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    Сможет ли Россия разгромить Данию?

    Россия — Дания. Прогноз (к. 1.90) и ставки на чемпионат мира по хоккею 26 мая 2021 года

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    Прогноз и ставки на Россия — Дания
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    Сборная России в предыдущем матче не смогла обыграть Словакию
    Сборная России сыграет с командой Дании в рамках четвертого тура группового этапа чемпионата мира по хоккею. Матч пройдет 26 мая в Риге, начало — в 16:15 мск. Россия — Дания: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. ЧМ-2021. Группа A 26 Мая 2021 года
    Россия
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    •  Россия 16:15 Дания Дания
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    Коэффициенты на матч
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    Россия

    Увы, но пройти групповой этап без поражений сборной России все же не удалось. В третьем матче команда Валерия Брагина уступила Словакии (1:3).

    На фоне регулярных поражений Канады и Швеции этот результат сложно назвать супер сенсацией, но надо признать, что от россиян ждали, прежде всего, более агрессивного хоккея. Но команда выглядела слегка расслабленной.

    Поражение от Словакии совпало с новостью о предстоящем приезде в национальную команду игроков из НХЛ. Изначально в сборной ждали Владимира Тарасенко, Дмитрия Орлова и Илью Самсонова, но вратаря в последний момент не отпустил на ЧМ клуб.

    «Вашингтон» сообщил, что Самсонов не готов играть по медицинским показателям.

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  • Вчера

    • Перед игрой против Словакии россияне одержали победы над Чехией (4:3) и Великобританией (7:1).

    Предстоящий матч против Дании могут пропустить из-за травм Михаил Григоренко, Константин Окулов, Артем Зуб и Андрей Кузьменко.

    Дания

    Датчане в первом матче сокрушили Швецию — сенсационная победа со счетом 4:3, которая многих заставила всерьез усомниться в желании «Тре Крунур» вернуться домой с золотыми медалями.

    После этого у Дании был тяжелейший матч против Швейцарии. Но тут надо сразу заметить, что швейцарцев ряд экспертов и вовсе считают чуть ли не главными фаворитами чемпионата мира.

    В итоге Дания проиграла со счетом 0:1, сумев за весь матч нанести в створ швейцарских ворот лишь четыре броска.

    И все же надо отметить, что в матчах против Швеции и Швейцарии датская команда пропустила всего лишь четыре шайбы.

    А в третьем туре Дания, как ни странно, с трудом выиграла у Великобритании. Решающую шайбу удалось забросить только в овертайме.

    Прогноз и ставка

    На Россию в этом матче можно поставить за 1.15, ничью в основное время букмекеры предлагают за 8.70, а победу Дании — за 13.25.

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    Что-то подобное было и перед встречей России со Словакией, там команда Брагина тоже была явным фаворитом, но чем закончилась эта история, все прекрасно знают.

    И что интересно, словаки тоже выиграли у британцев с разницей лишь в одну шайбу. То есть можно предположить, что Дания тоже решила поберечь силы на игры с Россией.

    Датчане, сто процентов, попытаются удивить, тем более им это уже удавалось, и все же сложно всерьез рассуждать о том, что Россия не выиграет у такого соперника. Выиграет, но не факт, что с крупным счетом.

    Ставка — победа Дании с форой (+3,0) за 1.90. Впереди сложнейшие матчи с финнами, шведами и швейцарцами, поэтому россиянам просто нет смысла тратить много энергии на датчан.

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