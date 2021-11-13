Подсластил пилюлю. Лакросс-гол Мичкова скрасил поражение от Швеции

Бардак на тренерском мостике
Автор «Чемпионата» Павел Панышев удивляется постоянным перестановкам на тренерском мостике сборной России перед и во время Кубка Карьяла.
«Ни дня без новостей из сборной! — под таким девизом проходят последние недели, если не месяцы. Почти каждый день к нам приходят какие-то новости из национальной команды России. Что касается Кубка Карьяла, то сперва на него не полетел приболевший Олег Знарок, а после поражения от Финляндии семейные обстоятельства появились у номинального главного тренера Олега Браташа.
В результате на лавку встал Сергей Зубов, изначально значившийся помощником главного тренера.В итоге Зубов исполнял обязанности главного тренера, осуществлял общее управление игрой, нападающими и большинством. Александр Титов отвечал за защитников и меньшинство, тренер Юрий Жданов заведовал контролем смен. Конечно, не самый сильный и идеальный вариант для сборной, но в дело вмешался форс-мажор.
Прошлый матч финнам российская команда проиграла ещё при Олеге Браташе у руля. Все три шайбы наша сборная пропустила в меньшинстве, что не могло сказаться на спецбригадах, выводы были сделаны».
Состав на игру со шведами на Кубке Карьяла #россиявмоемсердце pic.twitter.com/x7y5xBKtAK— Хоккей России (@russiahockey) November 13, 2021
Аскаров спасал, Россия не забивала
Обозреватель «Советского Спорта» Владислав Домрачев ругает реализацию моментов в первом периоде матча и отмечает российского голкипера.
«Про тренера вратарей Комиссарова нам ничего не известно. Эта фамилия лично у меня ассоциируется с бывшим судьей, потом работавшим в ИИХФ. Уже отрадно, что тренера Комиссарова знает наш голкипер Ярослав Аскаров, которому доверили пост номер один в матче с "Тре Крунур". Год назад здесь, в Хельсинки, матч со шведами (2:1Б) он превратил в собственный бенефис.
Вот и теперь лучший вратарь Кубка Карьяла-2020 подчистил за защитником Александром Никишиным, который пасом себе за спину на синей линии зоны защиты вывел соперника к нашим воротам. Шла пятая минута, подопечные Зубова начали с позиции силы и заработали численное преимущество, едва не обернувшееся успехом шведов.
Если в игре с финнами наши не создали моментов (хотя дважды попали в штангу), то теперь уже в стартовой 20-минутку как минимум четырежды должны были забивать. Пономарев, Гуслистов, Мичков, Рашевский могли открывать счет и забирать шайбу себе на память. Особенно огорчил 16-летний дебютант-рекордсмен сборной России, ухитрившийся промахнуться с метра по пустым воротам.
Увы, перед сиреной на перерыв шведы наказали в контратаке "2 в 2". Казалось, защитник Мухамадуллин опекает соперника, мог посадить его на "вилы", но в последний момент отпустил и позволил переправить шайбу в сетку».
🚨 Anton Bengtsson— This is the KHL (@KHLreplays) November 13, 2021
1-0 Sweden #KarjalaCup pic.twitter.com/6gHCPrZ8ET
Мичков побил рекорд Овечкина
Обозреватель «Спорт-Экспресса» Михаил Зислис выделяет нападающего СКА Матвея Мичкова, который во втором периоде забросил дебютную шайбу в составе сборной и в возрасте 16 лет, 11 месяцев и 4 дней стал самым молодым автором гола национальной команды.
«В первом периоде он промазал из стопроцентной позиции, отправив скакавшую шайбу с близкого расстояния в штангу. В 16 лет после такого эпизода потерять уверенность в своих силах и занервничать проще простого. Мичков, помимо игровых талантов, обладает железобетонной психологией. Иначе бы не решился на прием, требующий не только техники, но и здоровой наглости.
👇👇👇 pic.twitter.com/nKpWZyUePQ— Хоккей России (@russiahockey) November 13, 2021
Нападающий быстро обработал прыгавшую шайбу за чужими воротами, принял ее на крюк, поднял клюшку и завел над плечом голкипера Густава Линдвалла. Интереснее сюжета для первого гола не придумаешь. Стопроцентно войдет в историю. Кто сейчас с ходу вспомнит, как забивали его знаменитые предшественники Александр Овечкин, Евгений Малкин, Кирилл Капризов?
