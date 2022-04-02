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    В игре с «Сиэтлом» «Вегас» полностью завладеет преимуществом

    «Сиэтл» — «Вегас». Прогноз и ставка (к. 2.30) на хоккейный матч НХЛ 2 апреля 2022 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на НХЛ Прогнозы на Сиэтл Кракен Прогнозы на Вегас Голден Найтс
    Прогноз и ставки на «Сиэтл» — «Вегас»
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    Виктор Раск
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Сиэтл» будет принимать «Вегас». Игра пройдет на «Клаймат Пледж Арене» 2 апреля. Начало встречи — в 05:00 мск. «Сиэтл» — «Вегас»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. НХЛ 02 Апреля 2022 года

    «Сиэтл»

    В 67 играх дебютного для себя сезона команда из штата Вашингтон сумела заработать всего 48 очков. В турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона «Кракен» плавает на самом дне.

    В последних матчах «Сиэтл» прибавил в атаке и стал чаще побеждать. В четырех встречах из семи предыдущих он выиграл. При этом трижды «Кракен» забрасывал соперникам минимум 4 шайбы.

    Коэффициенты матча Сиэтл Кракен — Вегас

  • 1
  • 3.10
  • X
  • 4.50
  • 2
  • 1.95
  • Ставка
    •

    В первой встрече упомянутого отрезка команда Дэйва Хэкстола прихлопнула «Монреаль» (4:3 Б), а после поражения от «Тампы-Бэй» (1:4) она грохнула «Детройт» (4:2) и «Аризону» (4:2).

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    Еще одна потеря очков случилась в матче с «Лос-Анджелесом» (2:4), однако через 2 дня «Сиэтл» кинул «королям» достойную ответочку (6:1). В последней встрече «Кракен» был потоплен «Вегасом» (0:3).

    «Вегас»

    Хоккейный клуб из Невады провел в чемпионате 69 матчей, в которых затащил 78 очков. В Тихоокеанском дивизионе он замыкает топ-4 и обходит ближайших конкурентов на 5+ баллов.

    В пяти встречах из семи последних «Вегас» победил. В трех выигранных поединках «рыцари» вынесли соперников с форой в 3+ шайбы. Первая победа данного отрезка была оформлена 18 марта в зарубе с «Флоридой» (5:3).

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    • В следующем матче команда Питера Дебура вынесла «Лос-Анджелес» (5:1), после чего «отбросы» пережили крупные гостевые поражения от «Миннесоты» (0:3) и «Виннипега» (0:4).

    Забыв о предыдущих неудачах, «Вегас» дома переиграл «Нэшвилл» (6:1) и «Чикаго» (5:4 ОТ). Последнюю встречу «Голден Найтс» провели на «Клаймат Пледж Арене», где припечатали «Сиэтл» (3:0).

    Коэффициенты

    На победу «Сиэтла» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 3.20, за 2.05 можно поставить на «Вегас». Ничья оценивается в 4.14.

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    Прогноз

    В прошлом очном матче «Вегас» был идеален в обороне и достаточно продуктивен в атаке, благодаря чему он оформил сухую победу. После добротной игры 31 марта «Голден Найтс» могут воссоздать аналогичный результат, затащив 2 очка без нервов.

    Ставка

    На территории «Кракена» команда Дебура не отдаст инициативу хозяевам. Наши прогноз и ставка — «Вегас» не проиграет ни в одном периоде за 2.30.

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    «Сиэтл» — «Вегас»: прогноз, ставка (2.30), статистика, коэффициенты матча 02.04.2022. Прогнозы на хоккей. В игре с «Сиэтлом» «Вегас» полностью завладеет преимуществом
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