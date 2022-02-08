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    Каким по результативности получится матч североамериканских соперниц?

    США — Канада. Прогноз, ставка (к. 2.12) на хоккей, женский турнир Олимпиады, 8 февраля 2022 года

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    Прогноз и ставки на США — Канада
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    Сара Филье
    В матче группового этапа Олимпиады в Пекине женская сборная США сыграет с Канадой. Игра пройдет на «Кадиллак Арене» 8 февраля. Начало встречи — в 07:10 мск. США — Канада: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. Пекин-2022. Женщины. Группа A 08 Февраля 2022 года
    США жен.
  • Вашингтон
    •  США жен. 07:10 Канада жен. Канада жен.
  • Оттава
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    США

    В трех встречах на этой Олимпиаде американской сборной удалось завоевать 9 очков и занять второе место в группе A с разницей забитых и пропущенных — 18:2.

    В стартовой игре в Пекине США зарубились с Финляндией. В этом матче «звездно-полосатые» нанесли 52 броска в створ ворот и показали 9.62% реализации. Поединок закончился разгромом соперниц (5:2).

    Во второй встрече подопечные Джоэла Джонсона без особых проблем вынесли Россию (5:0). В количестве бросков американки прибавили (62), да и реализация была нормальной — 8.06%.

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    Самую крупную победу на Играх-2022 сборная США оформила в противостоянии со Швейцарией (8:0). За час матча команде Джонсона удалось стрельнуть 66 бросками в рамку соперниц, реализовав 12.12% моментов.

    Канада

    Другая североамериканская команда в трех играх смогла заработать 9 баллов. В турнирной таблице группы A она оказалась первой с космической разницей голов — 29:3.

    В дебютной встрече на Олимпиаде Канада уничтожила Швейцарию (12:1). За три периода «кленовые» настреляли 70 ударов в створ и грохнули оппонентов благодаря реализации 17.14%.

    Во втором матче команда Троя Райана втоптала в лед Финляндию (11:1). В этой игре хоккеистки из Северной Америки показали крутую точность — 22.92%.

    Третий поединок Канада скатала с Россией. Сперва подопечные Троя Райана долго не выходили на площадку, но со стартом матча канадки принялись громить россиянок. В итоге им это удалось (6:1).

    Коэффициенты

    Поставить на США в этом матче букмекеры дают возможность за 2.85, победа Канады оценивается в 2.17, а ничейный результат — в 4.04.

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    Прогноз

    В двух предыдущих очных матчах победители определялись в овертайме. При этом суммарный тотал голов в основное время не превышал 4.

    На Играх в Пекине это единственные равные друг другу топ-соперники, которые в плотной борьбе не смогут напихать пачку голов.

    Ставка

    В замесе за первое место в группе A североамериканские команды сыграют максимально осторожно. Наши прогноз и ставка — тотал меньше 4.5 с коэффициентом 1.94.

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    США — Канада: прогноз, ставка (1.94), статистика, коэффициенты матча 08.02.2022. Прогнозы на хоккей. Каким по результативности получится матч североамериканских соперниц?
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