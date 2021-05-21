ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Эрик тен Хаг может возглавить «Барселону»«Барселона»: топ-5 кандидатов на пост тренера Луис СуаресИнтриги топ-чемпионатов. Испания и Франция без чемпионов, в Англии и Италии борьба за ЛЧ «Флорида» — «Тампа-Бэй»Кубок Стэнли. «Питтсбург» переиграл «Айлендерс», «Тампа» одолела «Флориду»
  • 12:53
    • Арустамян: Баринов может перейти в клуб Бундеслиги
  • 12:42
    • Уткин призвал «Локомотив» остаться на «РЖД Арене»
  • 12:31
    • Ройс пропустит Евро-2020
  • 12:10
    • Лэмпард включен в Зал славы АПЛ
  • 11:12
    • Миранчук рассказал, останется ли в «Аталанте» на следующий сезон
  • 00:12
    • «Челси» выиграл у «Лестера» и поднялся на третье место в АПЛ
    Все новости спорта

    Добудет ли «Флорида» первую победу в плей-офф?

    «Тампа-Бэй» — «Флорида». Прогноз и ставка (к. 2.33) на хоккейный матч Кубка Стэнли 21 мая 2021 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на НХЛ Прогнозы на Тампу-Бэй Лайтнинг Прогнозы на Флориду Пантерз
    Прогноз и ставки на «Тампа-Бэй» — «Флорида»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Игра между «Флоридой» и «Тампой» 19 мая
    В третьем матче 1/8 финала Кубка Стэнли «Тампа-Бэй» будет принимать «Флориду». Матч пройдет на «Амали Арене» 21 мая. Начало встречи — в 01:30 мск. «Тампа-Бэй» — «Флорида»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Хоккей. Кубок Стэнли 21 Мая 2021 года
    Тампа-Бэй
  • Тампа
    •  Тампа-Бэй 01:30 Флорида Флорида
  • Кубок Стэнли
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.05
  • X
  • 4.30
  • 2
  • 3.00
  • Ставка!
    •

    «Тампа-Бэй»

    На данный момент действующий обладатель Кубка Стэнли все еще никому не проигрывает в раунде на вылет. В первом поединке с «Флоридой» «Тампа-Бэй» вырвала победу в концовке (5:4).

    Второй матч получился для коллектива Джона Купера не таким напряженным. Сперва «Тампа-Бэй» затащила первый период (2:0), а в третьем — снова забила гол под занавес (3:1).

    Регулярный чемпионат представители Флориды закончили на третьем месте в турнирной таблице Центрального дивизиона. В 56 играх они набрали 75 баллов (67%).

    Все прогнозы на НХЛ

    В ходе всего сезона «Тампе-Бэй» удалось добыть 36 побед, 29 раз «молнии» выиграли в основное время. Первенство команда завершила поражениями от «Далласа» (2:5) и «Флориды» (1:5; 0:4).

    «Флорида»

    На своем льду коллектив из Санрайза так и не смог справиться с «Тампой». Сперва «пантеры» устроили голевую зарубу, но в итоге уступили принципиальному сопернику (4:5).

    Во втором поединке противник «Флориды» был увереннее. После 0:2 в первом периоде «коты» сократили разницу к минимуму во второй двадцатиминутке. А слились они уже в концовке игры, получив еще одну шайбу (1:3).

  • Кубок Стэнли. «Питтсбург» переиграл «Айлендерс», «Тампа» одолела «Флориду»
  • Обзор матчей плей-офф НХЛ 19 мая
  • Сегодня

    • В регулярном сезоне дела у «Флориды» шли намного лучше. В 56 матчах «пантеры» заработали 79 баллов (70.5%) и оказались вторыми в рейтинге Центрального дивизиона.

    В текущем розыгрыше НХЛ подопечные Джоэля Кенневилля порадовали своих болельщиков 37 победами. Однако только 26 поединков «Флорида» затащила в основное время.

    Прогноз

    Победа «Тампы-Бэй» оценивается в 2.13, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.56, а на победу «Флориды» — 2.97.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 1000$ИгратьБонус новым игрокам1win

    После серии из шести побед в «регулярке», две из которых были добыты в матчах с «Тампой», «Флорида» дважды уступила «молниям» в 1/8 финала.

    Теперь во встрече на «Амали Арене» «пантеры» будут биться за то, чтобы сократить отставание в серии. Учитывая, что ребята Кенневилля знают, как противостоять «Тампе», ожидаем от гостей яркой игры. Наши прогноз и ставка — победа «Флориды» с форой 0 за 2.33.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.47
  • Прогноз на матч Карацев — Синнер
  • Теннис
  • Сегодня в 12:45
    •  2.36
  • Прогноз на матч Майхржак — Хачанов
  • Теннис
  • Сегодня в 14:30
    •  1.79
  • Прогноз на матч Каспий — Шахтер Караганда
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  1.71
  • Прогноз на матч Порту — Белененсеш
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  3.00
  • Прогноз на матч Гимарайнш — Бенфика
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Ислочь — Витебск
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  2.87
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Астон Вилла
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Эвертон — Вулверхэмптон
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Ньюкасл — Шеффилд Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.76
  • Прогноз на матч БАТЭ — Спутник
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  1.60
  • Прогноз на матч Кристал Пэлас — Арсенал
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.70
  • Прогноз на матч Аталанта — Ювентус
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Аталанта — Ювентус
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.69
  • Прогноз на матч Бернли — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 22:15
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самое популярное
    «Крылья Советов»
  • Лучшая лига мира. Рекорды «Крыльев», скандалы «Оренбурга» и спасение «Томи»
    • 21:08 15/05/2021     «Ливеопуль» имеет благоприятную концовку сезона
  • АПЛ: расклады в борьбе за Лигу чемпионов
    • 05:11 13/05/2021     ЦСКА
  • Итоги РПЛ-2020/21. «Спартак» в ЛЧ, ЦСКА без еврокубков, успешный сезон «Рубина»
    • 02:56 17/05/2021
    «Тампа-Бэй» — «Флорида»: прогноз, ставка (2.33), статистика, коэффициенты матча 21.05.2021. Прогнозы на хоккей. Добудет ли «Флорида» первую победу в плей-офф?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры