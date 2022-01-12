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    «Трактор» расширит свой беспроигрышный список матчей?

    «Нефтехимик» — «Трактор». Прогноз и ставка (к. 2.21) на хоккейный матч КХЛ 12 января 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Нефтехимик» — «Трактор»
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    Ник Бэйлен
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Нефтехимик» будет принимать «Трактор». Игра пройдет на арене «Нефтехимик» 12 января. Начало встречи — в 19:00 мск. «Нефтехимик» — «Трактор»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. КХЛ 12 Января 2022 года
    Нефтехимик
  • Нижнекамск
    •  Нефтехимик 19:00 Трактор Трактор
  • Челябинск
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    Коэффициенты на матч Нефтехимик — Трактор

  • 1
  • 3.55
  • X
  • 4.40
  • 2
  • 1.85
  • Ставка!
    •

    «Нефтехимик»

    В 48 играх регулярки нижнекамцы смогли заработать 50 очков. С такими цифрами они находятся на седьмом месте в Восточной конференции и опережают «Барыс» на 2 балла.

    В прошлом месяце «Нефтехимик» провел 7-матчевую выездную серию, в которой выглядел достойно. В четырех поединках в гостях «волки» смогли отнять очки у хозяев.

    В начале наступившего года подопечные Олега Леонтьева вернулись на свою площадку, где сыграли с «Торпедо». В противостоянии с нижегородцами «нефтяники» были сильнее (2:1).

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    Три следующих встречи «Нефтехимик» вновь скатал на выезде. В двух матчах команда Леонтьева уступила ЦСКА (1:2 ОТ) и «Сочи» (1:4), а в последнем поединке — взяла верх над «Динамо» Москва (4:3 Б).

    «Трактор»

    Челябинцы провели в чемпионате 49 матчей и заработали в них 73 очка. В турнирной таблице Восточной конференции этот коллектив снова оказался первым, подвинув «Магнитку» на 2 балла.

    Вот уже семь поединков подряд «Трактор» не думает о поражениях. Беспроигрышная серия «медведей» стартовала в Челябинске, где хозяева припечатали «Северсталь» (6:1) и «Барыс» (4:2).

    Под конец года парни Анвара Гатиятулина покинули родной город и оформили две победы в гостях. В Краснодарском крае «танкисты» разобрались с «Сочи» (4:2), а в Балашихе — с «Авангардом» (3:1).

    Новый год «Трактор» встретил дома, где вырвал победу у «Локомотива» (4:3). Два свежих матча команда Гатиятулина провела в Мытищах. Оба раза она спокойно хлопнула «Куньлунь» (4:0, 4:2).

    Коэффициенты

    Победу «Нефтехимика» букмекеры оценивают в 3.50, поставить на удачный матч «Трактора» можно за 1.86, а ничейный исход эксперты видят за 4.30.

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    Прогноз

    В январе «Нефтехимик» провел пару неплохих матчей и добыл очки в трех встречах из четырех. Однако такой прорыв и рядом не стоит с нынешней формой челябинцев, которые выносят всех подряд в течение семи игровых дней.

    Ставка

    В противостоянии с нижнекамцами команда Гатиятулина не отдаст 2 очка клубу, который явно слабее. Наши прогноз и ставка — «Трактор» победит с форой -1 за 2.21.

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    «Нефтехимик» — «Трактор»: прогноз, ставка (2.21), статистика, коэффициенты матча 12.01.2022. Прогнозы на хоккей. «Трактор» расширит свой беспроигрышный список матчей?
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