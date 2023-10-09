В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Локомотив» будет принимать «Торпедо». Игра пройдет на «Арене-2000» 9 октября. Начало встречи — в 19:00 мск. «Локомотив» — «Торпедо»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Локомотив»

До недавнего момента «Локомотив» шел по турнирной дистанции без промахов в течение пяти матчей, однако недавно — в самый неожиданный момент — его подкосило гостевое поражение, которое при плотной конкуренции на Западе отодвинуло команду от первой строчки.

В 15 матчах «Локомотив» заработал 23 очка, но опустился на второе место в конференции, отстав от «Торпедо» по дополнительным показателям. При этом на 3 очка ярославцы опережают сразу нескольких прямых конкурентов — «Сочи», «Динамо» Москва и «Спартак».

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За текущий период команда Игоря Никитина забросила 44 шайбы. Так, в кубковой восьмерке это один из самых скромных показателей по результативности. Зато пропускают ярославцы традиционно мало — 28 голов — лучшая защита в конференции.

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Совсем недавно — с 25 сентября по 4 октября — «Локомотив» выдал хорошую серию из пяти побед в основное время, четырежды забросив по 4+ шайбы. Прервалась она в Беларуси, где команда Никитина оказалась слабее «Динамо» Минск в буллитах (2:3 Б).

«Торпедо»

Два поражения в четырех последних матчах заставили команду из Нижнего схватиться за голову и искать способы быстро все исправить. И «Торпедо» это удалось, благодаря чему команда не только не отстала от прямых конкурентов, но и обошла их всех.

По итогам 15 матчей в активе нижегородского клуба 23 очка, с которыми он снова поднялся выше остальных в конференции. По дополнительным цифрам и при равенстве проведенных встреч команда Игоря Ларионова опережает второй «Локомотив».

В 15 играх хоккеисты «Торпедо» забросили 52 шайбы, что стало второй по мощности статистикой в нападении на Западе. Результативнее нижегородцев остается только «Спартак» (56). Хорошо команда смотрится и в обороне: 32 пропущенные шайбы — третий показатель в конференции.

В октябре «Торпедо» провело три матча, поражение случилось лишь в одном — дома нижегородцы уступили «Авангарду» (0:1). Зато в двух следующих играх лидер конференции добротно проехался по «Куньлуню» (4:2) и «Динамо» Москва (7:1).

Коэффициенты

На победу «Локомотива» букмекеры дают коэффициент 1.98, на ничью — 4.10, а на победу «Торпедо» — 3.30.

Прогноз

В преддверии гостевого визита к лидеру Запада торпедовцы сравнялись с ним по очкам, а на фоне двух крупных побед, в которых было заброшено 11 шайб , команда Ларионова свергла «Локомотив» с вершины и вернулась туда, где провела большую часть сентябрьской кампании — на первой строчке.

Сил и свежести у нижегородцев сейчас предостаточно и для того, чтобы уйти в отрыв, а вот ярославцев явно смутил непростой выезд в Минск

Ставка

«Локомотив» по-прежнему силен, но за счет решимости и куража гости могут сделать разницу. Наши прогноз и ставка — «Торпедо» победит с форой 0 за 2.49.

Из-за стиля «Локомотива», основанного на надежности в обороне, много заброшенных шайб мы едва ли увидим даже в противостоянии с одним из результативнейших клубов конференции. Наш альтернативный прогноз — тотал меньше 4.5 за 1.93.