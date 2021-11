НХЛ. «Вашингтон» обыграл «Коламбус», Овечкин забил 742-й гол и обошел Халла

«Коламбус» — «Вашингтон» — 3:4

Главным героем матча стал капитан «Вашингтона» Александр Овечкин. В этой игре российский форвард забросил 742-ю шайбу в чемпионатах НХЛ, благодаря чему обошел Бретта Халла (741) и вышел на чистое четвертое место среди лучших снайперов в истории лиги.

Овечкину осталось забросить 153 шайбы в НХЛ, чтобы побить рекорд Уэйна Гретцки (894). В тройку лучших также входят Горди Хоу (801) и Яромир Ягр (766).

Кроме того, Овечкин отметился результативной передачей. В 14-ти матчах текущего сезона в его активе 24 (12+12) очка.

Alex Ovechkin scores his 742nd career goal, passing Brett Hull (741g) for fourth on the NHL's all-time goals list. Ovechkin, who owns the highest career goals per game rate (0.61) among the top-5 goal scorers in NHL history, has scored 12 goals in 14 games this season (0.86 G/GP) pic.twitter.com/4LMMRjOj7q — CapitalsPR (@CapitalsPR) November 13, 2021

По одной результативной передаче также сделали нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов и защитник Дмитрий Орлов.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Коламбус» — «Вашингтон» — 3:4 (1:1, 2:2, 0:1) Голы: Керали — 1 (Тексье, Робинсон), 2:33 — 1:0. Овечкин — 12 (Кузнецов, Уилсон), 10:19 — 1:1. Хэтэуэй — 1 (Юнссон Фьелльбю, Эллер), 20:24 — 1:2. Хэтэуэй — 2 (Эллер, Овечкин), 27:23 — 1:3. Керали — 2 (Ворачек), 28:11 — 2:3. Нюквист — 2 (Бьоркстранд, Дженнер), 28:33 — 3:3. Шири — 2 (Орлов, Дженсен), 58:38 — 3:4Вратари: Корписало — СамсоновШтраф: 2 — 4Броски: 29 (10+12+7) — 28 (10+8+10)

«Коламбус» — «Вашингтон»

«Баффало» — «Эдмонтон» — 3:2

Нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид, отметившийся результативной передачей, набрал очки в 13-ти матчах подряд со старта сезона, повторив рекорд форварда «Колорадо» Нэтана Маккиннона среди действующих игроков.

Connor McDavid of the @EdmontonOilers had a second-period assist to extend his season-opening point streak to 13 games (9-16—25).

He matched the longest by an active NHL player, achieved by Nathan MacKinnon in 2019-20 (8-10—18 in 13 GP). #NHLStats: https://t.co/WFBKiwTgRx pic.twitter.com/Cu2FACg35Z — NHL Public Relations (@PR_NHL) November 13, 2021

Еще один нападающий «Эдмонтона» Леон Драйзайтль забросил в этой игре 13-й и 14-й голы в сезоне и единолично возглавил гонку снайперов.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Баффало» — «Эдмонтон» — 3:2 (0:0, 3:2, 0:0) Голы: Бьорк — 3, 22:16 — 1:0. Драйзайтль — 13 (бол., Пулюярви, Нюджент-Хопкинс), 24:08 — 1:1. Драйзайтль — 14 (бол., Макдэвид, Нюджент-Хопкинс), 26:57 — 1:2. Козенс — 2 (Каджула), 33:56 — 2:2. Козенс — 3 (Хиностроза, Пысик), 39:10 — 3:2Вратари: Токарски — СкиннерШтраф: 12 — 6Броски: 23 (6+13+4) — 35 (8+13+14)

«Баффало» — «Эдмонтон»

«Торонто» — «Калгари» — 2:1 ОТ

НХЛ. Регулярный чемпионат «Торонто» — «Калгари» — 2:1 ОТ (0:0, 0:0, 1:1, 1:0) Голы: Шилингтон — 2 (Годро), 44:55 — 0:1. Нюландер — 8 (Керфут), 52:54 — 1:1. Мэттьюс — 6 (Нюландер), 62:32 — 2:1Вратари: Кэмпбелл — ВладаржШтраф: 2 — 6Броски: 37 (13+13+7+4) — 31 (10+10+9+2)

«Торонто» — «Калгари»

«Каролина» — «Филадельфия» — 1:2

НХЛ. Регулярный чемпионат «Каролина» — «Филадельфия» — 1:2 (0:0, 1:0, 0:2) Голы: Лоренц — 2 (Фаст, Стаал), 31:14 — 1:0. Фараби — 4 (Лотон, Ристолайнен), 44:06 — 1:1. Макьюэн — 1 (Дж. Браун, П. Браун), 50:20 — 1:2Вратари: Андерсен — ХартШтраф: 10 — 10Броски: 40 (13+15+12) — 28 (6+7+15)

«Каролина» — «Филадельфия»

«Чикаго» — «Аризона» — 2:1

НХЛ. Регулярный чемпионат «Чикаго» — «Аризона» — 2:1 (0:0, 1:0, 1:1) Голы: Дебринкэт — 8 (Кейн, Стиллман), 25:26 — 1:0. Лэдд — 3 (бол., Капобьянко, Крауз), 41:41 — 1:1. Строум — 1 (бол., Кейн, С. Джонс), 49:26 — 2:1Вратари: Флери — Уэджвуд (58:32)Штраф: 8 — 12Броски: 29 (5+15+9) — 23 (7+6+10)