Подсластил пилюлю. Лакросс-гол Мичкова скрасил поражение от Швеции

Автор «Чемпионата» Павел Панышев удивляется постоянным перестановкам на тренерском мостике сборной России перед и во время Кубка Карьяла.

«Ни дня без новостей из сборной! — под таким девизом проходят последние недели, если не месяцы. Почти каждый день к нам приходят какие-то новости из национальной команды России. Что касается Кубка Карьяла, то сперва на него не полетел приболевший Олег Знарок, а после поражения от Финляндии семейные обстоятельства появились у номинального главного тренера Олега Браташа.

В результате на лавку встал Сергей Зубов, изначально значившийся помощником главного тренера.В итоге Зубов исполнял обязанности главного тренера, осуществлял общее управление игрой, нападающими и большинством. Александр Титов отвечал за защитников и меньшинство, тренер Юрий Жданов заведовал контролем смен. Конечно, не самый сильный и идеальный вариант для сборной, но в дело вмешался форс-мажор.

Прошлый матч финнам российская команда проиграла ещё при Олеге Браташе у руля. Все три шайбы наша сборная пропустила в меньшинстве, что не могло сказаться на спецбригадах, выводы были сделаны».

Обозреватель «Советского Спорта» Владислав Домрачев ругает реализацию моментов в первом периоде матча и отмечает российского голкипера.

«Про тренера вратарей Комиссарова нам ничего не известно. Эта фамилия лично у меня ассоциируется с бывшим судьей, потом работавшим в ИИХФ. Уже отрадно, что тренера Комиссарова знает наш голкипер Ярослав Аскаров, которому доверили пост номер один в матче с "Тре Крунур". Год назад здесь, в Хельсинки, матч со шведами (2:1Б) он превратил в собственный бенефис.

Вот и теперь лучший вратарь Кубка Карьяла-2020 подчистил за защитником Александром Никишиным, который пасом себе за спину на синей линии зоны защиты вывел соперника к нашим воротам. Шла пятая минута, подопечные Зубова начали с позиции силы и заработали численное преимущество, едва не обернувшееся успехом шведов.

Если в игре с финнами наши не создали моментов (хотя дважды попали в штангу), то теперь уже в стартовой 20-минутку как минимум четырежды должны были забивать. Пономарев, Гуслистов, Мичков, Рашевский могли открывать счет и забирать шайбу себе на память. Особенно огорчил 16-летний дебютант-рекордсмен сборной России, ухитрившийся промахнуться с метра по пустым воротам.

Увы, перед сиреной на перерыв шведы наказали в контратаке "2 в 2". Казалось, защитник Мухамадуллин опекает соперника, мог посадить его на "вилы", но в последний момент отпустил и позволил переправить шайбу в сетку».

Обозреватель «Спорт-Экспресса» Михаил Зислис выделяет нападающего СКА Матвея Мичкова, который во втором периоде забросил дебютную шайбу в составе сборной и в возрасте 16 лет, 11 месяцев и 4 дней стал самым молодым автором гола национальной команды.

«В первом периоде он промазал из стопроцентной позиции, отправив скакавшую шайбу с близкого расстояния в штангу. В 16 лет после такого эпизода потерять уверенность в своих силах и занервничать проще простого. Мичков, помимо игровых талантов, обладает железобетонной психологией. Иначе бы не решился на прием, требующий не только техники, но и здоровой наглости.

Нападающий быстро обработал прыгавшую шайбу за чужими воротами, принял ее на крюк, поднял клюшку и завел над плечом голкипера Густава Линдвалла. Интереснее сюжета для первого гола не придумаешь. Стопроцентно войдет в историю. Кто сейчас с ходу вспомнит, как забивали его знаменитые предшественники Александр Овечкин, Евгений Малкин, Кирилл Капризов?

The smile says it all. #Michkov #KarjalaCup pic.twitter.com/P1DzOfItLl

Гол Мичкова уже не забудешь. Он использовал свой любимый финт, который начал использовать, еще выступая за "Локомотив" — 2004. Однако одно дело — забивать "Сахалинским Акулам" в МХЛ и почти сверстникам из сборной Германии на юниорском чемпионате мира прошлой весной. Совсем другое — дерзко ставить в тупик здоровых скандинавских мужиков, проведших сотни матчей на серьезном уровне».

Автор Allhockey.ru Владислав Уткин огорчается, что и второй период остался в итоге за шведской сборной.

«Что уж тут говорить, стальные нервы у русского некствана! Естественно, подобная наглость разозлила взрослых шведов, и они через пару минут ответили на нее своим голом. Карл Клингберг удачно подкараулил шайбу на добивании после броска Калле Шелина. На сей раз уже россияне дали незамедлительный ответ на этот гол. Сергей Телегин удачно подключился к атаке и набросил от борта на пятак, где Артем Галимов выиграл борьбу за шайбу и протолкнул ее в цель.

После этого россияне и вовсе могли выходить вперед, если бы у них получилось наказать соперника за удаление Шелина. Но, к сожалению, наши спецбригады, контролируя шайбу в зоне шведов, так и не смогли создать чего-то опасного. А вот сборная Швеции снова смогла выжать максимум из того, что у нее было. На 35-й минуте Никлас Ханссон прошел по правому краю и выдал поперечную передачу на Антона Ландера, и тот сделал то, с чем у него были очень большие проблемы в ярославском "Локомотиве" — забил гол.

Таким образом, шведы по итогам 40 минут игры вели со счетом 3:2. Интересный момент случился на площадке сразу после сирены. Произошла стычка, в ходе которой Мичков цепанулся с Матиасом Броме. Тот не стал драться с гораздо более юным оппонентом, а просто схватил его за маску. Дескать, он что, будет со мной драться? А ведь Матвей настолько крут, что я бы и драке с его участием не удивился».

🇷🇺 Matvei Michkov mixing it up with 🇸🇪 Mathias Bromé at the end of the 2nd period.#Michkov #KarjalaCup pic.twitter.com/SvYY2Buns5