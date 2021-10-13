НХЛ. «Тампа» и «Сиэтл» начали сезон с поражений

«Тампа-Бэй» — «Питтсбург» 2:6
Действующий обладатель Кубка Стэнли «Тампа-Бэй» с поражения начала новый регулярный чемпионат НХЛ. В первом матче сезона «молнии» дома проиграли «Питтсбургу» со счетом 2:6.
Российский форвард «молний» Никита Кучеров заработал показатель полезности «-1», у защитника Михаила Сергачева коэффициент полезности составил «-4». Голкипер Андрей Василевский отразил 29 бросков из 32.
Нападающий «пингвинов» Евгений Малкин не участвовал в матче.
Следующий матч сезона «Лайтнинг» проведут на выезде с «Детройтом» 15 октября, а «Пингвинз» в этот же день сыграют в гостях с «Флоридой».
«Вегас» — «Сиэтл» 4:3
«Сиэтл» дебютировал в регулярных чемпионатах НХЛ с гостевого поражения от «Вегаса» со счетом 3:4.
В составе победителей дубль сделал Макс Пасиоретти. Первый в истории гол «Кракен» в регулярных чемпионатах забил Райан Донато.
Российский форвард «рыцарей» Евгений Дадонов отметился одним броском в створ ворот. 20-летний Павел Дорофеев провел на льду чуть более четырех минут.
Следующий матч «Вегас» проведет на выезде с «Лос-Анджелесом» 15 октября, а «Сиэтл» в этот же день в гостях сыграет с «Нэшвиллом».