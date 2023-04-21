Кубок Стэнли. «Торонто» разгромил «Тампу», «Нью-Джерси» проиграл «Рейнджерс», «Колорадо» одолел «Сиэтл»

«Торонто» — «Тампа-Бэй» 7:2

В составе победителей трижды забил Джон Таварес, Митчелл Марнер сделал дубль. Голкипер Илья Самсонов отразил 19 бросков. Голкипер гостей Андрей Василевский отразил 30 бросков. Никита Кучеров и Михаил Сергачев результативными действиями не отметились.

НХЛ Плей-офф Первый раунд Второй матч «Торонто» — «Тампа-Бэй» — 7:2 (3:0, 3:1, 1:1) Голы: Марнер — 1 (бол., Райлли, Мэттьюс), 0:47 — 1:0. Таварес — 1 (Райлли), 12:45 — 2:0. Нюландер — 2 (Райлли, Мэттьюс), 15:08 — 3:0. Коул — 1 (Стэмкос, Пойнт), 28:58 — 3:1. Таварес — 2 (Райлли, Нюландер), 33:14 — 4:1. Эштон-Риз — 1 (Кампф, Лафферти), 35:52 — 5:1. Марнер — 2 (Броди), 38:02 — 6:1. Перри — 2 (Белльмар, Марун), 52:38 — 6:2. Таварес — 3 (бол., Марнер, О`Райлли), 55:06 — 7:2Вратари: Самсонов (14:41 — 15:08) — ВасилевскийШтраф: 23-49Броски: 37 (12+17+8) — 22 (8+9+5)

Счет в серии сравнялся — 1-1. Следующий матч противостояния запланирован на 23 апреля.

«Торонто» — «Тампа-Бэй» 7:2

«Нью-Джерси» — «Нью-Йорк Рейнджерс» 1:5

Один из голов в составе «Рейнджерс» забил российский форвард Владимир Тарасенко. Его признали третьей звездой матча. Патрик Кейн набрал три (1+2) очка. Голкипер Игорь Шестеркин отразил 21 бросок из 22.

НХЛ Плей-офф Первый раунд Второй матч «Нью-Джерси» — «Рейнджерс» — 1:5 (1:0, 0:3, 0:2) Голы: Хаула — 1 (бол., Маклеод, Палат), 11:44 — 1:0. Тарасенко — 2 (Фокс, Линдгрен), 25:53 — 1:1. Крайдер — 3 (бол., Кейн, Зибанежад), 29:57 — 1:2. Крайдер — 4 (бол., Кейн, Фокс), 36:00 — 1:3. Кейн — 1, 46:34 — 1:4. Какко — 1 (Хытил, Миккола), 53:05 — 1:5Вратари: Ванечек — ШестеркинБроски: 71-65Штраф: 23 (9+5+9) — 30 (14+9+7)Счет в серии: 0-2

Счет в серии стал 2-0 в пользу «Рейнджерс». Следующий матч противостояния состоится 23 апреля.

«Нью-Джерси» — «Нью-Йорк Рейнджерс» 1:5

«Колорадо» — «Сиэтл» 3:2

Российский нападающий «Эвеланш» Валерий Ничушкин забросил одну шайбу. Голкипер Александр Георгиев отразил 27 из 29 бросков по своим воротам.

НХЛ Плей-офф Первый раунд Второй матч «Колорадо» — «Сиэтл» — 3:2 (0:2, 2:0, 1:0) Голы: Шульц — 1 (Толванен, Гурд), 2:40 — 0:1. Танев — 1 (мен., Гурд), 13:27 — 0:2. Лехконен — 1 (Макар, Байрам), 26:42 — 1:2. Ничушкин — 1 (Родригес, Тэйвз), 27:30 — 2:2. Тэйвз — 1 (Лехконен, Жирар), 52:59 — 3:2Вратари: Георгиев — ГрубауэрБроски: 8-8Штраф: 41 (10+16+15) — 29 (11+12+6)Счет в серии: 1-1

Счет в серии стал 1-1. Следующий матч противостояния состоится 23 апреля.

«Колорадо» — «Сиэтл» 3:2

«Вегас» — «Виннипег» 5:2

Самым результативным игроком встречи стал форвард победителей Марк Стоун, набравший три (2+1) очка. Российские игроки Владислав Наместников и Иван Барбашев очков не набрали.

НХЛ Плей-офф Первый раунд Второй матч «Вегас» — «Виннипег» — 5:2 (0:1, 2:1, 3:0) Голы: Лаури — 3 (бол., Пионк, Шмидт), 9:18 — 0:1. Карлссон — 2 (Кессел), 25:54 — 1:1. Айкел — 1 (Пьетранджело, Амадио), 30:25 — 2:1. Стенлунд — 1 (Мяеналанен, Демело), 36:01 — 2:2. Стивенсон — 1 (Пьетранджело, Стоун), 45:37 — 3:2. Стоун — 1 (Стивенсон, Хауден), 53:01 — 4:2. Стоун — 2 (Карлссон, Кессел), 57:30 — 5:2Вратари: Броссуа — ХеллибакШтраф: 10-12Броски: 39 (8+19+12) — 33 (17+10+6)Счет в серии: 1-1

Счет в серии стал равный — 1-1. Третья игра в серии состоится 22 апреля на льду «Джетс».