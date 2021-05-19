Кубок Стэнли. «Питтсбург» переиграл «Айлендерс», «Тампа» одолела «Флориду»

«Питтсбург» — «Айлендерс» 2:1

«Питтсбург» сравнял счет в серии с «Айлендерс», победив на своем льду со счетом 2:1. Российский вратарь команды из Нью-Йорка Семен Варламов отразил 43 из 45 бросков по своим воротам.

НХЛ Плей-офф Первый раунд Восточный дивизион Второй матч «Питтсбург» — «Айлендерс» — 2:1 (2:0, 0:1, 0:0) Голы: Раст — 1, 3:22 — 1:0. Картер — 1 (Маккэн, Капанен), 13:07 — 2:0. Бэйли — 1 (Нельсон, Мэйфилд), 34:44 — 2:1Вратари: Джерри — Варламов (58:15)Штраф: 6-8Броски: 45 (19+10+16) — 38 (13+15+10)Счет в серии: 1:1

Следующая игра в серии состоится 21 мая.

«Питтсбург» — «Айлендерс»

«Флорида» — «Тампа-Бэй» 1:3

«Тампа» выиграла второй матч серии с «Флоридой», выиграв на выезде со счетом 3:1. Нападающий «молний» Никита Кучеров отметился результативной передачей. Это очко стало для россиянина 99-м (38+61) в 92 матчах Кубка Стэнли за карьеру. Голкипер Андрей Василевский отразил 32 броска из 33.

НХЛ Плей-офф Первый раунд Центральный дивизион Второй матч «Флорида» — «Тампа-Бэй» — 1:3 (0:2, 1:0, 0:1) Голы: Стэмкос — 1 (Киллорн, Савар), 4:52 — 0:1. Палат — 1 (Пойнт, Кучеров), 14:57 — 0:2. Марчмент — 1 (Верхэге, Барков), 34:21 — 1:2. Гурд — 1 (п.в., Палат), 58:35 — 1:3Вратари: Дриджер (57:43 — 58:35, 58:51 — 58:53) — ВасилевскийШтраф: 18-8Броски: 33 (9+11+13) — 29 (16+4+9)Счет в серии: 0:2

Следующая игра серии состоится 21 мая.

«Флорида» — «Тампа-Бэй»

«Вегас» — «Миннесота» 3:1

«Вегас» обыграл «Миннесоту» со счетом 3:1 и сравнял счет в серии. В составе победителей дубль сделал Алекс Так, еще одну шайбу забросил Джонатан Маршессо. За проигравших гол забил Мэтт Дамба. Форвард «дикарей» Кирилл Капризов вновь не набрал очков.

НХЛ Плей-офф Первый раунд Западный дивизион Второй матч «Вегас» — «Миннесота» — 3:1 (0:0, 2:1, 1:0) Голы: Дамба — 1 (Бродин), 32:07 — 0:1. Маршессо — 1 (Смит, Карлссон), 32:25 — 1:1. Так — 1 (Янмарк, Пьетранджело), 37:19 — 2:1. Так — 2 (бол., Стивенсон, Стоун), 59:07 — 3:1Вратари: Флери — Тэлбот (58:07 — 58:30, 59:07)Штраф: 4-6Броски: 28 (10+12+6) — 35 (17+10+8)Счет серии: 1:1

Третий матч будет сыгран в Сент-Поле в ночь на 21 мая.