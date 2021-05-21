В третьем матче 1/8 финала Кубка Стэнли «Тампа-Бэй» будет принимать «Флориду». Матч пройдет на «Амали Арене» 21 мая. Начало встречи — в 01:30 мск. «Тампа-Бэй» — «Флорида»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Тампа-Бэй»

На данный момент действующий обладатель Кубка Стэнли все еще никому не проигрывает в раунде на вылет. В первом поединке с «Флоридой» «Тампа-Бэй» вырвала победу в концовке (5:4).

Второй матч получился для коллектива Джона Купера не таким напряженным. Сперва «Тампа-Бэй» затащила первый период (2:0), а в третьем — снова забила гол под занавес (3:1).

Регулярный чемпионат представители Флориды закончили на третьем месте в турнирной таблице Центрального дивизиона. В 56 играх они набрали 75 баллов (67%).

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В ходе всего сезона «Тампе-Бэй» удалось добыть 36 побед, 29 раз «молнии» выиграли в основное время. Первенство команда завершила поражениями от «Далласа» (2:5) и «Флориды» (1:5; 0:4).

«Флорида»

На своем льду коллектив из Санрайза так и не смог справиться с «Тампой». Сперва «пантеры» устроили голевую зарубу, но в итоге уступили принципиальному сопернику (4:5).

Во втором поединке противник «Флориды» был увереннее. После 0:2 в первом периоде «коты» сократили разницу к минимуму во второй двадцатиминутке. А слились они уже в концовке игры, получив еще одну шайбу (1:3).

В регулярном сезоне дела у «Флориды» шли намного лучше. В 56 матчах «пантеры» заработали 79 баллов (70.5%) и оказались вторыми в рейтинге Центрального дивизиона.

В текущем розыгрыше НХЛ подопечные Джоэля Кенневилля порадовали своих болельщиков 37 победами. Однако только 26 поединков «Флорида» затащила в основное время.

Прогноз

Победа «Тампы-Бэй» оценивается в 2.13, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.56, а на победу «Флориды» — 2.97.

После серии из шести побед в «регулярке», две из которых были добыты в матчах с «Тампой», «Флорида» дважды уступила «молниям» в 1/8 финала.

Теперь во встрече на «Амали Арене» «пантеры» будут биться за то, чтобы сократить отставание в серии. Учитывая, что ребята Кенневилля знают, как противостоять «Тампе», ожидаем от гостей яркой игры. Наши прогноз и ставка — победа «Флориды» с форой 0 за 2.33.