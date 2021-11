Без шансов. Россияне проиграли финнам на старте Евротура

«Россияне вновь, как и в прошлом году, привезли в Хельсинки экспериментальный состав. Вопреки ожиданиям, стартовым вратарём нашей сборной стал не Ярослав Аскаров, а Дмитрий Шугаев, а капитаном был назван Дмитрий Воронков. Как ни странно, 21-летний нападающий в этом созыве является самым опытным игроком, если говорить о международном уровне — только он принимал участие на взрослом чемпионате мира.

Одним из дебютантов российской команды стал Матвей Мичков. Ему покорилось историческое достижение — в возрасте 16 лет 11 месяцев и 2 дней он стал самым молодым игроком, вышедшим на лёд в свитере национальной сборной не только в российской истории, опередив Александра Овечкина, но и в истории всего отечественного хоккея, превзойдя рекорд Владислава Третьяка», — оценил состав российской команды журналист «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

«Финны играли вдохновенно, на кураже расчерчивали зону Шугаева передачами. Все нейтральные шайбы забирали хозяева. Они грамотно использовали наложения, выпуская свежие звенья против подуставших россиян. По управлению игрой штаб Юкки Ялонена превзошел Браташа и компанию. Второй период начался оптимистично, но ближе к концу складывалось впечатление, что на льду солировала только одна команда. К сожалению, в белой форме.

Финны были лучше на точке, оставляя молодежку Браташа без шайбы. Приходилось идти в отбор, бороться и тратить силы на единоборства. В третьем периоде россияне огрызнулись, провели несколько опасных атак, но забить Олкинуоре так и не получилось. Похоронил надежды на камбэк Иван Зинченко, получивший большой штраф за удар в голову Сами Ватанена. Оставалась надежда, что судьи после совещания амнистируют нападающего, но решение осталось неизменным — Зинченко досматривал матч из раздевалки. Окончательно испортил дебют Шугаеву Валттери Филппула. Его гол подытожил победу финской сборной.

Harri Pesonen makes it 1-0 Finland off of this touch-and-go play.

Finns have passed really well in this game. pic.twitter.com/lQ4Hel1lMR