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    Очередной матч «Салавата Юлаева» подарит голы

    «Салават Юлаев» — «Спартак». Прогноз и ставка (к. 1.84) на хоккейный матч КХЛ 9 сентября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Салават Юлаев» — «Спартак»
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    Степан Санников
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Салават Юлаев» будет принимать «Спартак». Игра пройдет на «Уфа-Арене» 9 сентября. Начало встречи — в 17:00 мск. «Салават Юлаев» — «Спартак»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. КХЛ 09 Сентября 2021 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.80
  • X
  • 4.30
  • 2
  • 3.70
  • Ставка!
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    «Салават Юлаев»

    В трех матчах парни из Уфы сумели заработать 6 очков, а разница забитых и пропущенных 16:5 делает команду первой в таблице Восточной конференции.

    На старте сезона «Салават Юлаев» отправился в Казахстан, чтобы отобрать баллы у «Барыса». Этот план зеленые перевыполнили, устроив в Нур-Султане погром — 5:1.

    Вторую игру подопечные Томи Ламсы провели в Екатеринбурге. На глазах у болельщиков на «Уралец-Арене» гости прибили «Автомобилист» — 4:2.

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    Покуражились хоккеисты «Салавата Юлаева» и в Магнитогорске. Во встрече с «Металлургом» Мг команда Ламсы отгрузила противникам 7 голов — 7:2.

    «Спартак»

    «Народная команда» пока также выглядит в регулярке хорошо. В трех матчах москвичи сумели накопить 6 очков и оказаться лидерами Запада с разницей голов — 10:4.

    Соперником «Спартака» в первом поединке был «Адмирал», вернувшийся в КХЛ после годичной паузы. Вот только красно-белые испортили «морякам» этот праздник — 4:1.

    Еще в одной игре подопечные Бориса Миронова встретились с «Амуром». И снова столичные парни уверенно разобрались с командой-аутсайдером — 3:1.

    Не таким легким оказался последний на сегодняшний день матч «Спартака». В равной зарубе с «Витязем» команда Миронова решила все в свою пользу в овертайме — 3:2 ОТ.

    Прогноз и ставка

    Победа «Салавата Юлаева» оценивается в 1.78, победа «Спартака» — в 3.78, а на ничью букмекеры дают коэффициент 4.40.

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    Обе команды стартанули в своих конференциях достойно. Уфимцы забросили 16 шайб и стали самыми результативными на Востоке.

    В трех матчах с их участием общий тотал доходил до 6+ голов. В играх «Спартака» не было меньше 4 шайб. Учитывая форму этих коллективов в начале регулярки, велика вероятность увидеть еще одну открытую игру. Наши прогноз и ставка — тотал больше 5 за 1.84.

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    «Салават Юлаев» — «Спартак»: прогноз, ставка (1.84), статистика, коэффициенты матча 09.09.2021. Прогнозы на хоккей. Очередной матч «Салавата Юлаева» подарит голы
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