«Виннипег»
Канадцы из Манитобы провели 71 встречу, в которой достали 81 очко. В Западной конференции они опустились на восьмую строчку. В ближайшей перспективе команда может побороться за седьмое место с «Сиэтлом». Дистанция между ними небольшая — 2 балла.
В период с 23 февраля по 9 марта «Виннипег» откатал депрессивную серию, в которую вошли семь поражений в восьми встречах. После этого «Джетс» добились двух подряд побед, но переломного момента в игре на дистанции не случилось.
Коэффициенты матча Виннипег — Аризона
В четырех последних матчах команда Рика Буонесса срезалась трижды. В каждой игре в ее ворота вваливали минимум треху, а два раза канадцы и вовсе не отвечали на выпады соперников.
Очередное скисание началось с гостевого матча с «Каролиной» (3:5), после которого «Джетс» дома всухую влетели «Бостону» (0:3). Дальше была победа над «Нэшвиллом» (3:2 ОТ) и новый хилый раунд на территории «Сент-Луиса» (0:3).
«Аризона»
«Койотис» отбомбили 70 матчей, в которых присвоили 65 очков. В Западной конференции команда обосновалась на 13-й строчке. На 3 очка она отстает от 11-го «Сент-Луиса» и 12-го «Ванкувера», имея игру в запасе.
По своим меркам и навыкам «Аризона» сейчас рубится по-королевски. В шести матчах из семи последних она добилась побед, а в единственной проигранной встрече достала 1 балл. Произошло это на льду «Колорадо» (2:3 ОТ).
После неплохой программы на «Болл Арене» команда Андре Туриньи вернулась во временное убежище в Темпе. На «Маллетт Арене» «Койотис» вытащили максимум: оформили четыре победы в четырех подряд встречах.
Первым, кому напихала «Аризона», оказалась «Миннесота» (5:4 ОТ), после которой был смят «Калгари» (4:3 ОТ). В основное время «койоты» вмазали «Ванкувер» (3:2) и «Чикаго» (4:2).
Коэффициенты
На «Виннипег» букмекеры выкатывают коэффициент 1.63, на ничью — 4.70, а на «Аризону» — 4.40.
Прогноз
Пока «Джетс» по-крупному отлетают от разнокалиберных соперников двух конференций, «Аризона» катает беспроигрышную серию, в которой кладет минимум треху даже тем, на фоне которых считается андердогом.
Ставка
«Джетс» уже давно забыли о серийных победах, а за шанс присоединение к списку их обидчиков поборются и гости предстоящей встречи. Наши прогноз и ставка — «Аризона» не проиграет за 2.07.
Учитывая результативность «Койотис» в последних матчах, можно смело зарядить на индивидуальный тотал «Аризоны» больше 2.5 с коэффициентом 2.04.