн — 10 (Макдэвид, Нюджент-Хопкинс), 43:46 — 5:3. Бернс — 5 (мен., Стаал), 58:56 — 6:3Вратари: Раанта (Кочетков, 20:00) — Скиннер (Пикар, 14:48)Штраф: 8-10Броски: 27 (12+7+8) — 23 (8+4+11)

«Каролина» — «Эдмонтон» 6:3

«Нью-Йорк Айлендерс» — «Филадельфия» 3:2

Российский вратарь «островитян» Илья Сорокин совершил 34 сэйва из 36 бросков соперника, а его одноклубник Александр Романов очков не набрал.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Айлендерс» — «Филадельфия» — 3:2 (1:0, 1:1, 1:1) Голы: Ли — 3 (Вальстрем), 1:49 — 1:0. Нельсон — 8 (Пелек, Энгвалль), 33:10 — 2:0. Йорк — 3 (Типпетт, Пелинг), 34:18 — 2:1. Нельсон — 9 (Энгвалль, Пелек), 42:33 — 3:1. Фараби — 8, 55:56 — 3:2Вратари: Сорокин — ХартШтраф: 4-6Броски: 25 (9+12+4) — 36 (8+14+14)

«Нью-Йорк Айлендерс» — «Филадельфия» 3:2

«Аризона» — «Сент-Луис» 5:6

Одну в составе победителей забросил российский нападающий Алексей Торопченко. Для него этот гол стал четвертым в текущем сезоне.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Аризона» — «Сент-Луис» — 5:6 (2:2, 3:3, 0:1) Голы: Шенн — 6 (Нейберс), 8:47 — 0:1. Бьюгстад — 4 (Маччелли), 10:40 — 1:1. Парэйко — 3 (Саад), 12:15 — 1:2. Зукер — 4 (Карконе), 18:06 — 2:2. Крауз — 8 (Маччелли, Бьюгстад), 20:22 — 3:2. Ледди — 2 (мен., Капанен), 23:40 — 3:3. Торопченко — 4 (мен., Фолк), 24:13 — 3:4. Карконе — 7 (Керфут, Бойд), 26:56 — 4:4. Шмальц — 5 (Мозер, Келлер), 28:00 — 5:4. Томас — 7 (Кайру, Перунович), 30:49 — 5:5. Хэйс — 3 (Саад), 44:13 — 5:6Вратари: Веймелка (Ингрэм, 24:13) — Биннингтон (Хофер, 28:00)Штраф: 18-6Броски: 25 (7+12+6) — 31 (9+14+8)

«Аризона» — «Сент-Луис» 5:6

«Нэшвилл» — «Калгари» 4:2

НХЛ Регулярный чемпионат «Нэшвилл» — «Калгари» — 4:2 (2:1, 0:0, 2:1) Голы: Сиссонс — 6 (мен., Йоси, Смит), 2:33 — 1:0. Хэнифин -— 4 (Манджапане, Танев), 4:46 —1:1. О`Райлли — 9 (Макдона, Нюквист), 11:23 — 2:1. Каррье — 1, 51:56 — 3:1. Пярссинен — 3 (бол., Томасино, Макдона), 57:22 — 4:1. Шарангович — 4 (мен.), 59:15 — 4:2Вратари: Сарос — МаркстремШтраф: 18-20Броски: 46 (16+14+16) — 26 (13+4+9)

«Нэшвилл» — «Калгари» 4:2

«Даллас» — «Вегас» 1:2 ОТ

НХЛ. Регулярный чемпионат «Даллас» — «Вегас» — 1:2 ОТ (0:1, 1:0, 0:0, 0:1) Голы: Амадио — 3 (бол., Руа, Стивенсон), 10:26 — 0:1. Хинтц — 8 (Павелски, Робертсон), 39:17 — 1:1. Айкел — 8 (Маршессо), 61:57 — 1:2Вратари: Эттингер — ХиллШтраф: 8-6Броски: 32 (6+17+7+2) — 26 (8+6+11+1)

«Даллас» — «Вегас» 1:2 ОТ

«Анахайм» — «Монреаль» 3:4

«Колорадо» — «Ванкувер» 5:2

В составе «Эвеланш» голом и передачей отметился российский нападающий Валерий Ничушкин, а голкипер Александр Георгиев совершил 27 спасений.

«Колорадо» — «Ванкувер» 5:2

«Сиэтл» — «Сан-Хосе» 7:1