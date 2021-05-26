Сборная России сыграет с командой Дании в рамках четвертого тура группового этапа чемпионата мира по хоккею. Матч пройдет 26 мая в Риге, начало — в 16:15 мск. Россия — Дания: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Россия

Увы, но пройти групповой этап без поражений сборной России все же не удалось. В третьем матче команда Валерия Брагина уступила Словакии (1:3).

На фоне регулярных поражений Канады и Швеции этот результат сложно назвать супер сенсацией, но надо признать, что от россиян ждали, прежде всего, более агрессивного хоккея. Но команда выглядела слегка расслабленной.

Поражение от Словакии совпало с новостью о предстоящем приезде в национальную команду игроков из НХЛ. Изначально в сборной ждали Владимира Тарасенко, Дмитрия Орлова и Илью Самсонова, но вратаря в последний момент не отпустил на ЧМ клуб.

«Вашингтон» сообщил, что Самсонов не готов играть по медицинским показателям.

Перед игрой против Словакии россияне одержали победы над Чехией (4:3) и Великобританией (7:1).

Предстоящий матч против Дании могут пропустить из-за травм Михаил Григоренко, Константин Окулов, Артем Зуб и Андрей Кузьменко.

Дания

Датчане в первом матче сокрушили Швецию — сенсационная победа со счетом 4:3, которая многих заставила всерьез усомниться в желании «Тре Крунур» вернуться домой с золотыми медалями.

После этого у Дании был тяжелейший матч против Швейцарии. Но тут надо сразу заметить, что швейцарцев ряд экспертов и вовсе считают чуть ли не главными фаворитами чемпионата мира.

В итоге Дания проиграла со счетом 0:1, сумев за весь матч нанести в створ швейцарских ворот лишь четыре броска.

И все же надо отметить, что в матчах против Швеции и Швейцарии датская команда пропустила всего лишь четыре шайбы.

А в третьем туре Дания, как ни странно, с трудом выиграла у Великобритании. Решающую шайбу удалось забросить только в овертайме.

Прогноз и ставка

На Россию в этом матче можно поставить за 1.15, ничью в основное время букмекеры предлагают за 8.70, а победу Дании — за 13.25.

Что-то подобное было и перед встречей России со Словакией, там команда Брагина тоже была явным фаворитом, но чем закончилась эта история, все прекрасно знают.

И что интересно, словаки тоже выиграли у британцев с разницей лишь в одну шайбу. То есть можно предположить, что Дания тоже решила поберечь силы на игры с Россией.

Датчане, сто процентов, попытаются удивить, тем более им это уже удавалось, и все же сложно всерьез рассуждать о том, что Россия не выиграет у такого соперника. Выиграет, но не факт, что с крупным счетом.

Ставка — победа Дании с форой (+3,0) за 1.90. Впереди сложнейшие матчи с финнами, шведами и швейцарцами, поэтому россиянам просто нет смысла тратить много энергии на датчан.