В матче чемпионата мира по хоккею Дания сыграет с Австрией. Встреча пройдет в «Тампере Дек» 16 мая. Начало запланировано на 16:20 мск. Дания — Австрия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Дания

Пока для сборной Дании турнир проходит ровно: две победы, 5 набранных очков и третья строчка в группе A. Но жать на педаль тормоза команде рано. Там свое обязательно нагонит Финляндия, а что-то срубит Франция — борьбы достаточно.

В первом матче Дания пригвоздила Венгрию — 3:1. Главным решалой этой игры оказался Николай Элерс. Форвард «Виннипега» оформил дубль. Во второй встрече датчане с трудом справились с Францией — 4:3 ОТ. И снова гол положил Элерс.

Коэффициенты матча Дания — Австрия 1X2Новым игрокам 1.654.604.40Бонус$9500

Его шайба прогрела счет, после чего в матче пошла жара. Так, Дания оформила двойной перевес, который был выброшен в урну во втором периоде. Но результативное действие Ника Олесена и затишье в третьих двадцати перевезли раунд в овертайм.

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На этапе до первого гола Дания уложила французов почти за 2 минуты. В большинстве отличился Патрик Расселл. Традиционно датчане не запомнились какой-то запредельной статистикой ударов. За всю игру они нанесли 21 бросок в створ. Зато реализация оказалась сочной — 19.05%. Вратарь Фредерик Дичов совершил 23 спасения (88.46%).

Австрия

На каждом чемпионате мира сборная Австрии по умолчанию входит в лист бесспорных лузеров, выполняющих роль поставщиков турнирных баллов для фаворитов. В текущей кампании исключений нет.

После двух матчей Австрия торчит на шестом месте в группе A и отстает от квалификационных позиций на 2+ очка. По меркам динамичного турнира, в котором маловероятны сенсации, это приличное расстояние.

Единственный набранный балл и единственный на ЧМ гол Австрия выточила в игре с Францией 13 мая. В нем случилось поражение в овертайме — 1:2 ОТ. Гол за австрийцев положил 36-летний форвард Томас Раффль.

Ожидаемо хуже команда Роджера Бадера откатала раунд со Швецией — 0:5. В три периода австрийцы вложили безрезультатные 18 ударов в створ, а вратарь Бернхард Штаркбаум в свои 37 совершил 27 сэйвов (84.38%).

Коэффициенты

На Данию букмекеры дают коэффициент 1.65, на ничью — 4.60, а на Австрию — 4.40.

Прогноз

Пока датчане уверенно разбираются с теми, кого должны обыгрывать по статусу. Более того, в каждом предыдущем матче команда Элерса забрасывала в основное время по 3 шайбы . В нападении у нее полный порядок, поэтому такой же драйвовый (исключительно по своим меркам) хоккей Дания поставит в игре с Австрией, у которой дела ожидаемо идут плохо.

Ставка

Для датчан не будет проблемой вновь положить фулл-пак голов андердогу. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал Дании больше 3 за 1.95.

В последней игре Дания оформила относительно быстрое преимущество и остановилась, за что чуть не была наказана. Из той встречи она вычленит что-нибудь полезное и откатает уверенный матч против Австрии. Наш альтернативный прогноз — Дания не проиграет ни одного периода за 2.16.