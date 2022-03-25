В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Каролина» будет принимать «Даллас». Игра пройдет на «PNC-Арене» 25 марта. Начало встречи — в 02:00 мск. «Каролина» — «Даллас»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Каролина»

В 63 матчах чемпионата клубу из Северной Каролины удалось отнять у соперников 90 очков. Сейчас он уверенно чувствует себя на позиции лидера в Столичном дивизионе, опережая на 3+ балла соседей по таблице.

С 13 марта «Каролина» успела пережить 4-матчевую серию поражений, которая стартовала со встречи с «Питтсбургом» в Пенсильвании (2:4). В этом поединке прервался победный стрик «Кейнс», дошедший до четырех игр.

После неудачного замеса с «пингвинами» команда Рода Бриндамора съездила в Канаду, где уступила «Торонто» (2:3). На следующий день «Харрикейнз» уже на своем льду не смогли справиться с «Вашингтоном» (3:4 Б).

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Еще одно поражение на «PNC-Арене» «Каролину» ждало в зарубе с «Рейнджерс» (0:2). Выбраться из серии потерь «ураганам» удалось 23 марта во встрече с «Тампой-Бэй» (3:2).

«Даллас»

Техасцы поучаствовали в 62 играх регулярного сезона, в которых смогли собрать 73 очка. В турнирной таблице Центрального дивизиона «шерифы» засели на пятом месте, опережая другие команды на 3+ балла.

У «Далласа» в первой половине марта была своя серия поражений, состоявшая из трех поединков. Соперниками «Старз» оказались «Нэшвилл» (1:2), «Рейнджерс» (4:7) и «Торонто» (0:4).

Размочить предыдущие неудачи парням Рика Боунесса удалось 18 числа благодаря победе над «Монреалем» (4:3 ОТ). Однако после выигранного матча с аутсайдером «шерифы» в Нью-Йорке слились «Айлендерс» (2:4).

В паре последних поединков «Даллас» вернулся на прежний уровень. Сперва в гостях техасцы переиграли «Вашингтон» (3:2), а затем на своей территории припечатали «Эдмонтон» (5:3).

Коэффициенты

На победу «Каролины» в ее домашней игре букмекеры дают коэффициент 2.00, пожирнее можно зарядить на «Даллас» — 3.42. Ничья оценивается в 4.04.

Прогноз

Только в своем последнем матче «Кейнс» удалось прервать серию поражений. Однако даже в той игре они пропустили пару голов. А в трех поединках из пяти предыдущих в сетку «Каролины» залетала минимум трешка.

«Даллас» сейчас снова пытается разогнаться , чтобы нормально вклиниться в плей-офф зону. Для этого ему нужно выносить любых по сложности соперников. Недавно «Старз» хлопнули «Вашингтон» и «Эдмонтон». Должны техасцы справиться и с очередным топом.

Ставка

В Роли команда Боунесса не постесняется сыграть первым номером и закинуть в сетку «Каролины» 3-4 шайбы. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Далласа» больше 2.5 за 2.07.