НХЛ. «Тампа» и «Сиэтл» начали сезон с поражений

«Тампа-Бэй» — «Питтсбург» 2:6

Действующий обладатель Кубка Стэнли «Тампа-Бэй» с поражения начала новый регулярный чемпионат НХЛ. В первом матче сезона «молнии» дома проиграли «Питтсбургу» со счетом 2:6.

Российский форвард «молний» Никита Кучеров заработал показатель полезности «-1», у защитника Михаила Сергачева коэффициент полезности составил «-4». Голкипер Андрей Василевский отразил 29 бросков из 32.

Нападающий «пингвинов» Евгений Малкин не участвовал в матче.

НХЛ Регулярный чемпионат «Тампа-Бэй» — «Питтсбург» — 2:6 (0:0, 0:2, 2:4) Голы: Хейнен — 1 (Картер), 20:12 — 0:1. Бойл — 1 (Лафферти, О`Коннор), 24:11 — 0:2. Симон — 1 (Летанг, Макгинн), 51:32 — 0:3. Чирелли — 1 (Хедман, Стэмкос), 54:23 — 1:3. Блюгерс — 1 (п.в., Летанг), 54:53 — 1:4. Киллорн — 1 (Стэмкос, Чирелли), 56:49 — 2:4. Родригес — 1 (п.в., Марино), 57:35 — 2:5. Раст — 1 (п.в.), 58:11 — 2:6Вратари: Василевский — ДжерриШтраф: 2-2Броски: 28 (7+8+13) — 35 (14+11+10)

Следующий матч сезона «Лайтнинг» проведут на выезде с «Детройтом» 15 октября, а «Пингвинз» в этот же день сыграют в гостях с «Флоридой».

«Тампа-Бэй» — «Питтсбург» 2:6

«Вегас» — «Сиэтл» 4:3

«Сиэтл» дебютировал в регулярных чемпионатах НХЛ с гостевого поражения от «Вегаса» со счетом 3:4.

В составе победителей дубль сделал Макс Пасиоретти. Первый в истории гол «Кракен» в регулярных чемпионатах забил Райан Донато.

Российский форвард «рыцарей» Евгений Дадонов отметился одним броском в створ ворот. 20-летний Павел Дорофеев провел на льду чуть более четырех минут.

НХЛ Регулярный чемпионат «Вегас» — «Сиэтл» — 4:3 (2:0, 1:2, 1:1) Голы: Пачиоретти — 1 (Стоун, Стивенсон), 3:10 — 1:0. Маршессо — 1 (Карлссон), 6:36 — 2:0. Пачиоретти — 2 (Хэг, Стоун), 26:43 — 3:0. Донато — 1 (Данн, Донской), 31:32 — 3:1. Маккэн — 1 (Эберле, Шворц), 32:44 — 3:2. Гики — 1 (Лозон), 47:58 — 3:3. Стивенсон — 1 (Стоун, Пачиоретти), 48:33 — 4:3Вратари: Ленер — ГрубауэрШтраф: 8-8Броски: 30 (6+17+7) — 31 (9+14+8)

Следующий матч «Вегас» проведет на выезде с «Лос-Анджелесом» 15 октября, а «Сиэтл» в этот же день в гостях сыграет с «Нэшвиллом».