The smile says it all. #Michkov #KarjalaCup pic.twitter.com/P1DzOfItLl— This is the KHL (@KHLreplays) November 13, 2021
Гол Мичкова уже не забудешь. Он использовал свой любимый финт, который начал использовать, еще выступая за "Локомотив" — 2004. Однако одно дело — забивать "Сахалинским Акулам" в МХЛ и почти сверстникам из сборной Германии на юниорском чемпионате мира прошлой весной. Совсем другое — дерзко ставить в тупик здоровых скандинавских мужиков, проведших сотни матчей на серьезном уровне».
🚨 Carl Klingberg— This is the KHL (@KHLreplays) November 13, 2021
2-1 Sweden #KarjalaCup pic.twitter.com/Ay6J03qh3G
Равный счет надолго удержать не удалось
Автор Allhockey.ru Владислав Уткин огорчается, что и второй период остался в итоге за шведской сборной.
«Что уж тут говорить, стальные нервы у русского некствана! Естественно, подобная наглость разозлила взрослых шведов, и они через пару минут ответили на нее своим голом. Карл Клингберг удачно подкараулил шайбу на добивании после броска Калле Шелина. На сей раз уже россияне дали незамедлительный ответ на этот гол. Сергей Телегин удачно подключился к атаке и набросил от борта на пятак, где Артем Галимов выиграл борьбу за шайбу и протолкнул ее в цель.
TIE GAME— This is the KHL (@KHLreplays) November 13, 2021
🚨 Artyom Galimov #RUS
2-2 #KarjalaCup pic.twitter.com/MQGkstWDRv
После этого россияне и вовсе могли выходить вперед, если бы у них получилось наказать соперника за удаление Шелина. Но, к сожалению, наши спецбригады, контролируя шайбу в зоне шведов, так и не смогли создать чего-то опасного. А вот сборная Швеции снова смогла выжать максимум из того, что у нее было. На 35-й минуте Никлас Ханссон прошел по правому краю и выдал поперечную передачу на Антона Ландера, и тот сделал то, с чем у него были очень большие проблемы в ярославском "Локомотиве" — забил гол.
🚨 Anton Lander— This is the KHL (@KHLreplays) November 13, 2021
3-2 Sweden #KarjalaCup pic.twitter.com/xWSVAew4Er
Таким образом, шведы по итогам 40 минут игры вели со счетом 3:2. Интересный момент случился на площадке сразу после сирены. Произошла стычка, в ходе которой Мичков цепанулся с Матиасом Броме. Тот не стал драться с гораздо более юным оппонентом, а просто схватил его за маску. Дескать, он что, будет со мной драться? А ведь Матвей настолько крут, что я бы и драке с его участием не удивился».
🇷🇺 Matvei Michkov mixing it up with 🇸🇪 Mathias Bromé at the end of the 2nd period.#Michkov #KarjalaCup pic.twitter.com/SvYY2Buns5— This is the KHL (@KHLreplays) November 13, 2021
Дубль Клинберга и ошибки Аскарова
Корреспондентка Sport24 Дарья Тубольцева подводит итоги встречи и признается, что игра и состав сборной России вызывают вопросы.
«Яркий второй отрезок встречи помог сборной России разыграться: атаки выглядели осознаннее, молодые игроки стали действовать смелее. Но и ошибок было достаточно, особенно в своей зоне. В итоге все закончилось дублем Клинберга.
🚨 Carl Klingberg — 2nd of the game— This is the KHL (@KHLreplays) November 13, 2021
4-2 Sweden #KarjalaCup pic.twitter.com/SMJqrOz807
Вопросы к Аскарову по игре есть, но надо понимать, что в системе СКА за сезон у него только 9 матчей. Без игрового тонуса делать сумасшедшие сэйвы на международном уровне сложно. Такими темпами Ярослав может и потерять место основного голкипера на молодежном чемпионате мира.
The beautiful game. #KarjalaCup pic.twitter.com/HyJrARsADO— This is the KHL (@KHLreplays) November 13, 2021
Команда Зубова уступила со счетом 2:4. И это второе поражение на Кубке Карьяла. Впрочем, результаты Евротура ни на что не влияют, суть этих турниров — дать практику заметным игрокам КХЛ. К нынешнему составу сборной России есть вопросы. Но если их и задавать, то только после завтрашнего матча с Чехией».