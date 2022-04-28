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    Каким по результативности получится важнейший матч в Москве?

    ЦСКА — «Металлург» Мг. Прогноз и ставка (к. 1.99) на хоккейный матч плей-офф КХЛ 28 апреля 2022 года

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    Прогноз и ставки на ЦСКА — «Металлург» Мг
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    Артём Земчёнок
    В шестом матче серии финала Кубка Гагарина ЦСКА будет принимать «Металлург» Мг. Игра пройдет на «ЦСКА Арене» 28 апреля. Начало встречи — в 19:00 мск. ЦСКА — «Металлург» Мг: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина 28 Апреля 2022 года
    ЦСКА
  • Москва
    •  ЦСКА 19:00 Металлург Мг Металлург Мг
  • Магнитогорск
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    ЦСКА

    В финале Кубка Гагарина москвичи бодро стартатули, оформив уверенную победу в Магнитогорске — 3:1. В этой игре красно-синим хватило реализации 10.71%, а также 96.43% отраженных бросков.

    Хорошо в атаке ЦСКА отпахал и во втором матче в Магнитогорске, но его активности впереди оказалось недостаточно, слишком шикарен был «Металлург» — 4:6. В серии восстановилось равенство — 1:1.

    Коэффициенты матча ЦСКА — Металлург Мг

  • 1
  • 2.20
  • X
  • 3.90
  • 2
  • 2.95
  • Ставка
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    На своем льду команда Сергея Федорова неожиданно скатала два беззубых матча. Сперва она проиграла с крупным счетом — 0:4, а затем была опозорена из-за одного точного удара соперников — 0:1.

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    Однако ЦСКА отказался отдавать серию на чужом льду. Вновь в Магнитогорске команды устроили жаркий замес, в котором московский клуб вытащил победу в овертайме. Точным броском «Магнитку» нокаутировал Клас Дальбек — 3:2 ОТ.

    «Металлург» Мг

    Финал Кубка Гагарина «Магнитка» начала с домашнего поражения, в котором не была хуже ЦСКА по броскам в створ (28:28), однако показала слабую реализацию (3.57%) и уступила в две шайбы — 1:3.

    Зацикливаться на проигранной первой встрече «Металлург» Мг не планировал, уже во втором матче он выдал крутой перфоманс, закончившийся победой магнитогорцев в результативной зарубе — 6:4.

    Навели шороху парни Ильи Воробьева и в Москве, где грохнули ЦСКА всухую — 4:0. Еще в одной встрече на чужом льду «Магнитка» приговорила ЦСКА благодаря единственной шайбе, которую впечатал в рамку Артем Земченок — 1:0.

    Затащить победу в Кубке Гагарина на своей площадке «Металлург» Мг не сумел. В пятой игре серии команда Воробьева была слабой в точности (5.13%) и не уследила за ЦСКА в овертайме (2:3 ОТ).

    Коэффициенты

    На победу ЦСКА в шестой игре серии букмекеры предлагают нам кэф 2.22, ничья оценивается в 3.94, а победа «Металлурга» Мг — в 3.00.

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    Прогноз

    В пятом матче «Магнитка» была близка к победе, но в овертайме живее оказались парни из ЦСКА. Теперь в Магнитогорске напряглись, поскольку «армейцы» могут закамбэчить серию на своем льду.

    Чтобы не растягивать противостояние, «лисы» постараются провести закрытую игру. Да и ЦСКА не сможет напихать гостям полную раму. Уж слишком хорош сейчас «Металлург» Мг, чтобы его громили.

    Ставка

    К ответственному матчу соперники подойдут максимально внимательно. Поэтому наши прогноз и ставка — тотал меньше 4.5 за 1.99.

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    ЦСКА — «Металлург» Мг: прогноз, ставка (1.99), статистика, коэффициенты матча 28.04.2022. Прогнозы на хоккей. Каким по результативности получится важнейший матч в Москве?
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