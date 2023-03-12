В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Колорадо» будет принимать «Аризону». Игра пройдет на «Болл Арене» 12 марта. Начало встречи — в 02:00 мск. «Колорадо» — «Аризона»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Колорадо»

В регулярке денверцы закрыли 63 встречи, в которых достали 76 очков и обосновались на седьмом месте в Западной конференции. На 5 баллов команда отстает от позиций в пятерке лучших.

Во второй половине февраля «Колорадо» снова напомнил себя в прайме. Откатал 6-матчевую беспроигрышную серию, в период которой только раз пропустил больше двух голов. Однако при плотном календаре регулярки это моментально ушло в прошлое, сейчас у «Эвс» все заметно хуже.

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В марте команда Джареда Беднара катает минусовую статистику: в пяти матчах текущего месяца Денвер потерпел четыре поражения. В трех слитых встречах «Эвеланш» остались без набранных очков.

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В период со 2 по 6 марта «Колорадо» получил панчи от «Нью-Джерси» (5:7), «Далласа» (3:7) и «Сиэтла» (2:3 ОТ). Всю эту грусть слегка загладила крупная победа над трупным «Сан-Хосе» (6:0). В последней игре «Эвс» снова скис. На «Болл Арене» случился влет «Лос-Анджелесу» (2:5).

«Аризона»

«Аризона» по-прежнему торчит в списке неудачников. В 65 матчах «койоты» достали 56 очков. В Западной конференции они плетутся 13-ми, опережая только полумертвых «Сан-Хосе», «Чикаго» и «Анахайм».

Большую часть регулярки «Аризона» традиционно мажет, но моментами переживает короткие периоды подъема. Вероятно, сейчас «Койотис» приближены к такому. В трех последних матчах они не покинули площадку без 1+ набранного очка и 4+ голов.

В начале марта команда Андре Туриньи усадила на разгром «Чикаго» (4:1), после чего сама дважды отлетела крупно. Не справилась «Аризона» с большими соперниками двух лагерей — «Далласом» (2:4) и «Каролиной» (1:6).

Зато в проигранном матче «Нью-Джерси» 6 марта «Койотис» дали лютый отпор и срезались только в овертайме (4:5 ОТ). Крупные победы наконец-то пришли в играх с «Сент-Луисом» (6:2) и «Нэшвиллом» (4:1).

Коэффициенты

На «Колорадо» букмекеры дают коэффициент 1.40, на ничью — 5.50, а на «Аризону» — 6.50.

Прогноз

Если смотреть на эту игру не через бумагу с предматчевыми котировками, то у «Аризоны» не все так стыдно, как ей пытаются пририсовать. В Денвер она мчит с бэкграундом из двух крупных побед и серией из трех топ-встреч, в которых меньше четырех голов «койоты» не клали.

Что у «Колорадо»? В данный момент очередной миркоспад. После серии побед «Эвеланш» впали в депрессию: слили четыре встречи из пяти последних, пропустив трижды по 5+ голов. На фоне такого Денвера даже «Аризона» способна пригвоздить фаворита .

Ставка

На волне пары предыдущих матчей «Койотис» влепят несколько шайб далеким от идеала «Эвеланш». Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Аризоны» больше 2.5 с коэффициентом 2.43.

Победа в основное время — слишком жирно для команды Туриньи, а вот закуситься за ничейку можно. Наш альтернативный прогноз — «Аризона» не проиграет за 2.86.