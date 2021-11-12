Без шансов. Россияне проиграли финнам на старте Евротура

Сборная России уступила сборной Финляндии в стартовом для себя матче Кубка Карьяла-2021 со счетом 0:3. Заброшенными шайбами у финнов отличились Харри Песонен, Миро Аалтонен и Валттери Филппула.

«Львы» раздавили «Красную машину»

«Россияне вновь, как и в прошлом году, привезли в Хельсинки экспериментальный состав. Вопреки ожиданиям, стартовым вратарём нашей сборной стал не Ярослав Аскаров, а Дмитрий Шугаев, а капитаном был назван Дмитрий Воронков. Как ни странно, 21-летний нападающий в этом созыве является самым опытным игроком, если говорить о международном уровне — только он принимал участие на взрослом чемпионате мира.

Одним из дебютантов российской команды стал Матвей Мичков. Ему покорилось историческое достижение — в возрасте 16 лет 11 месяцев и 2 дней он стал самым молодым игроком, вышедшим на лёд в свитере национальной сборной не только в российской истории, опередив Александра Овечкина, но и в истории всего отечественного хоккея, превзойдя рекорд Владислава Третьяка», — оценил состав российской команды журналист «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

Российская молодежь забуксовала против опытных финнов

«Финны играли вдохновенно, на кураже расчерчивали зону Шугаева передачами. Все нейтральные шайбы забирали хозяева. Они грамотно использовали наложения, выпуская свежие звенья против подуставших россиян. По управлению игрой штаб Юкки Ялонена превзошел Браташа и компанию. Второй период начался оптимистично, но ближе к концу складывалось впечатление, что на льду солировала только одна команда. К сожалению, в белой форме.

Финны были лучше на точке, оставляя молодежку Браташа без шайбы. Приходилось идти в отбор, бороться и тратить силы на единоборства. В третьем периоде россияне огрызнулись, провели несколько опасных атак, но забить Олкинуоре так и не получилось. Похоронил надежды на камбэк Иван Зинченко, получивший большой штраф за удар в голову Сами Ватанена. Оставалась надежда, что судьи после совещания амнистируют нападающего, но решение осталось неизменным — Зинченко досматривал матч из раздевалки. Окончательно испортил дебют Шугаеву Валттери Филппула. Его гол подытожил победу финской сборной.

Harri Pesonen makes it 1-0 Finland off of this touch-and-go play.

Finns have passed really well in this game. pic.twitter.com/lQ4Hel1lMR — Steven Ellis (@StevenEllisTHN) November 11, 2021

Справиться с финским доминированием у команды Браташа не получилось. Россияне забуксовали прежде всего по своей вине. Шесть малых штрафов и большой Зинченко — столько удаляться против мастеровитого соперника непозволительно. Проблемы с дисциплиной следует исправлять. От первого теста сборной остались противоречивые впечатления, но делать глобальные выводы по одной игре преждевременно», — высказался о поединке корреспондент «Спорт-Экспресса» Михаил Скрыль.

Финский урок для российской сборной

«Едва стартовала третья 20-минутка, как интрига в матче умерла — большой штраф до конца игры получил габаритный "витязь" Зинченко, засадивший локтем в голову Ватанена. Неужели за то, что тот пикировался с брагинскими "птенцами" Тарасенко, Кузнецовым, Панариным десять с копейками лет назад на МЧМ в Баффало? Ветеран с солидным энхаэловским стажем Фильппула, которому Мичков в сыновья годится, с передачи Аалтонена в третий раз огорчил нашу команду.

Сборная России fhr.ru

Впустую растратив уйму энергии на оборону в меньшинстве (почти период), наши и в атаке не преуспели. Капитан россиян Воронков с первых минут жаждал врезать соперникам, подворачивающимся под руку. Не пощадил даже своего бывшего и, возможно, нового одноклубника защитника Охтамаа.

Finland makes it 2-0 on a 5-on-3.

Miro Aaltonen gets it. pic.twitter.com/SZbP132Yp2 — Steven Ellis (@StevenEllisTHN) November 11, 2021

Так что одному из лучших вратарей КХЛ и чемпиону мира Олкинуоре (в Братиславе-2019 сидел на "банке") не составило труда уберечь ворота. А когда он от безделицы заснул, на помощь пришла штанга. К голу был близок защитник Мухамадуллин. Впрочем, нам грех жаловаться на счет 0:3. Используй "львы", готовящиеся к домашнему ЧМ-2022, хотя бы половину моментов, счет вырос бы до разгромного», — отметил превосходство финнов автор «Советского Спорта» Владислав Домрачев.

Россия опять проиграла финнам — вообще без шансов

«Поражение досадное, но объяснимое — пацаны играли против сбитого финского кулака, вполне очевидно сжатого с целью ударить по пьедесталу чемпионата мира и готового отрядить пару пальцев в Пекин. Мичков установил рекорд и выглядел неплохо — но это такое натянутое неплохо, что по сравнению с этой натяжкой струны на моей гитаре просто висят.

Фрагмент матча fhr.ru

Сборная России в этом составе и в этом состоянии не готова играть против этой сборной Финляндии, это мы поняли. Добавьте сюда какие-то совсем эпизодические наблюдения по игрокам — мне, скорее, понравился Никишин — и вы получите те самые выводы. Они могли бы быть и другими: допустим, как в прошлом году, наша молодежь разнесла бы соперников на кусочки. Мичков забил бы пять, Чибриков шесть, Шакир Мухамадулин пробил броском и сетку, и борт, и стену стадиона.

После этого обычного в целом и не очень интересного матча полное ощущение, что как прямые наследники советской традиции мы прочно опутали себя древними, пустыми абстракциями; удовлетворение которых не то что не делает нас лучше, а уже напрямую вредит», — написал с воем материале автор Sports.ru Никита Петухов.

Безнадежная неудача сборной России

«Неудивительно, что после двух заброшенных шайб Суоми полностью контролировали ход встречи. Россияне сподобились лишь на несколько быстрых контратак, в одной из которых прекрасный голевой момент имел лидер "Трактора" Никита Тертышный, но новоиспеченный чемпион ВХЛ не попал в дальний угол ворот Олкинуоры. Ну а 5-минутное удаление Зинченко за удар в голову Ватанена окончательно лишили нашу сборную шансов на камбэк в этой встрече. Разумеется, хозяева не могли не воспользоваться подарком соперника и увеличили отрыв в счете: на этот раз большинство реализовал Фильппула.

Против такой сборной Финляндии у нашей команды не было ни единого шанса. И это неудивительно: в команде Браташа было 14 игроков, дебютировавших за национальную сборную, в то время как в составе финнов 10 хоккеистов уже становились чемпионами мира. Суоми на протяжении всей встречи имели преимущество благодаря регулярным удалениям российской сборной, и на классе довели игру до победы.

🚨 Valtteri Filppula PP

3-0 Finland #KarjalaCup pic.twitter.com/4uFOapWxIH — This is the KHL (@KHLreplays) November 11, 2021

В субботу сборная России встретится со шведами, которые уверенно расправились с чехами в первом матче Кубка Карьяла. И легче с ними точно не будет», — говорится в статье автора Sport24 Максима Самарцева.