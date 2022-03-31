НХЛ. «Рейнджерс» одолели «Детройт», «Лос-Анджелес» проиграл «Эдмонтону»

«Баффало» — «Виннипег» 2:3 Б

Автором победного броска стал Блейк Уилер, на счету которого также гол в основное время. Российский нападающий Евгений Свечников очков не набрал.

НХЛ Регулярный чемпионат «Баффало» — «Виннипег» — 2:3 Б (1:0, 1:2, 0:0, 0:0, 0:1) Голы: Гиргенсонс — 9 (Батчер, Окпосо), 14:39 — 1:0. Уилер — 11 (Дюбуа, Штястны), 24:13 — 1:1. Гиргенсонс — 10 (Йокихарью, Окпосо), 28:24 — 2:1. Эпплтон — 7 (Элерс, Хейнола), 39:39 — 2:2Победный буллит: УилерВратари: Андерсон — ХеллибакШтраф: 4-6Броски: 37 (13+9+9+6) — 27 (5+11+10+1)

«Баффало» — «Виннипег» 2:3 Б

«Детройт» — «Нью-Йорк Рейнджерс» 4:5 ОТ

Решающую шайбу забросил Эндрю Копп. В составе победителей отличился Артемий Панарин, который также сделал две голевые передачи. Российский голкипер «Рейнджерс» Александр Георгиев отразил 22 из 26 бросков по своим воротам.

НХЛ Регулярный чемпионат «Детройт» — «Рейнджерс» — 4:5 ОТ (2:2, 1:1, 1:1, 0:1) Голы: Ривз — 3, 3:23 — 0:1. Расмуссен — 9 (Хирозе, Декейсер), 9:59 — 1:1. Врана — 7 (бол., Зайдер), 17:23 — 2:1. Хытил — 7 (Немет, Шнайдер), 17:34 — 2:2. Бертуцци — 26 (бол., Зайдер, Раймонд), 20:29 — 3:2. Панарин — 18 (Ватрано, Зибанежад), 32:15 — 3:3. Эрне — 5 (Стаал, Сутер), 45:56 — 4:3. Крайдер — 46 (бол., Панарин, Фокс), 56:22 — 4:4. Копп — 15 (Панарин), 61:34 — 4:5Вратари: Неделькович — ГеоргиевШтраф: 4-6Броски: 26 (8+11+5+2) — 34 (9+11+13+1)

«Детройт» — «Нью-Йорк Рейнджерс» 4:5 ОТ

«Эдмонтон» — «Лос-Анджелес» 4:3 Б

В составе победителей отличились Коди Сеси, Коннор Макдэвид и Леон Драйзайтль. Вдобавок Макдэвид и Драйзайтль реализовали свои попытки в серии буллитов.

НХЛ Регулярный чемпионат «Эдмонтон» — «Лос-Анджелес» — 4:3 Б (2:1, 1:2, 0:0, 0:0, 1:0) Голы: Эдлер — 2 (Грундстрем), 2:46 — 0:1. Сиси — 4 (Макдэвид), 7:24 — 1:1. Драйзайтль — 49 (Хаймэн, Кулак), 18:08 — 2:1. Макдэвид — 37, 25:07 — 3:1. Байфилд — 5, 25:54 — 3:2. Грундстрем — 8 (Дано, Эдлер), 26:08 — 3:3Победный буллит: ДрайзайтльВратари: Коскинен — КуикШтраф: 6-4Броски: 33 (11+8+11+3) — 41 (15+7+17+2)

«Эдмонтон» занимает седьмое место в таблице Западной конференции НХЛ. «Лос-Анджелес» идет на шестой строчке.

«Эдмонтон» — «Лос-Анджелес» 4:3 Б

«Аризона» — «Сан-Хосе» 5:2

«Аризона» прервала серию из шести поражений подряд. Команда идет на последнем, 16-м месте в таблице Западной конференции. «Сан-Хосе» занимает 12-ю строчку.

НХЛ Регулярный чемпионат «Аризона» — «Сан-Хосе» — 5:2 (1:1, 1:1, 3:0) Голы: Риди — 2 (бол., Леонард, Меркли), 12:15 — 0:1. Ритчи — 10 (Шмальц, Строльман), 15:46 — 1:1. Йеник — 1 (Кессел), 28:33 — 2:1. Бернс — 7 (Хертл, Майер), 34:07 — 2:2. Йеник — 2 (Кессел, Строльман), 47:11 — 3:2. Хейтон — 7 (Бойд), 57:02 — 4:2. Шмальц — 20 (п.в.), 59:14 — 5:2Вратари: Веймелка — Раймер (58:24 — 59:14)Штраф: 4-2Броски: 24 (4+9+11) — 42 (11+12+19)

«Аризона» — «Сан-Хосе» 5:2

«Ванкувер» — «Сент-Луис» 3:4

Российские нападающие победителей Владимир Тарасенко, Павел Бучневич, Алексей Торопченко и Иван Барбашев очков не набрали, завершив матч с показателем полезности «-1». Российский форвард проигравших Василий Подколзин результативными действиями не отличился.

НХЛ Регулярный чемпионат «Ванкувер» — «Сент-Луис» — 3:4 (0:0, 2:3, 1:1) Голы: Чейссон — 7 (Ричардсон, Экман-Ларссон), 20:31 — 1:0. Ледди — 2 (О`Райлли, Перрон), 27:26 — 1:1. Петтерссон — 21 (Петан), 32:42 — 2:1. Томас — 13 (мен., Саад), 35:29 — 2:2. О`Райлли — 15 (бол., Шенн, Перрон), 37:16 — 2:3. Уокер — 6 (Макичерн, Фолк), 49:29 — 2:4. Петтерссон — 22 (Гарлэнд, Миллер), 55:11 — 3:4Вратари: Демко (57:50) — ХуссоШтраф: 2-2Броски: 25 (5+9+11) — 24 (7+12+5)

«Ванкувер» — «Сент-Луис» 3:4

«Сиэтл» — «Вегас» 0:3

В составе «Голден Найтс» отличились Джонатан Маршессо, Ши Теодор и Майкл Амадио.

НХЛ Регулярный чемпионат «Сиэтл» — «Вегас» — 0:3 (0:0, 0:1, 0:2) Голы: Теодор — 9 (Рендбьерг), 27:38 — 0:1. Амадио — 8 (Маршессо, Карлссон), 47:03 — 0:2. Маршессо — 26 (п.в.), 59:33 — 0:3Вратари: Дриджер (57:07 — 57:52, 57:53 — 59:33) — ТомпсонШтраф: 11-7Броски: 23 (7+9+7) — 30 (6+14+10)

«Вегас» занимает восьмое место в таблице Западной конференции. «Сиэтл» идет на 15-й строчке.