В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Нефтехимик» будет принимать «Трактор». Игра пройдет на арене «Нефтехимик» 12 января. Начало встречи — в 19:00 мск. «Нефтехимик» — «Трактор»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Нефтехимик»

В 48 играх регулярки нижнекамцы смогли заработать 50 очков. С такими цифрами они находятся на седьмом месте в Восточной конференции и опережают «Барыс» на 2 балла.

В прошлом месяце «Нефтехимик» провел 7-матчевую выездную серию, в которой выглядел достойно. В четырех поединках в гостях «волки» смогли отнять очки у хозяев.

В начале наступившего года подопечные Олега Леонтьева вернулись на свою площадку, где сыграли с «Торпедо». В противостоянии с нижегородцами «нефтяники» были сильнее (2:1).

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Три следующих встречи «Нефтехимик» вновь скатал на выезде. В двух матчах команда Леонтьева уступила ЦСКА (1:2 ОТ) и «Сочи» (1:4), а в последнем поединке — взяла верх над «Динамо» Москва (4:3 Б).

«Трактор»

Челябинцы провели в чемпионате 49 матчей и заработали в них 73 очка. В турнирной таблице Восточной конференции этот коллектив снова оказался первым, подвинув «Магнитку» на 2 балла.

Вот уже семь поединков подряд «Трактор» не думает о поражениях. Беспроигрышная серия «медведей» стартовала в Челябинске, где хозяева припечатали «Северсталь» (6:1) и «Барыс» (4:2).

Под конец года парни Анвара Гатиятулина покинули родной город и оформили две победы в гостях. В Краснодарском крае «танкисты» разобрались с «Сочи» (4:2), а в Балашихе — с «Авангардом» (3:1).

Новый год «Трактор» встретил дома, где вырвал победу у «Локомотива» (4:3). Два свежих матча команда Гатиятулина провела в Мытищах. Оба раза она спокойно хлопнула «Куньлунь» (4:0, 4:2).

Коэффициенты

Победу «Нефтехимика» букмекеры оценивают в 3.50, поставить на удачный матч «Трактора» можно за 1.86, а ничейный исход эксперты видят за 4.30.

Прогноз

В январе «Нефтехимик» провел пару неплохих матчей и добыл очки в трех встречах из четырех. Однако такой прорыв и рядом не стоит с нынешней формой челябинцев, которые выносят всех подряд в течение семи игровых дней.

Ставка

В противостоянии с нижнекамцами команда Гатиятулина не отдаст 2 очка клубу, который явно слабее. Наши прогноз и ставка — «Трактор» победит с форой -1 за 2.21.