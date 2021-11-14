В матче Кубка Карьяла Чехия сыграет с Россией. Встреча пройдет на «Хартвалл Арене» 14 ноября. Начало запланировано на 14:30 мск. Чехия — Россия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Чехия

В двух встречах чешская сборная потерпела два поражения. Забросить ей удалось 3 шайбы, а пропустила команда 8 голов. В таблице «львы» условно идут третьими.

В дебютной игре нового Евротура Чехия была разгромлена Швецией (1:4). Ну а во втором поединке сборная уступила Финляндии с более скромной разницей (2:4).

Прошлый матч с Россией на Кубке Карьяла завершился для подопечных Филипа Пешана поражением (0:3). Тогда «львы» финишировали вторыми с 6 баллами в резерве.

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Перед новым Евротуром Чехия сыграла на чемпионате мира, где оказалась третьей в группе, а на стадии четвертьфинала она слилась Финляндии (0:1).

Россия

Российская команда в двух встречах Кубка Карьяла также дважды проиграла и осталась без очков. В паре поединков она забила 2 гола, а пропустила 7 шайб.

Первое крупное поражение Россия пережила в противостоянии с Финляндией (0:3). Во второй игре «красная машина» не справилась со Швецией (2:4).

В минувшем Кубке Карьяла Россия в решающем матче спокойно хлопнула Чехию (3:0), что позволило ей в итоге занять первое место, набрав 8 зачетных баллов.

Летом российская сборная провела удачно групповой этап чемпионата мира, финишировав на вершине с 17 очками. Ну а в плей-офф команда не справилась с Канадой (1:2 ОТ).

Прогноз и ставка

Победа Чехии оценивается в 2.36, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.14, а на победу России — 2.77.

Молодой состав россиян так и не проявил себя с лучшей стороны . У чешской сборной турнирные дела на этом Кубке Карьяла также сложились печально.

В очной дуэли фаворитами считают чехов, однако и Россия, безусловно, поборется за очки в последнем ноябрьском матче. Наши прогноз и ставка — Чехия не проиграет + ТБ 3.5 за 1.88.