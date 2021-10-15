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    «Детройт» не справится с давлением «Тампы»?

    «Детройт» — «Тампа-Бэй». Прогноз и ставка (к. 2.07) на хоккейный матч НХЛ 15 октября 2021 года

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    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Детройт» будет принимать «Тампу-Бэй». Игра пройдет на «Литл Сизарс Арене» 15 октября. Начало встречи — в 02:30 мск. «Детройт» — «Тампа-Бэй»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Детройт»

    Для клуба из Мичигана, Детройт, минувшая регулярка стала очередным провалом. В 56 встречах команда заработала всего 48 очков и оказалась седьмой в Центральном дивизионе.

    Но перед стартом нового чемпионата «Детройт» провел активную предсезонку, которая состояла из восьми матчей. Победить «крыльям» удалось в четырех играх.

    Свои товарняки подопечные Джеффа Блашилла начали с побед над «Чикаго» (4:3 Б), «Баффало» (6:2) и «Коламбусом» (5:1), а затем они пережили крупное поражение от «Питтсбурга» (1:5).

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    В паре следующих встреч «Ред Уингз» слились «Чикаго» (4:6) и «Коламбусу» (2:4). А после победы над «Питтсбургом» (4:2) «Детройт» успел проиграть «Баффало» (1:3).

    «Тампа-Бэй»

    Для действующих обладателей Кубка Стэнли новый чемпионат начался ужасно. В поединке с «Питтсбургом» ребята из Флориды были разгромлены (2:6).

    Сперва «Тампа-Бэй» пропустила три гола во втором и третьем периоде из-за не очень удачных действий Василевского, а еще три шайбы «Лайтнинг» получили в пустую раму.

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    • Предсезонка команды Джона Купера состояла из семи матчей. И только в трех играх «Тампа» победила. На старте подготовки ребята из Флориды слились «Каролине» (1:3) и «Нэшвиллу» (2:6).

    Затем «Тампа-Бэй» припечатала «Кейнс» (8:5), но опять крупно влетела «Предаторз» (1:6). А в трех встречах с «Флоридой» парни Купера раз проиграли (2:3) и дважды взяли верх (6:2, 4:2).

    Прогноз и ставка

    Победа «Детройта» оценивается в 5.15, на ничью букмекеры дают коэффициент 5.45, а на победу «Тампы-Бэй» — 1.54.

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    В минувшем сезоне «Ред Уингз» выглядели грустно в нападении и далеко не всегда баловали фанатов высоким индивидуальным тоталом.

    А раз уж в составе и на тренерской должности не было больших перемен, то можно предположить, что новая регулярка станет для красно-белых такой же печальной.

    В игре с одним из главных претендентов на Кубок Стэнли «крылышки» много не забьют. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Детройта» меньше 2 за 2.07.

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    «Детройт» — «Тампа-Бэй»: прогноз, ставка (2.07), статистика, коэффициенты матча 15.10.2021. Прогнозы на хоккей. «Детройт» не справится с давлением «Тампы»?
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