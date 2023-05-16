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    В третьем матче подряд Дания раскрутит персональную результативность

    Дания — Австрия. Прогноз и ставка (к. 1.95) на хоккейный матч чемпионата мира 16 мая 2022 года

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    Прогноз и ставки на Дания — Австрия
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    В матче чемпионата мира по хоккею Дания сыграет с Австрией. Встреча пройдет в «Тампере Дек» 16 мая. Начало запланировано на 16:20 мск. Дания — Австрия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. ЧМ-2023. Группа A 16 Мая 2023 года
    Дания
  • Копенгаген
    •  Дания 16:20 Австрия Австрия
  • Вена
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    Дания

    Пока для сборной Дании турнир проходит ровно: две победы, 5 набранных очков и третья строчка в группе A. Но жать на педаль тормоза команде рано. Там свое обязательно нагонит Финляндия, а что-то срубит Франция — борьбы достаточно.

    В первом матче Дания пригвоздила Венгрию — 3:1. Главным решалой этой игры оказался Николай Элерс. Форвард «Виннипега» оформил дубль. Во второй встрече датчане с трудом справились с Францией — 4:3 ОТ. И снова гол положил Элерс.

    Коэффициенты матча Дания — Австрия

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  • 1.654.604.40Бонус$9500
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    Его шайба прогрела счет, после чего в матче пошла жара. Так, Дания оформила двойной перевес, который был выброшен в урну во втором периоде. Но результативное действие Ника Олесена и затишье в третьих двадцати перевезли раунд в овертайм.

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    На этапе до первого гола Дания уложила французов почти за 2 минуты. В большинстве отличился Патрик Расселл. Традиционно датчане не запомнились какой-то запредельной статистикой ударов. За всю игру они нанесли 21 бросок в створ. Зато реализация оказалась сочной — 19.05%. Вратарь Фредерик Дичов совершил 23 спасения (88.46%).

    Австрия

    На каждом чемпионате мира сборная Австрии по умолчанию входит в лист бесспорных лузеров, выполняющих роль поставщиков турнирных баллов для фаворитов. В текущей кампании исключений нет.

    После двух матчей Австрия торчит на шестом месте в группе A и отстает от квалификационных позиций на 2+ очка. По меркам динамичного турнира, в котором маловероятны сенсации, это приличное расстояние.

    Единственный набранный балл и единственный на ЧМ гол Австрия выточила в игре с Францией 13 мая. В нем случилось поражение в овертайме — 1:2 ОТ. Гол за австрийцев положил 36-летний форвард Томас Раффль.

    Ожидаемо хуже команда Роджера Бадера откатала раунд со Швецией — 0:5. В три периода австрийцы вложили безрезультатные 18 ударов в створ, а вратарь Бернхард Штаркбаум в свои 37 совершил 27 сэйвов (84.38%).

    Коэффициенты

    На Данию букмекеры дают коэффициент 1.65, на ничью — 4.60, а на Австрию — 4.40.

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    Прогноз

    Пока датчане уверенно разбираются с теми, кого должны обыгрывать по статусу. Более того, в каждом предыдущем матче команда Элерса забрасывала в основное время по 3 шайбы. В нападении у нее полный порядок, поэтому такой же драйвовый (исключительно по своим меркам) хоккей Дания поставит в игре с Австрией, у которой дела ожидаемо идут плохо.

    Ставка

    Для датчан не будет проблемой вновь положить фулл-пак голов андердогу. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал Дании больше 3 за 1.95.

    В последней игре Дания оформила относительно быстрое преимущество и остановилась, за что чуть не была наказана. Из той встречи она вычленит что-нибудь полезное и откатает уверенный матч против Австрии. Наш альтернативный прогноз — Дания не проиграет ни одного периода за 2.16.

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    Дания — Австрия: прогноз, ставка (1.95), статистика, коэффициенты матча 16.05.2023. Прогнозы на хоккей. В третьем матче подряд Дания раскрутит персональную результативность
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