В матче регулярного сезона НХЛ «Монреаль» будет принимать «Эдмонтон». Матч пройдет в «Белл Центре» 11 мая. Начало встречи — в 02:00 мск. «Монреаль» — «Эдмонтон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Монреаль»

Команда из провинции Квебек, Канада, успела провести в «регулярке» 54 встречи. В своих матчах она набрала 57 очков и заняла четвертое место в турнирной таблице Северного дивизиона.

В конце апреля и начале мая «Монреаль» четырежды кряду выступил на своем льду. В трех поединках он победил, но начался этот отрезок с поражения от «Торонто» (1:4).

Затем в «Белл Центре» «трехцветные» разобрались с «Виннипегом» (5:3), после они одолели «Оттаву» (3:2 ОТ). Еще в одной домашней встрече «славные» взяли верх над «Торонто» (3:2).

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Три последних поединка «Монреаль» провел в гостях и потерпел поражения в каждом. Подопечные Доминика Дюшарма влетели «Оттаве» (1:5) и «Торонто» (2:5; 2:3).

«Эдмонтон»

Канадская команда из Альберты сыграла в 53 матчах регулярного чемпионата. В турнирной таблице Северного дивизиона она находится на втором месте с 68 очками в резерве.

После поражения в поединке с «Монреалем» 22 апреля (3:4) «Эдмонтон» в гостях добыл победы над «Виннипегом» (6:1; 3:1). А затем была потеря баллов от «Калгари» (1:3).

Позже подопечные Дэйва Типпета раскатали «Флеймз» во второй стыковой игре (4:1). В четырех следующих матчах «Ойлерз» зарубились с «Ванкувером».

Сперва на «Роджерс Арене» «Эдмонтон» дважды одержал верх (5:3; 4:1). Позже на своем льду «нефтяники» уступили (3:6) и победили «Накс» (4:3).

Прогноз

Победа «Монреаля» оценивается в 2.37, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.58, а на победу «Эдмонтона» — 2.59.

Если «Хабс» заработают очки в грядущем поединке, то место в плей-офф у них уже никто не отнимет. Однако «Монреалю» предстоит сразиться с серьезным противником.

Несмотря на выход в следующий раунд, «Ойлерз» продолжают обыгрывать соперников. Наши прогноз и ставка — победа «Эдмонтона» или ничья с коэффициентом 1.69.