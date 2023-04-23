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    На своем льду «Рейнджерс» начнут добивать «Нью-Джерси»

    «Рейнджерс» — «Нью-Джерси». Прогноз и ставка (к. 2.22) на хоккейный матч плей-офф НХЛ 23 апреля 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Рейнджерс» — «Нью-Джерси»
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    Артемий Панарин
    В третьем матче 1/8 финала Кубка Стэнли «Рейнджерс» будут принимать «Нью-Джерси». Игра пройдет в «Мэдисон Сквер Гарден» 23 апреля. Начало встречи — в 03:00 мск. «Рейнджерс» — «Нью-Джерси»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. Кубок Стэнли 23 Апреля 2023 года

    «Рейнджерс»

    В серии с «Нью-Джерси» хоккеисты «Рейнджерс» в данный момент чувствуют себя королями. В «Пруденшал Центре» гости с Нью-Йорка добились двух разгромных побед с одинаковым счетом — 5:1.

    Если в дебютном матче для «Рейнджерс» все складывалось идеально, то второй начался с пропущенной шайбы. Не вывезли ньюйоркцы игру в меньшинстве, из-за чего на первый перерыв пришлось убегать при 0:1.

    Коэффициенты матча Нью-Йорк Рейнджерс — Нью-Джерси

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    Раскачать реализацию команде Жерара Галлана удалось только во вторых двадцати. Один гол вонзил Владимир Тарасенко, а двоечку прописал Крис Крайдер. Добили «Нью-Джерси» Патрик Кейн и Каапо Какко в третьем периоде.

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    На 13-й минуте финальной двадцатиминутки команды забили на игру и начали гасить друг друга после ее остановки. Ни к каким результативным последствиям это не привело. В три периода этой встречи «Рейнджерс» вложили 30 ударов в створ с хорошим процентом реализации — 16.67%. Игорь Шестеркин затрескал 22 прилета соперников (95.65%).

    «Нью-Джерси»

    После атомного регулярного сезона «Нью-Джерси» все равно был далек от списка фаворитов плей-офф. Увы, печальные расклады Кубка Стэнли подтверждаются. В паре матчей на своем льду «Девилз» были разорваны — 1:5.

    Второй раунд в «Пруденшал Центре» стартовал для хозяев близко к идеалу: им удалось выстоять в меньшинстве, а затем ввалить шайбу и выскочить в лидеры. Гол в численном преимуществе вмазал Эрик Хаула.

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    • После успешного первого периода команда Линди Раффа скисла. Сперва ее возили на своей половине в полных составах, а затем дважды оглушили в форме «5 на 4». Вернуться в игру «Девилз» не дали и влепили еще два страйка в третьих двадцати.

    Суммарно за весь матч «Нью-Джерси» побеспокоил Шестеркина 23 бросками в створ, но только 4.35% пересекли линию. Кипер «Девс» Витек Ванечек отразил 25 ударов (83.33%).

    Коэффициенты

    Победу «Рейнджерс» букмекеры рассматривают за 2.22, ничью — за 4.48, а победу «Нью-Джерси» — за 2.89.

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    Прогноз

    В двух предыдущих матчах «Рейнджерс» смяли соперника без шансов на счастливую для «Девилз» развязку. Кажется, такие поражения значительно подрезали амбиции «Джерси» и подняли планку вседозволенности хоккеистам «Рейнджерс».

    На фоне двух разгромов парни Жерара Галлана готовят еще один топ-перфоманс. На этот раз для своей любимой манхэттенской публики.

    Ставка

    С верой в собственное превосходство ньюйоркцы завалят гостей из соседнего штата и сделают сочные 3:0 перед еще одной игрой в «Сквер Гарден». Наши прогноз и ставка — «Рейнджерс» победят за 2.22.

    Хозяева откатают максимально мощный раунд и не столкнутся с ситуациями, из-за которых можно было бы упустить победу. Наш альтернативный прогноз — «Рейнджерс» не проиграют ни одного периода за 2.75.

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    «Рейнджерс» — «Нью-Джерси»: прогноз, ставка (2.22), статистика, коэффициенты матча 23.04.2023. Прогнозы на хоккей. На своем льду «Рейнджерс» начнут добивать «Нью-Джерси»
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