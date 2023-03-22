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    Еще одно маленькое чудо сотворит «Аризона»

    «Виннипег» — «Аризона». Прогноз и ставка (к. 2.07) на хоккейный матч НХЛ 22 марта 2023 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на НХЛ Прогнозы на Виннипег Джетс Прогнозы на Аризону Койотс
    Прогноз и ставки на «Виннипег» — «Аризона»
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    Клейтон Келлер
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Виннипег» будет принимать «Аризону». Игра пройдет в «Канада Лайф Центре» 22 марта. Начало встречи — в 03:00 мск. «Виннипег» — «Аризона»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. НХЛ 22 Марта 2023 года

    «Виннипег»

    Канадцы из Манитобы провели 71 встречу, в которой достали 81 очко. В Западной конференции они опустились на восьмую строчку. В ближайшей перспективе команда может побороться за седьмое место с «Сиэтлом». Дистанция между ними небольшая — 2 балла.

    В период с 23 февраля по 9 марта «Виннипег» откатал депрессивную серию, в которую вошли семь поражений в восьми встречах. После этого «Джетс» добились двух подряд побед, но переломного момента в игре на дистанции не случилось.

    Коэффициенты матча Виннипег — Аризона

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    В четырех последних матчах команда Рика Буонесса срезалась трижды. В каждой игре в ее ворота вваливали минимум треху, а два раза канадцы и вовсе не отвечали на выпады соперников.

    Все прогнозы на НХЛ

    Очередное скисание началось с гостевого матча с «Каролиной» (3:5), после которого «Джетс» дома всухую влетели «Бостону» (0:3). Дальше была победа над «Нэшвиллом» (3:2 ОТ) и новый хилый раунд на территории «Сент-Луиса» (0:3).

    «Аризона»

    «Койотис» отбомбили 70 матчей, в которых присвоили 65 очков. В Западной конференции команда обосновалась на 13-й строчке. На 3 очка она отстает от 11-го «Сент-Луиса» и 12-го «Ванкувера», имея игру в запасе.

    По своим меркам и навыкам «Аризона» сейчас рубится по-королевски. В шести матчах из семи последних она добилась побед, а в единственной проигранной встрече достала 1 балл. Произошло это на льду «Колорадо» (2:3 ОТ).

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    • После неплохой программы на «Болл Арене» команда Андре Туриньи вернулась во временное убежище в Темпе. На «Маллетт Арене» «Койотис» вытащили максимум: оформили четыре победы в четырех подряд встречах.

    Первым, кому напихала «Аризона», оказалась «Миннесота» (5:4 ОТ), после которой был смят «Калгари» (4:3 ОТ). В основное время «койоты» вмазали «Ванкувер» (3:2) и «Чикаго» (4:2).

    Коэффициенты

    На «Виннипег» букмекеры выкатывают коэффициент 1.63, на ничью — 4.70, а на «Аризону» — 4.40.

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    Прогноз

    Пока «Джетс» по-крупному отлетают от разнокалиберных соперников двух конференций, «Аризона» катает беспроигрышную серию, в которой кладет минимум треху даже тем, на фоне которых считается андердогом.

    В данный момент команда Андре Туриньи мчит по регулярке на кураже и переживает временный подъем. Разумеется, до конца сезона «Койотис» срежутся и вернутся в привычный темп, но зацепить еще одну победу в игре с тухлым «Виннипегом» — вполне достижимая цель.

    Ставка

    «Джетс» уже давно забыли о серийных победах, а за шанс присоединение к списку их обидчиков поборются и гости предстоящей встречи. Наши прогноз и ставка — «Аризона» не проиграет за 2.07.

    Учитывая результативность «Койотис» в последних матчах, можно смело зарядить на индивидуальный тотал «Аризоны» больше 2.5 с коэффициентом 2.04.

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    «Виннипег» — «Аризона»: прогноз, ставка (2.07), статистика, коэффициенты матча 22.03.2023. Прогнозы на хоккей. Еще одно маленькое чудо сотворит «Аризона»
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