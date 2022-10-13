В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Локомотив» будет принимать СКА. Игра пройдет на «Арене-2000» 13 октября. Начало встречи — в 19:30 мск. «Локомотив» — СКА: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Локомотив»

Ярославская команда бьется сразу с несколькими конкурентами — с «Торпедо», «Спартаком» и ЦСКА. У всех в активе по 21 очку. «Локо» взял столько баллов в 16 играх, а в таблице Запада он идет пятым.

На «Арене-2000» «Локомотив» провел последний матч 30 сентября. Принимал он «Северсталь», которую переиграл в результативных разборках (5:3).

На встрече со «сталью» закончился 4-матчевый цикл домашних раундов «Локо», в период которого команда Игоря Никитина потерпела два поражения и зацепила еще пару баллов.

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Последние игры «Локомотив» провел в разъездах. На чужом льду он вырубил «Сибирь» (2:1), уступил по буллитам «Адмиралу» (2:3 Б) и щелкнул «Амур» (3:1).

СКА

Санкт-Петербургский тяжеловес в 17 матчах поднял 33 балла из 34-х возможных, благодаря чему он с комфортном приземлился на первую позицию на Западе и уверенно держит ближайшего преследователя на 7-очковой дистанции.

Первая серия побед из двух в текущем сезоне продержалась девять раундов. Нынешний вин-стрик СКА уже дошел до семи подряд матчей.

После единственного в данный момент поражения от «Динамо» Москва (1:2 Б) команда Романа Ротенберга откатала на максималках три следующие встречи, в которых растоптала «Торпедо» (3:0), «Адмирал» (6:1) и «Динамо» Минск (5:1).

Затем СКА закамбэчил дерби с ЦСКА, в котором трещал 0:2 (3:2 ОТ) и успел закошмарить «Спартак» (5:1). Последние две победы дались питерцам в сложнейших разборках с «Витязем» (4:3) и «Динамо» Минск (3:2 ОТ).

Коэффициенты

Победа «Локомотива» оценивается букмекерами в 2.90, ничья — в 3.92, а победа СКА — в 2.15.

Прогноз

Несмотря на неплохие результаты ярославской команды, в играх с крепкими ребятами ее тумблер переключается на сдачу очков. Так было и в очной встрече со СКА 14-го сентября, так будет и в предстоящем матче. Команда Ротенберга по-прежнему на ходу и чувствует себя идеально, жалоб и отклонений нет.

Ставка