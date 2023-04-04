Во втором матче серии финала Запада СКА будет принимать ЦСКА. Игра пройдет в «Ледовом дворце» 4 апреля. Начало встречи — в 19:30 мск. СКА — ЦСКА: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

СКА

К дебютной встрече финала Запада СКА подкрадывался в статусе фаворита. Питерцы и играли дома, и до этого снесли всухую «Торпедо», получив больше отдыха.

Однако за полями бумажных раскладов клуб с Невы задушила суровая реальность. В первом матче хозяева проиграли — 2:3 ОТ. В «Ледовом» команды провели чуть больше двух овертаймов. В сумме соперники откатали 102 минуты 24 секунды.

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На первый перерыв СКА уходил в статусе проигрывающего, но во второй двадцатиминутке команда Романа Ротенберга качнула встречу в свою пользу. По голу вбили Святослав Гребенщиков и Александр Никишин.

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Ответный панч при 2:1 СКА пропустил за пару минут до финальной сирены, а после двух резиновых овертаймов Питер грохнулся на площадку «Ледового» на временном отрезке 2:24 третьего добавочного периода.

ЦСКА

Несмотря на две изнурительные серии, ЦСКА не скис. Ему хватило заряда энергии, чтобы оттарабанить 60 минут основного времени в «Ледовом», совершить камбэк, катнуть два овертайма и пригвоздить СКА — 3:2 ОТ.

Игра в Питере начала складываться для ЦСКА максимально сочно: уже после первой минуты «армейцы» повели. Шайбу забросил Максим Мамин со смарт-передачи Григоренко.

Однако развить лидерство команде Сергея Федорова не удалось. После вторых двадцати москвичи горели 1:2, но за 2:07 до финальной сирены Владислав Каменев совершил камбэк.

В овертайме победную шайбу ввалил Никита Нестеров на временном отрезке 42:24. 30-летний защитник направил гиперзвуковой страйк с синей линии и оставил питерскую толпу в понуром настроении.

Коэффициенты

Победу СКА букмекеры рассматривают за 2.12, ничью — за 3.80, а победу ЦСКА — за 3.15.

Прогноз

Трудно понять, откуда ЦСКА продолжает черпать силы на плей-офф кампанию. После двух 7-матчевых серий москвичи отбомбили 2+ овертайма и вырвали победу.

Очевидно, для СКА это был жесткий панч, на который команда Ротенберга не может не прореагировать . Перед выездом в столицу Питеру крайне важно восстановить равенство. За это он будет рубиться на максималках во втором матче.

Ставка

После срезки на старте питерцы доведут вторую попытку до идеала. Наши прогноз и ставка — СКА победит с форой -1 за 2.54.

Чтобы минимизировать проблемы по ходу встречи, хозяевам предстоящего матча важно полностью контролировать его событийность. Наш альтернативный прогноз — СКА не проиграет ни одного периода за 2.55.