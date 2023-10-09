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    Победная серия «Торпедо» не ускользнет от команды в ближайшем матче

    «Локомотив» — «Торпедо». Ставка и прогноз (к. 2.49) на хоккейный матч КХЛ 9 октября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Локомотив» — «Торпедо»
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    Андрей Белевич
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Локомотив» будет принимать «Торпедо». Игра пройдет на «Арене-2000» 9 октября. Начало встречи — в 19:00 мск. «Локомотив» — «Торпедо»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. КХЛ 09 Октября 2023 года
    Локомотив
  • Ярославль
    •  Локомотив 19:00 Торпедо Торпедо
  • Нижний Новгород
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    «Локомотив»

    До недавнего момента «Локомотив» шел по турнирной дистанции без промахов в течение пяти матчей, однако недавно — в самый неожиданный момент — его подкосило гостевое поражение, которое при плотной конкуренции на Западе отодвинуло команду от первой строчки.

    В 15 матчах «Локомотив» заработал 23 очка, но опустился на второе место в конференции, отстав от «Торпедо» по дополнительным показателям. При этом на 3 очка ярославцы опережают сразу нескольких прямых конкурентов — «Сочи», «Динамо» Москва и «Спартак».

    Коэффициенты матча Локомотив — Торпедо

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    За текущий период команда Игоря Никитина забросила 44 шайбы. Так, в кубковой восьмерке это один из самых скромных показателей по результативности. Зато пропускают ярославцы традиционно мало — 28 голов — лучшая защита в конференции.

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    Совсем недавно — с 25 сентября по 4 октября — «Локомотив» выдал хорошую серию из пяти побед в основное время, четырежды забросив по 4+ шайбы. Прервалась она в Беларуси, где команда Никитина оказалась слабее «Динамо» Минск в буллитах (2:3 Б).

    «Торпедо»

    Два поражения в четырех последних матчах заставили команду из Нижнего схватиться за голову и искать способы быстро все исправить. И «Торпедо» это удалось, благодаря чему команда не только не отстала от прямых конкурентов, но и обошла их всех.

    По итогам 15 матчей в активе нижегородского клуба 23 очка, с которыми он снова поднялся выше остальных в конференции. По дополнительным цифрам и при равенстве проведенных встреч команда Игоря Ларионова опережает второй «Локомотив».

    В 15 играх хоккеисты «Торпедо» забросили 52 шайбы, что стало второй по мощности статистикой в нападении на Западе. Результативнее нижегородцев остается только «Спартак» (56). Хорошо команда смотрится и в обороне: 32 пропущенные шайбы — третий показатель в конференции.

    В октябре «Торпедо» провело три матча, поражение случилось лишь в одном — дома нижегородцы уступили «Авангарду» (0:1). Зато в двух следующих играх лидер конференции добротно проехался по «Куньлуню» (4:2) и «Динамо» Москва (7:1).

    Коэффициенты

    На победу «Локомотива» букмекеры дают коэффициент 1.98, на ничью — 4.10, а на победу «Торпедо» — 3.30.

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    Прогноз

    В преддверии гостевого визита к лидеру Запада торпедовцы сравнялись с ним по очкам, а на фоне двух крупных побед, в которых было заброшено 11 шайб, команда Ларионова свергла «Локомотив» с вершины и вернулась туда, где провела большую часть сентябрьской кампании — на первой строчке.

    Сил и свежести у нижегородцев сейчас предостаточно и для того, чтобы уйти в отрыв, а вот ярославцев явно смутил непростой выезд в Минск

    Ставка

    «Локомотив» по-прежнему силен, но за счет решимости и куража гости могут сделать разницу. Наши прогноз и ставка — «Торпедо» победит с форой 0 за 2.49.

    Из-за стиля «Локомотива», основанного на надежности в обороне, много заброшенных шайб мы едва ли увидим даже в противостоянии с одним из результативнейших клубов конференции. Наш альтернативный прогноз — тотал меньше 4.5 за 1.93.

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    «Локомотив» — «Торпедо»: прогноз, ставка (2.49), статистика, коэффициенты матча 09.10.2023. Прогнозы на хоккей. Победная серия «Торпедо» не ускользнет от команды в ближайшем матче
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