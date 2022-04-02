В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Сиэтл» будет принимать «Вегас». Игра пройдет на «Клаймат Пледж Арене» 2 апреля. Начало встречи — в 05:00 мск. «Сиэтл» — «Вегас»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Сиэтл»

В 67 играх дебютного для себя сезона команда из штата Вашингтон сумела заработать всего 48 очков. В турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона «Кракен» плавает на самом дне.

В последних матчах «Сиэтл» прибавил в атаке и стал чаще побеждать. В четырех встречах из семи предыдущих он выиграл. При этом трижды «Кракен» забрасывал соперникам минимум 4 шайбы.

Коэффициенты матча Сиэтл Кракен — Вегас 1 3.10 X 4.50 2 1.95 Ставка

В первой встрече упомянутого отрезка команда Дэйва Хэкстола прихлопнула «Монреаль» (4:3 Б), а после поражения от «Тампы-Бэй» (1:4) она грохнула «Детройт» (4:2) и «Аризону» (4:2).

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Еще одна потеря очков случилась в матче с «Лос-Анджелесом» (2:4), однако через 2 дня «Сиэтл» кинул «королям» достойную ответочку (6:1). В последней встрече «Кракен» был потоплен «Вегасом» (0:3).

«Вегас»

Хоккейный клуб из Невады провел в чемпионате 69 матчей, в которых затащил 78 очков. В Тихоокеанском дивизионе он замыкает топ-4 и обходит ближайших конкурентов на 5+ баллов.

В пяти встречах из семи последних «Вегас» победил. В трех выигранных поединках «рыцари» вынесли соперников с форой в 3+ шайбы. Первая победа данного отрезка была оформлена 18 марта в зарубе с «Флоридой» (5:3).

В следующем матче команда Питера Дебура вынесла «Лос-Анджелес» (5:1), после чего «отбросы» пережили крупные гостевые поражения от «Миннесоты» (0:3) и «Виннипега» (0:4).

Забыв о предыдущих неудачах, «Вегас» дома переиграл «Нэшвилл» (6:1) и «Чикаго» (5:4 ОТ). Последнюю встречу «Голден Найтс» провели на «Клаймат Пледж Арене», где припечатали «Сиэтл» (3:0).

Коэффициенты

На победу «Сиэтла» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 3.20, за 2.05 можно поставить на «Вегас». Ничья оценивается в 4.14.

Прогноз

В прошлом очном матче «Вегас» был идеален в обороне и достаточно продуктивен в атаке, благодаря чему он оформил сухую победу. После добротной игры 31 марта «Голден Найтс» могут воссоздать аналогичный результат, затащив 2 очка без нервов.

Ставка

На территории «Кракена» команда Дебура не отдаст инициативу хозяевам. Наши прогноз и ставка — «Вегас» не проиграет ни в одном периоде за 2.30.