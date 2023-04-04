ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Грэм ПоттерВсе как и раньше, только без трофеев. Эра стабильности «Челси» продлилась недолго Александр КержаковВингардиум «Кармиотисса». Кипрский блин вышел у Кержакова комом «Ньюкасл» — «МЮ»«Ньюкасл» разгромил «МЮ» и обострил борьбу за путевки в Лигу чемпионов
  • 23:42
    • «Милан» разгромил «Наполи», Леау сделал дубль
  • 22:13
    • «Челси» уволил Грэма Поттера
  • 22:02
    • Медведев выиграл турнир в Майами
    Все новости спорта

    СКА перезагрузит серию в Питере

    СКА — ЦСКА. Прогноз и ставка (к. 2.54) на хоккейный матч плей-офф КХЛ 4 апреля 2022 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на КХЛ Прогнозы на СКА Прогнозы на ЦСКА
    Прогноз и ставки на СКА — ЦСКА
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Никита Гусев
    Во втором матче серии финала Запада СКА будет принимать ЦСКА. Игра пройдет в «Ледовом дворце» 4 апреля. Начало встречи — в 19:30 мск. СКА — ЦСКА: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина 04 Апреля 2023 года
    СКА
  • Санкт-Петербург
    •  СКА 19:30 ЦСКА ЦСКА
  • Москва
    •

    СКА

    К дебютной встрече финала Запада СКА подкрадывался в статусе фаворита. Питерцы и играли дома, и до этого снесли всухую «Торпедо», получив больше отдыха.

    Однако за полями бумажных раскладов клуб с Невы задушила суровая реальность. В первом матче хозяева проиграли — 2:3 ОТ. В «Ледовом» команды провели чуть больше двух овертаймов. В сумме соперники откатали 102 минуты 24 секунды.

    Коэффициенты матча СКА — ЦСКА

    1X2Новым игрокам
  • 2.203.403.30Фрибет$40
    •

    На первый перерыв СКА уходил в статусе проигрывающего, но во второй двадцатиминутке команда Романа Ротенберга качнула встречу в свою пользу. По голу вбили Святослав Гребенщиков и Александр Никишин.

    Все прогнозы на КХЛ

    Ответный панч при 2:1 СКА пропустил за пару минут до финальной сирены, а после двух резиновых овертаймов Питер грохнулся на площадку «Ледового» на временном отрезке 2:24 третьего добавочного периода.

    ЦСКА

    Несмотря на две изнурительные серии, ЦСКА не скис. Ему хватило заряда энергии, чтобы оттарабанить 60 минут основного времени в «Ледовом», совершить камбэк, катнуть два овертайма и пригвоздить СКА — 3:2 ОТ.

    Игра в Питере начала складываться для ЦСКА максимально сочно: уже после первой минуты «армейцы» повели. Шайбу забросил Максим Мамин со смарт-передачи Григоренко.

    Однако развить лидерство команде Сергея Федорова не удалось. После вторых двадцати москвичи горели 1:2, но за 2:07 до финальной сирены Владислав Каменев совершил камбэк.

    В овертайме победную шайбу ввалил Никита Нестеров на временном отрезке 42:24. 30-летний защитник направил гиперзвуковой страйк с синей линии и оставил питерскую толпу в понуром настроении.

    Коэффициенты

    Победу СКА букмекеры рассматривают за 2.12, ничью — за 3.80, а победу ЦСКА — за 3.15.

    40$ИгратьФрибет новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    Прогноз

    Трудно понять, откуда ЦСКА продолжает черпать силы на плей-офф кампанию. После двух 7-матчевых серий москвичи отбомбили 2+ овертайма и вырвали победу.

    Очевидно, для СКА это был жесткий панч, на который команда Ротенберга не может не прореагировать. Перед выездом в столицу Питеру крайне важно восстановить равенство. За это он будет рубиться на максималках во втором матче.

    Ставка

    После срезки на старте питерцы доведут вторую попытку до идеала. Наши прогноз и ставка — СКА победит с форой -1 за 2.54.

    Чтобы минимизировать проблемы по ходу встречи, хозяевам предстоящего матча важно полностью контролировать его событийность. Наш альтернативный прогноз — СКА не проиграет ни одного периода за 2.55.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.92
  • Прогноз на матч Карацев — Пассаро
  • Теннис
  • Сегодня в 16:00
    •  2.29
  • Прогноз на матч Ак Барс — Авангард
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Эмполи — Лечче
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Эльфсборг — Хеккен
  • Футбол
  • Сегодня в 20:10
    •  3.30
  • Прогноз на матч Сассуоло — Торино
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.00
  • Прогноз на матч Эвертон — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Валенсия — Райо Вальекано
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  3.17
  • Экспресс дня 3 апреля
  • Сегодня в 22:00
    •  2.18
  • Прогноз на матч Миннесота — Вегас
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  4.00
  • Прогноз на матч Даллас — Нэшвилл
  • Хоккей
  • Завтра в 03:30
    •  2.80
  • Прогноз на матч Сиэтл — Аризона
  • Хоккей
  • Завтра в 05:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Лестьенн — Шелтон
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Котов — Мартинес
  • Теннис
  • Завтра в 13:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Урал — Спартак
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    СКА — ЦСКА: прогноз, ставка (2.54), статистика, коэффициенты матча 04.04.2023. Прогнозы на хоккей. СКА перезагрузит серию в Питере
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры