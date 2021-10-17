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    Питерцы расправятся с «Барысом»?

    СКА — «Барыс». Прогноз и ставка (к. 2.12) на хоккейный матч КХЛ 17 октября 2021 года

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    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги СКА будет принимать «Барыс». Игра пройдет в «Ледовом дворце» 17 октября. Начало встречи — в 17:30 мск. СКА — «Барыс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    СКА

    Хоккейная команда из Санкт-Петербурга провела в чемпионате 18 матчей, взяв в них 26 очков. В таблице Западной конференции она забрала себе второе место.

    Несколько недель назад СКА посчастливилось трижды кряду сыграть у себя дома. В «Ледовом дворце» хозяева организовали три победы.

    Прибили «армейцы» «Трактор» (4:3 Б), «Нефтехимик» (2:0) и «Локомотив» (1:0). Оборвалась же беспроигрышная серия команды Валерия Брагина за пределами Питера. В Нур-Султане было поражение от «Барыса» (0:3).

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    Затем в Уфе СКА грохнул «Салават Юлаев» (5:0), после чего дома одержал верх над «Динамо» Минск (5:3). В последнем матче «армейцы» влетели «Йокериту» (4:5 ОТ).

    «Барыс»

    Парни из Казахстана провели в регулярке 18 поединков, после которых остались с 16 баллами на счету. В рейтинге Восточной конференции команда седьмая.

    Если брать отрезок из восьми предыдущих матчей «Барыса», то можно увидеть, что в пяти встречах он остался без набранных очков.

    Сперва подопечные Юрия Михайлиса потерпели поражения от «Металлурга» Мг (3:4), «Динамо» Москва (1:3) и «Локомотива» (3:4).

    А после побед над «Авангардом» (1:0) и СКА (3:0) «Барыс» уступил «Ак Барсу» (3:6) и получил ответ от «Авангарда» (1:4). В последней встрече парни Михайлиса взяли верх над «Куньлунем» (2:1 Б).

    Прогноз и ставка

    Победа СКА оценивается в 1.67, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.54, а на победу «Барыса» — 4.22.

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    На данном этапе сезона у «Барыса» печально обстоят дела с гостевыми поединками. В шести выездных встречах из восьми казахстанцы допустили осечки.

    Очевидно, что шансов на успех в Питере у гостей будет не так много. Наши прогноз и ставка — СКА не проиграет + ТМ 5.5 за 2.12.

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    СКА — «Барыс»: прогноз, ставка (2.12), статистика, коэффициенты матча 17.10.2021. Прогнозы на хоккей. Питерцы расправятся с «Барысом»?
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