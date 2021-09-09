В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Салават Юлаев» будет принимать «Спартак». Игра пройдет на «Уфа-Арене» 9 сентября. Начало встречи — в 17:00 мск. «Салават Юлаев» — «Спартак»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Салават Юлаев»

В трех матчах парни из Уфы сумели заработать 6 очков, а разница забитых и пропущенных 16:5 делает команду первой в таблице Восточной конференции.

На старте сезона «Салават Юлаев» отправился в Казахстан, чтобы отобрать баллы у «Барыса». Этот план зеленые перевыполнили, устроив в Нур-Султане погром — 5:1.

Вторую игру подопечные Томи Ламсы провели в Екатеринбурге. На глазах у болельщиков на «Уралец-Арене» гости прибили «Автомобилист» — 4:2.

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Покуражились хоккеисты «Салавата Юлаева» и в Магнитогорске. Во встрече с «Металлургом» Мг команда Ламсы отгрузила противникам 7 голов — 7:2.

«Спартак»

«Народная команда» пока также выглядит в регулярке хорошо. В трех матчах москвичи сумели накопить 6 очков и оказаться лидерами Запада с разницей голов — 10:4.

Соперником «Спартака» в первом поединке был «Адмирал», вернувшийся в КХЛ после годичной паузы. Вот только красно-белые испортили «морякам» этот праздник — 4:1.

Еще в одной игре подопечные Бориса Миронова встретились с «Амуром». И снова столичные парни уверенно разобрались с командой-аутсайдером — 3:1.

Не таким легким оказался последний на сегодняшний день матч «Спартака». В равной зарубе с «Витязем» команда Миронова решила все в свою пользу в овертайме — 3:2 ОТ.

Прогноз и ставка

Победа «Салавата Юлаева» оценивается в 1.78, победа «Спартака» — в 3.78, а на ничью букмекеры дают коэффициент 4.40.

Обе команды стартанули в своих конференциях достойно. Уфимцы забросили 16 шайб и стали самыми результативными на Востоке.