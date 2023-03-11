НХЛ. «Флорида» выиграла у «Чикаго», «Калгари» уступил «Анахайму»

«Флорида» выиграла четыре из пяти последних матчей

«Флорида» — «Чикаго» — 4:3 ОТ

«Флорида» выиграла четыре из пяти последних матчей. Для «Чикаго» это поражение стало шестым в семи последних играх.

Голкипер «Флориды» Сергей Бобровский отразил 21 из 24 бросков «Чикаго». Российский вратарь в текущем сезоне одержал 21 победу и потерпел 19 поражений (90,7% сэйвов, коэффициент надежности 2,93).

НХЛ. Регулярный чемпионат «Флорида» — «Чикаго» — 4:3 ОТ (0:2, 0:0, 3:1, 1:0) Голы: К. Джонс — 3 (Рэддиш, Т. Джонсон), 6:49 — 0:1. Катчук — 3 (Андерсон, Хайра), 17:53 — 0:2. Беннетт — 16 (Ткачак, Луостаринен), 48:29 — 1:2. Райнхарт — 22 (бол., Ткачак, Монтур), 48:58 — 2:2. Луостаринен — 16 (Ткачак, М. Стаал), 52:42 — 3:2. Гуттман — 4 (Хайра, Дикинсон), 59:15 — 3:3. Монтур — 12 (Барков, Верхэге), 62:43 — 4:3Вратари: Бобровский — МразекШтраф: 22 — 8Броски: 43 (9+14+16+4) — 24 (7+8+8+1)

«Флорида» — «Чикаго» — 4:3 ОТ

«Калгари» — «Анахайм» — 1:3

«Калгари» проиграл шесть из восьми последних матчей. «Флэймз» опустились на девятое место в турнирной таблице Западной конференции.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Калгари» — «Анахайм» — 1:3 (0:0, 1:2, 0:1) Голы: Баклунд — 15 (бол., Линдхольм, Тоффоли), 26:43 — 1:0. Комтуа — 7 (Ватрано, Фаулер), 27:47 — 1:1. Лисон — 5 (Комтуа, Грант), 31:33 — 1:2. Грант — 4 (п.в., Сильферберг, Бенуа), 59:58 — 1:3Вратари: Маркстрем (58:27 — 58:58) — ГибсонШтраф: 0 — 4Броски: 35 (13+9+13) — 18 (5+5+8)