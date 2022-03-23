НХЛ.«Вашингтон» пропустил пять шайб от «Сент-Луиса», «Тампа» уступила «Каролине»

«Вашингтон» — «Сент-Луис» 2:5

Российский нападающий «Кэпиталз» Евгений Кузнецов отметился голом в первом периоде. Александр Овечкин отыграл 19:13, нанес четыре броска и заработал коэффициент полезности «-1».

НХЛ Регулярный чемпионат «Вашингтон» — «Сент-Луис» — 2:5 (2:2, 0:2, 0:1) Голы: Кузнецов — 22 (бол., Карлсон, Уилсон), 8:22 — 1:0. Саад — 19, 11:48 — 1:1. Уилсон — 19 (Манта), 13:01 — 2:1. О`Райлли — 14 (бол., Саад, Перрон), 17:15 — 2:2. Уокер — 5 (Шенн, Парэйко), 30:31 — 2:3. Шенн — 18 (Кайру, Бучневич), 37:13 — 2:4. Перрон — 22 (п.в., Шенн), 59:31 — 2:5Вратари: Ванечек (56:47 — 57:06, 57:25 — 59:31) — ХуссоШтраф: 12-8Броски: 21 (13+4+4) — 38 (15+10+13)

«Вашингтон» — «Сент-Луис» 2:5

«Нью-Джерси» — «Нью-Йорк Рейнджерс» 7:4

Российский нападающий Артемий Панарин отметился одной голевой передачей и получил травму в середине третьего периода.

НХЛ Регулярный чемпионат «Нью-Джерси» — «Рейнджерс» — 7:4 (0:2, 5:0, 2:2) Голы: Зибанежад — 27 (Крайдер, Лафренье), 7:10 — 0:1. Фокс — 10 (Зибанежад, Копп), 13:55 — 0:2. Грэйвс — 6 (Братт), 27:12 — 1:2. Суббан — 5 (Юнссон, Смит), 28:30 — 2:2. Мерсер — 16 (Грэйвс), 32:40 — 3:2. Татар — 12 (Сиверсон, Братт), 33:13 — 4:2. Шарангович — 16 (Хишир, Хэмилтон), 38:07 — 5:2. Строум — 15 (Панарин, Линдгрен), 43:46 — 5:3. Хьюз — 20 (бол., Хишир), 49:36 — 6:3. Хьюз — 21 (Шарангович, Суббан), 50:46 — 7:3. Крайдер — 42 (бол., Копп, Фокс), 54:56 — 7:4Вратари: Доус — Шестеркин (Георгиев, 40:00)Штраф: 2-6Броски: 31 (11+13+7) — 35 (14+9+12)

«Нью-Джерси» — «Нью-Йорк Рейнджерс» 7:4

«Питтсбург» — «Коламбус» 5:1

В составе победителей дубль сделал Джейк Гюнцель, по разу отличились Радим Зогорна, Брайан Раст и Евгений Малкин. На счету россиянина также голевая передача. Сидни Кросби оформил ассистентский хет-трик.

«Питтсбург» — «Коламбус» 5:1

«Каролина» — «Тампа-Бэй» 3:2

Российский голкипер «Лайтнинг» Андрей Василевский отразил 38 из 41 броска по своим воротам. Нападающий Никита Кучеров отметился голевой передачей, а также двумя удалениями в третьем периоде. У победителей россиянин Андрей Свечников сыграл 19:02, отдал голевую передачу и закончил матч с коэффициентом полезности «-1».

НХЛ Регулярный чемпионат «Каролина» — «Тампа-Бэй» — 3:2 (0:0, 2:1, 1:1) Голы: Нечас — 10 (бол., Бир, Джарвис), 26:56 — 1:0. Пол — 12 (Колтон), 29:39 — 1:1. Деанджело — 10 (бол., Свечников, Терявяйнен), 33:55 — 2:1. Ахо — 28 (Джарвис, Слэвин), 48:07 — 3:1. Киллорн — 19 (Хедман, Кучеров), 59:00 — 3:2Вратари: Андерсен — Василевский (57:29 — 59:00, 59:06 — 59:34, 59:46)Штраф: 8-12Броски: 41 (7+20+14) — 29 (10+9+10)

«Каролина» — «Тампа-Бэй» 3:2

«Нью-Йорк Айлендерс» — «Оттава» 3:0

Шайбы у «островитян» забросили Скотт Мейфилд, Андерс Ли и Зак Паризе. Голкипер Семен Варламов отразил все 24 броска, оформив первый в сезоне «сухарь».

НХЛ Регулярный чемпионат «Айлендерс» — «Оттава» — 3:0 (0:0, 0:0, 3:0) Голы: Мэйфилд — 3 (Нельсон, Ли), 49:49 — 1:0. Ли — 24 (Сизикас, Нельсон), 57:25 — 2:0. Паризе — 9 (п.в., Нельсон, Мэйфилд), 59:14 — 3:0Вратари: Варламов — Форсберг (58:07 — 59:14)Штраф: 4-4Броски: 27 (8+7+12) — 24 (13+5+6)

«Нью-Йорк Айлендерс» — «Оттава» 3:0

«Детройт» — «Филадельфия» 6:3

Российский защитник «Флайерз» Иван Проворов очков не набрал.

НХЛ Регулярный чемпионат «Детройт» — «Филадельфия» — 6:3 (2:0, 2:2, 2:1) Голы: Велено — 7 (Д. Смит, Гронек), 5:17 — 1:0. Врана — 4 (Сутер, Бертуцци), 9:15 — 2:0. Раймонд — 20 (Ларкин, Линдстрем), 21:07 — 3:0. Фараби — 13 (Хэйс, Конекны), 21:32 — 3:1. Линдблом — 11 (Конекны, Хэйс), 27:56 — 3:2. Врана — 5 (Ларкин, Бертуцци), 38:51 — 4:2. ван Римсдайк — 15 (Аткинсон, Фараби), 51:23 — 4:3. Сундквист — 5 (п.в., Сутер, Гронек), 57:09 — 5:3. Бертуцци — 25 (п.в., Сундквист, Стаал), 58:49 — 6:3Вратари: Неделькович — Харт (57:00 — 57:09, 58:39 — 58:49)Штраф: 14-10Броски: 31 (8+10+13) — 33 (7+10+16)

«Детройт» — «Филадельфия» 6:3

«Виннипег» — «Вегас» 4:0

Голкипер Коннор Хеллебайк отразил все 42 броска по своим воротам, оформив «сухарь».

«Виннипег» — «Вегас» 4:0

«Даллас» — «Эдмонтон» 5:3

Российский нападающий «Далласа» Денис Гурьянов стал автором победной шайбы.

НХЛ Регулярный чемпионат «Даллас» — «Эдмонтон» — 5:3 (0:1, 2:0, 3:2) Голы: Ямамото — 17 (Бушар, Макдэвид), 16:31 — 0:1. Робертсон — 31 (Бенн, Линделл), 26:37 — 1:1. Павелски — 24 (бол., Клингберг, Хинтц), 27:57 — 2:1. Кейн — 14 (мен., Макдэвид, Сиси), 46:14 — 2:2. Драйзайтль — 42 (Шор), 46:57 — 2:3. Хинтц — 26 (Клингберг, Робертсон), 54:38 — 3:3. Гурьянов — 11 (Сегин, Бенн), 55:02 — 4:3. Сегин — 19 (п.в., Павелски), 59:41 — 5:3Вратари: Эттингер — Коскинен (58:23 — 59:41)Штраф: 6-8Броски: 28 (7+11+10) — 25 (9+11+5)

«Даллас» — «Эдмонтон» 5:3

«Калгари» — «Сан-Хосе» 3:4

Российский нападающий гостей Александр Барабанов забросил одну шайбу и сделал голевую передачу.

НХЛ Регулярный чемпионат «Калгари» — «Сан-Хосе» — 3:4 (2:1, 1:1, 0:2) Голы: Годро — 29 (бол., Ткачак, Линдхольм), 4:17 — 1:0. Дюбе — 8 (Ткачак), 8:16 — 2:0. Власик — 2, 14:54 — 2:1. Баклунд — 10 (Годро), 24:08 — 3:1. Майер — 27 (Бернс, Барабанов), 37:30 — 3:2. Барабанов — 10 (Хертл), 51:07 — 3:3. Кутюр — 21 (Грегор, Хмелевски), 51:35 — 3:4Вратари: Маркстрем (58:32) — РаймерШтраф: 6-16Броски: 31 (9+12+10) — 38 (14+10+14)

«Калгари» — «Сан-Хосе» 3:4

«Аризона» — «Сиэтл» 2:4

НХЛ Регулярный чемпионат «Аризона» — «Сиэтл» — 2:4 (0:0, 2:3, 0:1) Голы: Шмальц — 19 (бол., Келлер, Гостисбеер), 28:11 — 1:0. Соуси — 8 (Эберле, Веннберг), 28:29 — 1:1. Ритчи — 8 (Эрикссон), 29:13 — 2:1. Спронг — 9 (бол., Шварц, Данн), 33:39 — 2:2. Соуси — 9 (Донато, Гики), 37:18 — 2:3. Гики — 5 (Маккэн, Линд), 52:38 — 2:4Вратари: Веймелка (57:55) — ГрубауэрШтраф: 6-6Броски: 26 (7+14+5) — 39 (15+13+11)

«Аризона» — «Сиэтл» 2:4

«Лос-Анджелес» — «Нэшвилл» 6:1

По дублю оформили Адриан Кемпе и Куинтон Байфилд.

НХЛ Регулярный чемпионат «Лос-Анджелес» — «Нэшвилл» — 6:1 (3:0, 0:1, 3:0) Голы: Кемпе — 27 (Копитар), 3:26 — 1:0. Калиев — 12 (бол., Спенс, Байфилд), 6:36 — 2:0. Мур — 12 (мен., Лизотт), 10:39 — 3:0. Томасино — 10 (Йоси, Джохансен), 23:33 — 3:1. Байфилд — 3 (Купари, Мур), 45:59 — 4:1. Кемпе — 28 (п.в., Копитар, Иафалло), 53:18 — 5:1. Байфилд — 4, 53:46 — 6:1Вратари: Кемпе — 27 (Копитар), 3:26 — 1:0. Калиев — 12 (бол., Спенс, Байфилд), 6:36 — 2:0. Мур — 12 (мен., Лизотт), 10:39 — 3:0. Томасино — 10 (Йоси, Джохансен), 23:33 — 3:1. Байфилд — 3 (Купари, Мур), 45:59 — 4:1. Кемпе — 28 (п.в., Копитар, Иафалло), 53:18 — 5:1. Байфилд — 4, 53:46 — 6:1Штраф: 9-9Броски: 35 (14+11+10) — 25 (8+10+7)